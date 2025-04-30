Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Konak Seaside Tower на первой береговой линии.

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Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1), 120 м2 на 3-ем этаже.
Квартира состоит из кухни-гостиной, двух спален, две ванные комнаты, балкона, вид на горы.
Konak Seaside Tower - роскошный жилой комплекс с собственной первоклассной инфраструктурой, расположен на первой береговой линии в центре района Махмутлар, на расстоянии 50 метров от моря и пляжа.
В шаговой доступности от Konak Seaside Tower находятся супермаркеты, рестораны, банки, рынок, развлекательные комплексы и остановки общественного транспорта и т.д.
Konak Seaside Tower - закрытый охраняемый комплекс, занимает 6.500 м2 и состоит из одного 12-и этажного здания.
Окончание строительства: сдан в 2017 году.
Инфраструктура:
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