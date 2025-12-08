  1. Realting.com
  Турция
  Сарыер
  Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Сарыере, Турция

Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$746,128
Предлагаются комфортабельные виллы с садом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном зеленом районе
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Eyüp
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Eyüp
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Eyüp
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Eyüp
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Eyüp
Показать все Жилой комплекс The Project in İstanbul-Eyüp
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Eyüp
Сарыер, Турция
от
$226,527
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
6 объектов недвижимости 6
♦️ * ПЛАН ОПЛАТЫ: НАЛИЧНЫЕ * ♦ ️REGION: EYÜP ♦️ * РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ* ⁇ ️ в городском центре
Жилой комплекс Type B_79
Жилой комплекс Type B_79
Жилой комплекс Type B_79
Жилой комплекс Type B_79
Сарыер, Турция
от
$150,000
Год сдачи 2023
Европейская сторона - Bagcilar Этот проект построен на площади 24 000 м2. Проект будет готов к реализации в декабре 2023 года, и доступны единицы 1 + 1 и 2 + 1. Этот проект расположен рядом с автомагистралью Basın Express. Проекты включают бассейн, турецкую баню, парковку, тренажерный зал …
Многоквартирный жилой дом Apartment in İstanbul Turkey
Многоквартирный жилой дом Apartment in İstanbul Turkey
Многоквартирный жилой дом Apartment in İstanbul Turkey
Многоквартирный жилой дом Apartment in İstanbul Turkey
Многоквартирный жилой дом Apartment in İstanbul Turkey
Сарыер, Турция
от
$109,396
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 38
3 объекта недвижимости 3
Проект включает жилую и коммерческую недвижимость, Блок отель B suite и C блок в стадии строительства и Ready Block D, где квартиры сейчас продаются. Блок D имеет 38 этажей, 480 квартир 13 квартир на этаже Последние 23 квартиры на продажу 1 + 1,2 + 1,3 + 1 Рядом находятся универси…
Жилой комплекс Инвестиции с получением Гражданства Турции!
Жилой комплекс Инвестиции с получением Гражданства Турции!
Жилой комплекс Инвестиции с получением Гражданства Турции!
Жилой комплекс Инвестиции с получением Гражданства Турции!
Жилой комплекс Инвестиции с получением Гражданства Турции!
Показать все Жилой комплекс Инвестиции с получением Гражданства Турции!
Жилой комплекс Инвестиции с получением Гражданства Турции!
Турция
от
$500,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Не имеющая аналогов предложение на Турецком рынке недвижимости от нашей компании! Начинается строительство ЖК на площади 13.848 м2, состоящего из 5-и блоков, всего 324 квартиры различной планировкой и площадью, рядом с выставочным центром "Tuyap" который является местом проведения междуна…
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$994,838
Резиденция располагает ухоженными садами и зелеными зонами, круглосуточной охраной, бассейном, сауной, детской площадкой, тренажерным залом, пешеходными дорожками. Окончание строительства - июль 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью ТЕМ …
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Bağcılar
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Bağcılar
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Bağcılar
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Bağcılar
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Bağcılar
Показать все Жилой комплекс The Project in İstanbul-Bağcılar
Жилой комплекс The Project in İstanbul-Bağcılar
Сарыер, Турция
от
$191,028
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
6 объектов недвижимости 6
♦ ️ ПЛАН ОПЛАТЫ: НАЛИЧНЫЕ ♦ ️ДАТ: август 2023 ♦ ️LOCATION: BAĞCILAR-BASINEKSPRESS ♦ ️ РАСШИРЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садами, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$945,096
Предлагаются комфортабельные виллы с двумя парковочными местами, хамамом, сауной и тренажерным залом, панорамным видом на море, город и природу. Резиденция располагает бассейном, садами и круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Паркет Полы с подогревом Алюминиевые окна Кондицио…
Жилой комплекс Type B_66
Жилой комплекс Type B_66
Жилой комплекс Type B_66
Жилой комплекс Type B_66
Жилой комплекс Type B_66
Сарыер, Турция
от
$128,162
Год сдачи 2022
Европейская сторона - Eyyup Этот проект построен на площади 10 700 м2. Проект будет готов к реализации к концу 2022 года, и будут доступны две-три спальни. Преимущества этого проекта включают в себя расположение между двумя станциями метро, недалеко от шоссе Тем. Цена по 2 комнатным едини…
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$719,888
Проект состоит из 2 блоков – 142 квартиры + 7 вилл, общей площадью 24500 м2. К услугам жильцов: круглосуточная охрана система видеонаблюдения консьерж спортзал Спа зона: сауна и паровая открытые детские площадки открытый/закрытый бассейны прогулочные дорожки на территории комплекса Распол…
Многоквартирный жилой дом Sarıyer Residence Project Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sarıyer Residence Project Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sarıyer Residence Project Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sarıyer Residence Project Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sarıyer Residence Project Istanbul
Показать все Многоквартирный жилой дом Sarıyer Residence Project Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sarıyer Residence Project Istanbul
Сарыер, Турция
от
$1,26 млн
Почему это свойство؟ Единственный проект с государственной гарантией в центральном регионе Маслак, центре европейского Стамбула. Специально разработан для тихой семейной жизни, роскошный жилой комплекс, без коммерческих офисов. Титульный акт готов, и проект соответствует требованиям получен…
Жилой комплекс Type B_54
Жилой комплекс Type B_54
Жилой комплекс Type B_54
Жилой комплекс Type B_54
Сарыер, Турция
от
$269,139
Год сдачи 2023
Азиатская сторона - Kadikoy Этот проект построен на площади 26 000 м2 и состоит из двух этапов, каждая из которых состоит из блоков 3 из 24 этажей. Первый этап проекта будет готов к реализации в июне 2023 года, и будут доступны апартаменты с одной-четыреми спальнями. Этот проект с полным с…
Жилой комплекс Type A_45
Жилой комплекс Type A_45
Жилой комплекс Type A_45
Жилой комплекс Type A_45
Сарыер, Турция
от
$440,235
Год сдачи 2025
Европейская сторона - Levent Этот проект построен на земле с площадью 103 000 м2, 85 % из которых - зеленая зона. Проект будет готов к реализации в 2025 году, и будут доступны номера с одной-четыреми спальнями. Этот проект находится в центре Стамбула с полным социальным оборудованием. Цен…
Жилой комплекс Квартира 1+1 и 2+1 в комплексе Avangart Istanbul в районе Маслак.
Жилой комплекс Квартира 1+1 и 2+1 в комплексе Avangart Istanbul в районе Маслак.
Жилой комплекс Квартира 1+1 и 2+1 в комплексе Avangart Istanbul в районе Маслак.
Жилой комплекс Квартира 1+1 и 2+1 в комплексе Avangart Istanbul в районе Маслак.
Жилой комплекс Квартира 1+1 и 2+1 в комплексе Avangart Istanbul в районе Маслак.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 и 2+1 в комплексе Avangart Istanbul в районе Маслак.
Жилой комплекс Квартира 1+1 и 2+1 в комплексе Avangart Istanbul в районе Маслак.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
от
$299,000
Варианты отделки С отделкой
Видео квартир вышлем по запросу. В продаже квартиры в ПРЕМИУМ комплексе Avangart Istanbul: Квартира с одной спальней (1+1), общей площадью 80 м2 - 299.000 долларов. Квартира с двумя спальнями (2+1) общей площадью 108 м2 - 425.000 долларов. Квартира 2+1 подходит под Гражданство Турции…
Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Показать все Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Жилой комплекс Новая высококачественная резиденция с бассейнами рядом с лесом, в центре Стамбула, турция
Сарыер, Турция
от
$467,574
Предлагаются квартиры с балконами и видом на Белградский лес. Резиденция располагает ухоженными садами, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, декоративными прудами, парковкой, круглосуточной охраной, сауной и турецкой баней, студией пилатеса, конференц-залом, тренажерным залом…
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Показать все Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Сарыер, Турция

$275,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Окруженный зеленью, новый жилой комплекс Стамбула находится в одном шаге от всего, что Вам нужно - близко к больнице, торговому центру, учебным заведениям и транспортным развязкам, в 3 км. станции метро Ayazaga, в 3,5 км от шоссе E-80. В проекте 10 магазинов, всего 130 квартир различной п…
Жилой комплекс Type B_67
Жилой комплекс Type B_67
Жилой комплекс Type B_67
Жилой комплекс Type B_67
Жилой комплекс Type B_67
Сарыер, Турция
от
$153,000
Год сдачи 2021
Азиатская сторона - фикиртепе Этот проект расположен в наиболее важной области с точки зрения доступа. Проекты, которые расположены в самом центре Стамбула, находятся рядом со станцией метро. Проект построен на площади 8000 м2, которая включает блоки 3, с 467 единицами спальни 1, спальни 2,…
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$984,889
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Босфор, лес и город. Резиденция располагает парковкой, инфинити-бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, магазинами, вертолетной площадкой, зонами отдыха, ресторанами. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблиз…
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре Стамбула в комплексе Dap Yeni Levent.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре Стамбула в комплексе Dap Yeni Levent.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре Стамбула в комплексе Dap Yeni Levent.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре Стамбула в комплексе Dap Yeni Levent.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре Стамбула в комплексе Dap Yeni Levent.
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре Стамбула в комплексе Dap Yeni Levent.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре Стамбула в комплексе Dap Yeni Levent.
Сарыер, Турция
от
$321,000
Варианты отделки С отделкой
Эксклюзивное предложение от нашей компании! Апартаменты в комплексе Dap Yeni Levent - дешевле чем у других брокеров на 235.000 USD ! Проект, отличающийся тем, что находится на холме высотой 35 метров с видом на белградские леса в коммерческом и финансовом центре Стамбула напротив Стадион…
Жилой комплекс Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$606,851
Предлагаются апартаменты с различными планировками (от студий до четырех спален). Из квартир открывается панорамный вид на город. Высотная резиденция состоит из трех башен и располагает консьерж-сервисом, фитнес-центром и спа, бассейнами, парковкой на 3 500 машин. Удобства и оснащение в дом…
Многоквартирный жилой дом Kagithane Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Kagithane Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Kagithane Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Kagithane Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Kagithane Istanbul Apartments Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Kagithane Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Kagithane Istanbul Apartments Compound
Сарыер, Турция
от
$513,667
Почему это свойство؟ Географическое положение близко к деловой жизни в центре города, и оно подходит для развлечений вашей семьи недалеко от крупнейших торговых центров Стамбула. Богатые и разнообразные внутренние социальные объекты, подходящие для всех членов семьи. Инвестиции в недвижимос…
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$1,35 млн
Предлагаются светлые апартаменты с живописным видом на лес. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Резиденция располагает открытым бассейном и солнечной террасой, парковкой, охраной, спортивными площадками, фитнес-залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ш…
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Сарыер, Турция
от
$502,393
Концепция загородного дома в центре города от одного из самых надёжный застройщиков Турции! Предлагаются апартаменты с видом на Белградский лес, садами на крыше и большими террасами в уникальном проекте, который даёт возможность жить в загородном доме в центре мегаполиса. Резиденция располаг…
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Сарыер, Турция
от
$720,561
Почему это свойство؟ Проект Istanbul Maslak Apartments расположен в наиболее известных районах города, с растущей инвестиционной ценностью и предпочтительным местом для инвесторов. Этот проект соответствует условиям турецкого гражданства, доступным с различными предложениями, с готовым титу…
Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.
Сарыер, Турция
от
$1,13 млн
Варианты отделки С отделкой
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Элитный инвестиционный проект, расположенный в Маслаке (Maslak), центре бизнеса и жизни Стамбула. С одной стороны проекта на…
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$1,12 млн
Предлагаются таунхаусы с садами и гаражами на 2 машины. Резиденция располагает фитнес-центром и сауной, зонами для занятий йогой и пилатесом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Лифт Расположение и объекты поблизости Белградский л…
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом со станцией метро и университетами, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$395,522
Предлагаются просторные апартаменты с террасами и панорамным видом на город. Резиденция располагает бассейном, зонами для йоги и пилатеса, фитнес-центром и сауной, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 30 метров Университе…
Жилой комплекс Type B_73
Жилой комплекс Type B_73
Жилой комплекс Type B_73
Жилой комплекс Type B_73
Сарыер, Турция
от
$152,000
Год сдачи 2023
Азиатская сторона - kartal Этот проект построен на площади 20972 M2, и 60% площади проекта состоит из зеленых насаждений и социальных объектов. Этот проект будет готов к реализации в 2023 году. Удивительный вид на море, который начинается с третьего этажа, и полные социальные возможности я…
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, фитнес-центрами и ресторанами, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$762,882
Предлагаются апартаменты с большими окнами и видом на море. Резиденция располагает открытым бассейном, хамамом, сауной, массажными кабинетами, фитнес-центрами, магазинами, ресторанами и кафе. Окончание строительства - июль 2025 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 2 мину…
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Видео квартир вышлем по запросу. Невероятно выгодное предложение - дешевле минимум на 200.000 USD чем у других продавцов. В продаже квартира с одной спальней (1+1), общей площадью 76 м2 комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul. Общая площадь проекта 27 000 м2, богатая внутренняя инфрастр…
Жилой комплекс Type B_81
Жилой комплекс Type B_81
Жилой комплекс Type B_81
Жилой комплекс Type B_81
Жилой комплекс Type B_81
Сарыер, Турция
от
$233,382
Год сдачи 2021
Европейская сторона - Бейликдузу Этот проект расположен на одной из самых важных автомагистралей в Стамбуле вообще ( E 5 и в то же время рядом с автобусом метро ). Проект построен на площади 36 581 м2 с 2 блоками и 565 единицами. Что отличает проект, так это то, что он имеет вид на море, оз…
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Сарыер, Турция
от
$827,324
Современный комплекс состоит из квартир, пентхаусов, мульти-офисов, магазинов и 5-звездочного отеля. Кроме того здесь есть: арт-центр, выставочный центр и зал на 500 человек круглосуточная охрана с видеонаблюдением услуги консьержа большой паркинг игровая зона для детей СПА-зона с крытым ба…
Жилой комплекс Type A_37
Жилой комплекс Type A_37
Жилой комплекс Type A_37
Жилой комплекс Type A_37
Жилой комплекс Type A_37
Сарыер, Турция
от
$3,33 млн
Год сдачи 2024
Европейская сторона - Nisantasi Этот проект был построен на площади 60 000 м2, включая 6 блоков и 160 роскошных апартаментов. Этот проект доступен на 2023 год. Это очень роскошный проект, расположенный в самой центральной и роскошной части Стамбула. Цена по списку для единиц с 2 спальнями…
Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
Жилой комплекс Элитные апартаменты в небоскребе Skyland Istanbul в центре Стамбула.
317 DCS Dijital Gumruk Hizmetleri AS, Турция
от
$295,000
Варианты отделки С отделкой
Skyland Istanbul - идеальный выбор для жизни, бизнеса и инвестиций! Skyland Istanbul - роскошный многофункциональный комплекс, расположенный в районе Сарыер. Он состоит из трёх основных башен (жилые дома, офисы и коммерческие помещения) и торгового центра. Проект выделяется как один из…
