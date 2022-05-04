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Istanbul Bahcelievler Apartment compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€72,358
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20
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О комплексе

Почему это свойство؟ Архитектурные проекты, которые представляют гармонию архитектурного подхода с ландшафтом Стамбула. Испытайте новое чувство в замкнутом природном заповеднике. Проект расположен в стратегической зоне с видом на основные дороги. Готов и подходит для инвестиций и получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€72,358
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
KurtSafir
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Застройщик
Stay Property
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Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 63 до 157 квадратных метров. Расстояние до моря 3000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Застройщик
Stay Property
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