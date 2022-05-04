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Istanbul Umraniye Residence project

Мраморноморский регион, Турция
от
€247,320
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36
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О комплексе

Почему это свойство؟ Здесь вы можете насладиться самыми красивыми достопримечательностями и памятниками, а также очаровательной природой анатолийской стороны Стамбула. Он находится недалеко от Босфора, международной дороги E-80 и шоссе TEM. Комфортная и оживленная жизнь со здоровьем и спортивными сооружениями, роскошными брендами и ресторанами.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Umraniye Residence project
Мраморноморский регион, Турция
от
€247,320
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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