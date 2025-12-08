  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кадыкёй
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Кадыкёе, Турция

Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$541,373
Предлагаются квартиры с различными планировками. С верхних этажей открывается живописный вид. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, студией йоги и пилатеса, парковкой и гаражом, детской площадкой, зеле…
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Göztepe Istanbul Apartments
Кадыкёй, Турция
от
$238,183
Почему это свойство؟ Подходящий проект для инвестиций, аренда гарантирована и гарантия возврата инвестиций. Первый проект в Стамбуле с интеллектуальной системой «Ultra Smart» для управления более тонкими деталями вашей квартиры. Он расположен в анатолийской части Стамбула, недалеко от шо…
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$291,311
Новый проект находится в пешей доступности от улицы Bagdat, одного из самых престижных районов Стамбула. Здание состоит из 42 квартир. Окончание строительства - июнь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Центральное отопление Полы с подогревом Автоматические рольставни Ко…
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$648,963
Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город и море. Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, магазином, фитнес-центром, крытым бассейном, сауной. Окончание строительства - апрель 2023 года. Расположение и объекты поблизости Н…
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kadikoy Apartments Project
Кадыкёй, Турция
от
$214,028
Почему это свойство؟ Комплекс находится в инвестиционной зоне, что свидетельствует о быстром развитии инфраструктурных проектов. В апартаментах есть очаровательные виды на город и холм Камлика, наиболее заметную особенность анатолийской стороны. Он находится недалеко от железнодорожного вок…
Binaa Investment
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$542,882
Предлагаются квартиры с различными планировками в современной комфортабельной резиденции
TRANIO
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$346,893
Апартаменты в современном жилом комплексе с большим торговым центром и широким спектром удобств. Проект расположенный в Кадыкёй, сочетает универсальную архитектуру и высокий уровень жизни. Из некоторых квартир открывается вид на Мраморное море. Расположение и объекты поблизости Поблизости м…
TRANIO
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с тренажерным залом и зеленой территорией, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$964,993
Предлагаются просторные квартиры с видом на город. Резиденция располагает тренажерным залом, охраной, зеленой территорией. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом. Кадыкёй — один из самых древних ра…
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Кадыкёй, Турция
от
$140,647
Почему это свойство؟ Апартаменты с потрясающим видом на Принцевы острова, с готовым титульным актом и гарантированным доходом от аренды. Отличительное расположение в Фикртепе, самом престижном азиатском районе Стамбула, рядом с наземным и морским транспортом. Вдоль шоссе E5, которое связыва…
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с зонами отдыха рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$318,348
Инфраструктура комплекса: крытая парковка ухоженная территория детская площадка зона отдыха и прогулочные зоны Окончание строительства - октябрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Центральное отопление Встроенная кухонная бытовая техника Кондиционеры Расположение и…
TRANIO
Жилой комплекс Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$1,66 млн
Предлагаются квартиры площадью от 138 м2 до 290 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$1,39 млн
Новый жилой комплекс в элитном районе Кадыкёй на Анатолийской стороне Стамбула с особняками и современными многоэтажными зданиями. Комплекс предлагает апартаменты различных планировок 2+1, 3+1, 4+1 площадью от 117 м2 до 350 м2. Удобства: открытый бассейн, спа, бильярдная, спортивный зал, каф…
TRANIO
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$1,08 млн
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и море. Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, трехуровневой подземной парковкой, фитнес-центром, спа-зоной с сауной, хамамом и джакузи, конференц-залом, зоной отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, от…
TRANIO
Резиденция Project in İstanbul
Кадыкёй, Турция
от
$168,653
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
3 объекта недвижимости 3
HP 4 Elite House - это новый адрес для тех, кто хочет комфортной, эксклюзивной и роскошной жизни со своей семьей в центре города. 80% нашего проекта, который был спроектирован с учетом ваших жилых помещений до мельчайших деталей, состоит из просторных зеленых зон. Открытие двери для более пр…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от набережной, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$641,073
Резиденция располагает гаражом и парковкой, детской площадкой, беседкой, системой безопасности, бассейном. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Встроенная бытовая техника Душевая кабина Жалюзи Пластиковые окна Центральная спутниковая система Стальная дверь Рас…
TRANIO
Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$369,085
Проект расположен в элитном комьюнити из 251 домов и 20 коммерческих помещений. Состоит из 4 зданий. Эстетичные апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы с 4-5 спальнями. Рядом есть культурный центр, станции метро, пляж, торговые центры. Первый платёж 35%, рассрочка на 18 месяцев. Удобства и о…
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$283,528
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной, турецкой баней и джакузи, детской площадкой, кинотеатром, игровой комнатой, 5-уровневой парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 2 минуты Станция метробуса - 5 мину…
TRANIO
Жилой комплекс Многофункциональный проект с бассейном, спа-центром и охраной, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$312,330
Комплекс включает апартаменты с 1-3 спальнями, а также коммерческие помещения (офисы и магазины). Каждая квартира имеет балкон с видом на море. Особенности: крытая и открытая парковка ресепшн охрана услуги парковщика крытый и открытый бассейн спа-центр с зоной для фитнеса, сауной и парной в…
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Kadikoy Istanbul Apartments Project
Кадыкёй, Турция
от
$256,630
Почему это свойство؟ Плодородная среда для инвестиций рядом с наиболее важными жилыми и коммерческими проектами на анатолийской стороне. Проект находится в историческом районе, где находятся многие из древнейших археологических и туристических достопримечательностей Турции. Он состоит из пр…
Binaa Investment
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и детскими площадками, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$354,162
Предлагаются светлые апартаменты с просторными балконами и живописными видами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, спа-зоной, фитнес-центром, сауной, парной и турецкой баней, детскими площадками, небольшим кинотеатром, игровыми комнатами, парковкой, системой видеонаблюдения.…
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$1,61 млн
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Босфор, Мраморное море, Принцевы острова и город. Резиденция состоит из 5 зданий (одно 22-этажное и четыре малоэтажных) и располагает парковкой и подземным гаражом, видеонаблюдением, торговым центром, ресторанами и кафе, крытым и открытым бассей…
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$529,860
Резиденция располагает крытой парковкой, аквапарком, магазинами, круглосуточной охраной, детской площадкой, зеленой зоной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из лучших районов азиатской части города, рядом с пляжами, университетом, парком, рестораном
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция в привлекательном центральном районе Стамбула, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$427,780
Особенности проекта: крытая парковка двойной лифт первоклассные материалы мебель, изготовленная на заказ Окончание строительства - апрель 2025 года. Расположение и объекты поблизости Центральная больница - 150 метров Станция метро - 450 метров Торговая улица Багдадский проспект - 1,5 км …
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$347,199
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, солнечными террасами, фитнес-центром, спа, парной, детским клубом и игровой площадкой, магазинами, пешеходными дорожками, парковкой, консьерж-сервисом. окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Видеодомоф…
TRANIO
Жилой комплекс Новые апартаменты в высотной резиденции с бассейнами и спа, Стамбул, Турция
, Турция
от
$206,789
Предлагаются двух- и трехкомнатные апартаменты с панорамным видом на город. Резиденция состоит из четырех 22-этажных зданий и располагает пятиуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа, сауной, студией йоги. Расположение и объекты поблизости Недвижимость наход…
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе, Суадие, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$557,109
Новый дом предлагает просторные апартаменты с 2 и 3 спальнями. На первом этаже здания находятся торговые помещения. Строительство соответствует современным технологиям, используются качественные материалы. Особенности квартир окна с двойным остеклением наружные жалюзи короба на фасаде дома…
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Кадыкёй, Турция
от
$298,959
Почему это свойство؟ Район проекта является одним из важнейших жилых районов, которые сочетают в себе историю и современность с азиатской стороны. Роскошные апартаменты с потрясающим видом на Мраморное море, зеленые насаждения, сады и парки. Он находится рядом со многими жизненно важными и …
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с детской площадкой и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$904,803
Предлагаются квартиры площадью от 123 м² до 298 м². Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, детской площадкой, зеленой зоной. На первом этаже здания располагаются коммерческие помещения. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с магазинами и ресторан…
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$337,921
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город. Резиденция располагает магазинами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа, сауной, студией йоги. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами, университетами и всей …
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$811,202
Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город. Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, детской площадкой. Окончание строительства - февраль 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автобусным…
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция
5 Birlik Rezidans, Турция
от
$708,867
Предлагаются просторные апартаменты с террасами. Расположение и объекты поблизости Кадыкёй - один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достоприме…
TRANIO
