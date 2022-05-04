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Istanbul Atasehir Apartment Complex

Мраморноморский регион, Турция
от
€314,334
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10
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О комплексе

Почему это свойство؟ Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в центре азиатской стороны Стамбула. Область проекта является точкой контакта между европейской и анатолийской сторонами. Все, что вам нужно от сервисных центров и медицинских и образовательных центров, вокруг вас. Потрясающий вид на море, князья ’ острова и зеленые насаждения. Конкурентоспособные цены в Атасехире, со специальными скидками при оплате наличными.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Atasehir Apartment Complex
Мраморноморский регион, Турция
от
€314,334
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Застройщик
Stay Property
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