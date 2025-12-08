Сарыер, Турция

Азиатская сторона - Kadikoy Этот проект построен на площади 26 000 м2 и состоит из двух этапов, каждая из которых состоит из блоков 3 из 24 этажей. Первый этап проекта будет готов к реализации в июне 2023 года, и будут доступны апартаменты с одной-четыреми спальнями. Этот проект с полным с…