Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Seaside Tower на первой береговой линии.

Видео квартиры вышлем по запросу.

Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1), 120 м2 на 3-ем этаже.

Квартира состоит из кухни-гостиной, двух спален, две ванные комнаты, балкона, вид на горы.

Konak Seaside Tower - роскошный жилой комплекс с собственной первоклассной инфраструктурой, расположен на первой береговой линии в центре района Махмутлар, на расстоянии 50 метров от моря и пляжа.

В шаговой доступности от Konak Seaside Tower находятся супермаркеты, рестораны, банки, рынок, развлекательные комплексы и остановки общественного транспорта и т.д.

Konak Seaside Tower - закрытый охраняемый комплекс, занимает 6.500 м2 и состоит из одного 12-и этажного здания.

Окончание строительства: сдан в 2017 году.



Инфраструктура:

Закрытая огороженная территория

Ландшафтный сад

Большой открытый бассейн

Зимний подогреваемый бассейн

Детский бассейн

Детская площадка

Оранжерея с экзотическими растениями

Спа-центр

Турецкий хамам

Финская сауна

Массажный кабинет

Джакузи

Фитнес-центр

Бильярд

Настольный теннис

Кинотеатр

Место для барбекю

Торговый центр

Крытая и открытая парковки

Охрана и видеонаблюдение 24/7



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