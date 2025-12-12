  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эсеньюрт
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Эсеньюрте, Турция

Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Многоквартирный жилой дом Esenyurt residentional complex
Эсеньюрт, Турция
от
$185,129
Почему это свойство؟ Современный проект с отличным расположением в очень хорошем районе Этот проект включает в себя модели квартир в нескольких стилях с социальным пространством, подходящим для семей В дополнение к наличию школы рядом со комплексом, этот проект примыкает к ряду объектов …
Binaa Investment
Жилой квартал LOFT
Жилой квартал LOFT
Жилой квартал LOFT
Жилой квартал LOFT
Жилой квартал LOFT
Эсеньюрт, Турция
от
$200,000
Год сдачи 2022
1 объект недвижимости 1
Extra Property
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$274,069
Резиденция располагает художественными галереями, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, кинотеатрами, кафе и ресторанами, торговыми центрами, тремя спа-центрами, тремя тренажерными залами. Окончание строительства - 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость нах…
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$131,506
Резиденция располагает тренажерным залом, детской площадкой, зоной отдыха, спортивной площадкой, парковкой. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Стамбула - 50 минут Пляж - 24 минуты Торговый центр - 14 минут Больница - 20 минут Университет - …
TRANIO
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$149,226
В проекте здание с тремя магазинами и квартирами с 1-3 спальнями. Во всех апартаментах 2-3 спальнями есть 2 ванные комнаты. В некоторых гостиная совмещена с кухней. Расположение и объекты поблизости Все, что нужно для комфортной жизни, находится в нескольких минутах ходьбы: рестораны, пекар…
TRANIO
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$144,251
Предлагаются комфортабельные апартаменты с различными планировками (от одной до трех спален). Резиденция состоит из четырех зданий (два 15-этажных и два 13-этажных) и располагает тренажерным залом, бассейном, сауной, парной, турецкой баней, детскими площадками и зелеными зонами, гаражом на 1…
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$165,302
Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, турецкой баней и сауной, крытой и открытой парковкой, кафе, баром и рестораном, охраной. Преимущества Гарантированный доход 8% в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 1 минута Университет - 1 минута …
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Эсеньюрт, Турция
от
$127,194
Почему это свойство؟ Для его центрального расположения в жизненно важном районе Эсенюрт в пределах европейского Стамбула. Его близость к известным транспортным линиям, метро, основным дорогам и автомагистралям. Его изысканная архитектура сочетает в себе очарование прошлого с современностью …
Binaa Investment
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Эсеньюрт, Турция
от
$145,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Площадь 125 м²
1 объект недвижимости 1
Количество квартир: 223 (6 коммерческих квартир по 217 квартир) Высота здания:  Всего 4 блока: блок A, B, C, D.  блок А-Б; 15 этажей, включая 3 цокольных этажа + цокольный этаж + 11 обычных этажей.  Блок CD; Состоит из 13 этажей: 1 цокольный этаж + цокольный этаж + 11 обычных этажей. …
Тип объекта Площадь, м² Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты 125.0 145,000
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
125.0
145,000
Yusuf Ali
Многоквартирный жилой дом Esenyurt Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Esenyurt Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Esenyurt Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Esenyurt Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Esenyurt Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Esenyurt Istanbul Apartments Project
Эсеньюрт, Турция
от
$244,603
Почему это свойство؟ Проект находится в одном из самых важных европейских районов Стамбула, рядом с объектами и сервисными центрами. Он находится недалеко от двух жизненно важных артерий Стамбула, TEM и E- 5, наиболее важных транспортных узлов в городе на двух континентах. Новый аэропорт Ст…
Binaa Investment
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Эсеньюрт, Турция
от
$166,019
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 15
Этот проект предоставляет инвесторам все преимущества внепланового проекта, который обеспечивает легкий доступ к общественному транспорту, высокую плотность населения и рентабельность инвестиций.
EOS Turkey Property
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$154,200
Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает: большими зелеными зонами фитнес-центром и тренажерным залом турецкой баней и сауной детской площадкой ба…
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$437,729
Предлагаются просторные апартаменты с балконами, верандами и собственными садами. Резиденция располагает большими зелеными зонами, бассейнами, магазинами, детскими и спортивными площадками, парковкой, беговыми и пешеходными дорожками, спа-центром, ресторанами и кафе, зонами отдыха, круглосут…
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа-центрами и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$290,493
Резиденция располагает спа-центрами, саунами и турецкими банями, детскими площадками, открытым бассейном и двумя крытыми бассейнами, фитнес-центрами, трехуровневой парковкой, круглосуточной охраной, зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности …
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$128,334
В проекте 9 отдельных жилых зданий, а также 33 магазина и офисных помещений. В жилом комплексе есть апартаменты с 1-4 спальнями, площадью 41 – 227 м2. Удобства и оснащение в доме В жилом комплексе также есть сауна, детский бассейн, хаммам, круглосуточная охрана. Преимущества Уникальный ар…
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$288,503
Проект включает двухуровневые апартаменты с 2-5 спаль
TRANIO
