Istanbul Bahcelievler Apartment compound

Почему это свойство؟
Архитектурные проекты, которые представляют гармонию архитектурного подхода с ландшафтом Стамбула.
Испытайте новое чувство в замкнутом природном заповеднике.
Проект расположен в стратегической зоне с видом на основные дороги.
Готов и подходит для инвестиций и получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Компания Kurt Safir представляет вам новый проект KURT SAFİR FLOWER. Комплекс будет расположен в полюбившемся всеми районе Аланьи - Махмутлар. Не изменяя традициям, проект комплекса детально проработан нашими лучшими архитекторами и тщательно продуман до мелочей. При строительстве будут использованы экологически чистые материалы высочайшего качества и современные технологии.
Основным приоритетом проекта является непосредственная близость к морю, всего 150 м. В одночасье вся развитая инфраструктура города расположена в шаговой доступности.
В комплексе предусмотрена вся инфраструктура для максимально комфортного проживания и отдыха: бассейн, сауна, хамам, джакузи, фитнес, ухоженный сад, система видеонаблюдения и охраны.
KURT SAFİR FLOWER планируется построить на участке площадью 1.173 кв.м. Проект состоит из одного 9-ти этажного блока и 40 квартир различной планировки.
Характеристики апартаменов:
Стальные входные двери
Окна ПВХ с двойным остеклением
Полы - кафель
Стены – водостойкая краска
Кухня с полным комплектом мебели и гранитной столешницей
Ванные комнаты с полным комплектом сантехники и мебели
Основное и дополнительное освещение
Спутниковое телевидение
Начало строительства – 30.10.2021
Окончание строительство – 31.12.2023
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 63 до 157 квадратных метров. Расстояние до моря 3000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.