Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция

Проект уникального типа - коливинг, который предусматривает совместное проживание для людей с общими интересами. Отличительная черта такого типа жилья — это проведение совместных мероприятиях и коммуникация в общих жилых зонах.
В проекте 128 современных и полностью меблированных квартир-студий. На первом этаже находится зона совместной работы с рабочими местами, переговорными комнатами и кабинами для видеозвонков. Здесь есть комнаты отдыха, игровые зоны и кафе. Весь четвёртый этаж отведен только для общения. С террасы, окруженной садом, можно наслаждаться видами, посидеть в ресторане.
Доходы от аренды собираются в общую кассу и распределяются равномерно между собственниками имущества.Расположение и объекты поблизости
Расположен в самом сердце нового развивающегося района Кягытхане/Джендере.
Всего в 25 минутах езды от нового аэропорта Стамбула.
300 м до городского метро и линии метро «Аэропорт Стамбул».
5 минут езды до обоих Босфорских мостов.
Расположен рядом с торговыми центрами Вади Истанбул и Аксис.