Istanbul Atasehir Apartment Complex

Почему это свойство؟
Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в центре азиатской стороны Стамбула.
Область проекта является точкой контакта между европейской и анатолийской сторонами.
Все, что вам нужно от сервисных центров и медицинских и образовательных центров, вокруг вас.
Потрясающий вид на море, князья ’ острова и зеленые насаждения.
Конкурентоспособные цены в Атасехире, со специальными скидками при оплате наличными.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Квартира находится у горной реки и моря с двумя спальнями, в современном комплексе River Side Resort, с хорошим управлением в районе Тосмур, Алания.Комплекс находится всего в 250 метрах от собственного пляжа с шезлонгами, где вы сможете комфортно позагорать и выпить прохладительные напитки в баре. В этом месте горная река впадает в море, что делает цвет моря особенно притягательным. Рядом с комплексом в пешей доступности находятся кафе и рестораны, больница, рынок, автобусные остановки, красивая набережная у моря и горной реки Димчай. Центр города Алании в 5 км, в 45 км местный аэропорт Газипаша и в 140 км аэропорт Анталии. Комплекс состоит из четырех 8 этажных блоков вдоль большого бассейна и парка около реки Дим, завораживающей своими видами. Территория украшена садом с ландшафтным дизайном, с беседками и зонами для барбекю. Квартира площадью 110 м2 полностью укомплектована хорошей мебелью, кухонной техникой и кондиционерами в каждой комнате, уже включенными в стоимость квартиры. С просторной террасы квартиры открывается потрясающий вид на бассейн, зеленую территорию и реку, вы можете круглый год наслождаться шикарными видами из своей квартиры. большой открытый бассейндетский бассейнводные горкизакрытый бассейн с подогревомсаунафитнес залтеннисный кортдетская площадкабеседкизона для барбекюсвоя парковкакафеэлектрогенераторохрана 7/24
Предлагаются двухэтажные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами на 2 машины.
Особенности квартир
Каждая спальня имеет гардеробную и ванную комнату. Также имеется прачечная на втором этаже.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника
Встроенная кухня
Тепловой насос
Кондиционеры
Система безопасности
Видеодомофон
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом молодом районе Анталии, который расположен всего в 20 км от центра города. Здесь вы найдете множество исторических и природных достопримечательностей.
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 79 до 267 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.