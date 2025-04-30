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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Seaside Tower на первой береговой линии.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Seaside Tower на первой береговой линии.

Махмутлар, Турция
от
$258,395
BTC
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ETH
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Описание Описание
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ID: 26234
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Видео квартиры вышлем по запросу.

Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1), 120 м2 на 3-ем этаже.
Квартира состоит из кухни-гостиной, двух спален, две ванные комнаты, балкона, вид на горы.

Konak Seaside Tower - роскошный жилой комплекс с собственной первоклассной инфраструктурой, расположен на первой береговой линии в центре района Махмутлар, на расстоянии 50 метров от моря и пляжа.

В шаговой доступности от Konak Seaside Tower находятся супермаркеты, рестораны, банки, рынок, развлекательные комплексы и остановки общественного транспорта и т.д.

Konak Seaside Tower - закрытый охраняемый комплекс, занимает 6.500 м2 и состоит из одного 12-и этажного здания.

Окончание строительства: сдан в 2017 году.


Инфраструктура:

  • Закрытая огороженная территория
  • Ландшафтный сад
  • Большой открытый бассейн
  • Зимний подогреваемый бассейн
  • Детский бассейн
  • Детская площадка
  • Оранжерея с экзотическими растениями
  • Спа-центр
  • Турецкий хамам
  • Финская сауна
  • Массажный кабинет
  • Джакузи
  • Фитнес-центр
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Кинотеатр
  • Место для барбекю
  • Торговый центр
  • Крытая и открытая парковки
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Seaside Tower на первой береговой линии.
Махмутлар, Турция
от
$258,395
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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