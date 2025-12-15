  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Маниса
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Манисе, Турция

Yunus Emre
5
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Seaside Project İzmir
Многоквартирный жилой дом Seaside Project İzmir
Многоквартирный жилой дом Seaside Project İzmir
Многоквартирный жилой дом Seaside Project İzmir
Многоквартирный жилой дом Seaside Project İzmir
Kayapinar, Турция
от
$236,114
5 объектов недвижимости 5
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Многоквартирный жилой дом Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Многоквартирный жилой дом Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Многоквартирный жилой дом Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Многоквартирный жилой дом Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Kayapinar, Турция
от
$165,946
Варианты отделки С отделкой
2 объекта недвижимости 2
-Izmir -Борнова - Рядом с Ясаром и Университетом Эге -Новый проект Подходит для вида на жительство и гражданства
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Apartment Flat İn Kuşadası
Многоквартирный жилой дом Apartment Flat İn Kuşadası
Многоквартирный жилой дом Apartment Flat İn Kuşadası
Многоквартирный жилой дом Apartment Flat İn Kuşadası
Многоквартирный жилой дом Apartment Flat İn Kuşadası
Показать все Многоквартирный жилой дом Apartment Flat İn Kuşadası
Многоквартирный жилой дом Apartment Flat İn Kuşadası
Kayapinar, Турция
от
$232,052
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Развитая инфраструктура Люди из разных стран живут в жилом комплексе. Квартира уникальна Неповторимый вид на море, город, природу, пейзаж, панорамный вид, который никогда не закроется. Дом малоэтажный на 4 этаже есть 2 дуплекс квартиры. Есть лифт. Дом был построен в 2015 году. Подходит …
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
TekceTekce
Резиденция The Project in Bayraklı Location
Резиденция The Project in Bayraklı Location
Резиденция The Project in Bayraklı Location
Резиденция The Project in Bayraklı Location
Резиденция The Project in Bayraklı Location
Показать все Резиденция The Project in Bayraklı Location
Резиденция The Project in Bayraklı Location
Kayapinar, Турция
от
$187,852
Год сдачи 2025
Количество этажей 26
6 объектов недвижимости 6
Проект расположен в Измирском районе Байраклы 26 этажей 226 жилой недвижимости Для каждой квартиры есть место в закрытых квартирах типа 1 + 1 до 6 этажей с видом на город 1 салон 1 спальня 1 ванная центр города 10 минут - Рядом с метро Проект завершится в июне 2025 года
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Резиденция Apartment in Aydın-Kuşadası
Резиденция Apartment in Aydın-Kuşadası
Резиденция Apartment in Aydın-Kuşadası
Резиденция Apartment in Aydın-Kuşadası
Резиденция Apartment in Aydın-Kuşadası
Показать все Резиденция Apartment in Aydın-Kuşadası
Резиденция Apartment in Aydın-Kuşadası
Kayapinar, Турция
от
$232,052
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Я представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом районе, Кусадаси. 9 кварталов в жилом комплексе, бассейн, спортивный салон, автостоянка, детская площадка и многие другие. Рядом школы, магазины. Развитая инфраструктура Люди из разных стран живут в жилом комплексе. К…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти