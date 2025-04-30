Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция

Сочетая воедино все краски жилой, деловой, культурной, спортивной, развлекательной и торговой жизни, проект расположен в новом центре Измира, одного из самых быстро развивающихся городов мира, с уникальным расположением, которое станет центром торговли и культуры. Центр города, морское побережье и транспортная развязка в пешей доступности.

Проект предлагает апартаменты, хоум-офисы и офисы премиум-класса, все с балконами и террасами. Современная архитектура, идеальное расположение и очаровательный вид на море и город.

Проспект Хаджи Мустафа-бея - элитарная торговая улица прямо внутри этого проекта! Все виды досуга, с ресторанами, кафе, магазинами, культурными и художественными мероприятиями, станет самым привилегированным проспектом Измира. Центр культуры и искусства, шоу-зал с отличной акустикой для проведения мероприятий.

Высокоскоростные лифты

Системы пожаротушения

Независимые системы кондиционирования

Полы с подогревом

Кухонная мебель

Все материалы и техника - лучших мировых марок

Круглосуточная охрана

Крытая и открытая парковки

Интерьеры с высокими потолками

Максимальная сейсмостойкость

Ресторан, кафе, аптека, банк, банкоматы, супермаркет, и магазины

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Есть возможность выкупа недвижимости поэтажно!

Расположение и объекты поблизости

До моря и набережной – 200 м

Алсанджак – 5 минут. Самый популярный район Измира с прелестной прогулочной набережной, огромным количеством всевозможных развлечений и обширной городской инфраструктурой.

Борнова – 10 минут. Район с хорошей внутренней инфраструктурой, где присутствует множество крупных клиник, университетов и т.п.

Каршияка – 15 минут. Район, который также предлагает множество различных удобств для жизни.

Аэропорт – 15 минут. Международный аэропорт, ежедневно принимающий рейсы со всех уголков планеты.

Многообразные альтернативы наземного и железнодорожного транспорта (центральное городское метро, трамвай, высокоскоростной поезд и автобусные вокзалы), которые находятся в нескольких минутах ходьбы, позволят вам быстро посетить любую часть Измира.