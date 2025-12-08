5 Birlik Rezidans, Турция

Предлагаются просторные апартаменты с террасами. Расположение и объекты поблизости Кадыкёй - один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достоприме…