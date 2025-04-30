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Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция

Konak, Турция
от
$302,330
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18
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Описание Описание
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ID: 22005
ID новостройки на Realting
In CRM: 2392511
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Konak
  • Город
    Измир
  • Метро
    Basmane (~ 200 м)
  • Метро
    Çankaya (~ 600 м)

О комплексе

Сочетая воедино все краски жилой, деловой, культурной, спортивной, развлекательной и торговой жизни, проект расположен в новом центре Измира, одного из самых быстро развивающихся городов мира, с уникальным расположением, которое станет центром торговли и культуры. Центр города, морское побережье и транспортная развязка в пешей доступности.

Проект предлагает апартаменты, хоум-офисы и офисы премиум-класса, все с балконами и террасами. Современная архитектура, идеальное расположение и очаровательный вид на море и город.

Проспект Хаджи Мустафа-бея - элитарная торговая улица прямо внутри этого проекта! Все виды досуга, с ресторанами, кафе, магазинами, культурными и художественными мероприятиями, станет самым привилегированным проспектом Измира. Центр культуры и искусства, шоу-зал с отличной акустикой для проведения мероприятий.

Удобства и оснащение в доме
  • Высокоскоростные лифты
  • Системы пожаротушения
  • Независимые системы кондиционирования
  • Полы с подогревом
  • Кухонная мебель
  • Все материалы и техника - лучших мировых марок
  • Круглосуточная охрана
  • Крытая и открытая парковки
  • Интерьеры с высокими потолками
  • Максимальная сейсмостойкость
  • Ресторан, кафе, аптека, банк, банкоматы, супермаркет, и магазины
Преимущества

Есть возможность выкупа недвижимости поэтажно!

Расположение и объекты поблизости

До моря и набережной – 200 м

Алсанджак – 5 минут. Самый популярный район Измира с прелестной прогулочной набережной, огромным количеством всевозможных развлечений и обширной городской инфраструктурой.

Борнова – 10 минут. Район с хорошей внутренней инфраструктурой, где присутствует множество крупных клиник, университетов и т.п.

Каршияка – 15 минут. Район, который также предлагает множество различных удобств для жизни.

Аэропорт – 15 минут. Международный аэропорт, ежедневно принимающий рейсы со всех уголков планеты.

Многообразные альтернативы наземного и железнодорожного транспорта (центральное городское метро, трамвай, высокоскоростной поезд и автобусные вокзалы), которые находятся в нескольких минутах ходьбы, позволят вам быстро посетить любую часть Измира.

Местонахождение на карте

Konak, Турция

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Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Konak, Турция
от
$302,330
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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