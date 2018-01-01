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Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€286,830
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О комплексе

Проект уникального типа - коливинг, который предусматривает совместное проживание для людей с общими интересами. Отличительная черта такого типа жилья — это проведение совместных мероприятиях и коммуникация в общих жилых зонах.

В проекте 128 современных и полностью меблированных квартир-студий. На первом этаже находится зона совместной работы с рабочими местами, переговорными комнатами и кабинами для видеозвонков. Здесь есть комнаты отдыха, игровые зоны и кафе. Весь четвёртый этаж отведен только для общения. С террасы, окруженной садом, можно наслаждаться видами, посидеть в ресторане.

Доходы от аренды собираются в общую кассу и распределяются равномерно между собственниками имущества.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в самом сердце нового развивающегося района Кягытхане/Джендере.

Всего в 25 минутах езды от нового аэропорта Стамбула.

300 м до городского метро и линии метро «Аэропорт Стамбул».

5 минут езды до обоих Босфорских мостов.

Расположен рядом с торговыми центрами Вади Истанбул и Аксис.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€286,830
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