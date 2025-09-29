Жилой комплекс MONTES BY MİSSONİ

НОВОЕ НАЧАЛО В БОДРУМЕ

Вдохновленные страстью к исключительному образу жизни, Missoni и RMA Holding открывают в Бодруме новую, визионерскую страницу. Здесь роскошь, архитектурное мастерство и спокойный ритм природы соединяются в едином пространстве. На холмах Ялыкавак, среди синевы и зелени, Montes by Missoni поднимается как произведение искусства — резиденция, сотканная из эстетики легендарного наследия Missoni.

Представьте: архитектурно выразительные виллы, пляж, омываемый Эгейским морем, и эксклюзивные приватные пространства. Всё это — искусство возвышенной жизни, созданное Missoni и RMA Holding.

⸻

ИЗЯЩНЫЙ ЭГЕЙСКИЙ МИР

Между бескрайней синевой Эгейского моря и спокойными террасами Ялыкавак, Montes by Missoni предлагает новый подход к гармонии дизайна и природы.

Итальянское дизайнерское наследие Missoni соединяется с уникальной природой Бодрума. Там, где фирменная философия Missoni переплетается с эгейским ландшафтом, рождается особый язык — язык, который одинаково ценит стиль и естественную красоту.

⸻

О Missoni

Missoni была основана в 1953 году Оттавио Миссони и Розитой Джельмини и уже более 70 лет является символом итальянского мастерства и инноваций. «Семья Миссони» создала бренд, представляющий лучшие образцы итальянского производства.

Они создали уникальный язык, соединяющий традиционное ремесло и современный дизайн. Знаменитый зигзагообразный узор и смелая цветовая палитра превратились в культурный код, глубоко укоренённый в коллективной памяти.

Мир Missoni

Сегодняшняя миссия Missoni — превращать гармонию ремесленных традиций и инноваций в полноценную философию жизни. То, что началось с тканей, сегодня перешло в пространство дизайна, где каждый предмет переосмысляет привычные материалы и пропускает природу внутрь.

ДНК бренда отражается в каждом оттенке: от одежды и предметов интерьера до глобальных бренд-проектов и эксклюзивных курортов. В рамках ID-проектов Missoni сотрудничает с ведущими девелоперами мира, создавая уникальные жилые пространства.

⸻

Локация

На краю синевы

Ялыкавак — одна из самых престижных и удивительных частей Бодрума. Чистые пляжи, современные марины, богатая история и выдающиеся рестораны делают его магнитом для ценителей эгейского образа жизни.

После заката Ялыкавак превращается в оазис спокойствия: потрясающие виды соединяются с тихими вечерами, создавая незабываемые моменты у моря.

Сегодня Missoni вместе с RMA Holding открывает новую главу своего пути в Турции — в самом сердце этого неповторимого эгейского пейзажа.

⸻

Пространства и ландшафт

Гармония дизайна

Расположенный на тихом холме района Гёкчебель (Ялыкавак), Montes by Missoni включает 54 эксклюзивные резиденции, объединяющие фирменный стиль Missoni и современную архитектурную элегантность.

В проекте представлены:

• виллы с 3 и 4 спальнями,

• садовые квартиры с 1 и 2 спальнями.

Каждое жилье наполнено деталями Missoni: узорчатые системы тени, эксклюзивные мозаики, выразительные материалы.

Высокие окна от пола до потолка создают две медитативные панорамы — синеву Эгейского моря и зелень Муглы. Montes by Missoni — это не просто дома, это новый стиль жизни, в котором дизайн встречается с природой.

Ландшафт как форма искусства

Пейзаж — ключевой элемент проекта. Архитектура следует естественным ритмам Бодрума, раскрывает каждый вид и подчёркивает диалог между сушей и морем.

Минималистичные формы строений становятся носителями света и цвета, а средиземноморское солнце мягко стирает границы между интерьером и экстерьером.

В результате создаётся особое пространство: не внутреннее и не наружное — нечто третье. Это философия архитектора Борана Экинчи: инновация через деликатность, дизайн, который говорит тихо, но выразительно.

Детали ландшафта

Для сохранения природного облика Бодрума были использованы местные деревья:

• сосны,

• оливковые деревья,

• эвкалипт,

• фисташковые,

• лавровые,

• мандариновые деревья Бодрума,

• рожковое дерево.

⸻

Уникальные архитектурные детали

Цвет природного камня перекликается с оттенками окружающих скал, создавая эффект полного слияния архитектуры с природой. Геометрический ритм каменных блоков на фасадах добавляет выразительности и благородства.

iMesh — игра света и тени

Специальные фасадные покрытия из стекловолокна с узорами Missoni превращают солнечный свет в меняющийся рисунок теней. Каждый отпечаток на земле — временное произведение искусства.

Мозаика Missoni

Необычные стеклянные мозаики с фирменной цветовой палитрой оживают при контакте с водой, превращая ванные комнаты в художественные инсталляции.

⸻

Жизнь внутри узора

Montes by Missoni переносит фирменную эстетику бренда в архитектуру.

Под руководством креативного директора Альберто Калири проект стал одним из редких примеров жилого пространства, полностью созданного в стиле Missoni — как внутри, так и снаружи.

Getaway Space

Виллы Montes by Missoni открывают новый взгляд на роскошную архитектуру.

Getaway Space — это обособленная зона отдыха, отделённая от гостиной. Она создана для тихого уединения или общения и оформлена с использованием фирменных мотивов Missoni, что делает интерьер глубоко выразительным и запоминающимся.

⸻

Социальные пространства

Приватный бассейн

Погрузитесь в гармонию Бодрума и атмосферу Missoni — ваш личный бассейн станет идеальной точкой равновесия между спокойствием и вдохновением.

⸻

Cozy — гастрономия на территории

Знаменитый стамбульский ресторан Cozy появляется в Montes by Missoni.

Команда основателей — Эмрах Генчер и шеф-повар Хюсейн Кылыч — создали меню, объединяющее Средиземноморье и Южную Америку, дополненное блюдами на дровах и фирменными коктейлями.

⸻

Зона отдыха у бассейна / Sunset Bar

• Indoor Lounge — пространство для общения в тени у воды.

• Sunset Bar — коктейли и музыка при закатном свете, пропитанные эстетикой Missoni.

⸻

Привилегии Beach Club

Только для резидентов Montes Bodrum: собственный пляжный клуб, созданный в фирменном стиле Missoni, со сценой для музыкальных выступлений, гастрономией и легендарными «happy hours».

⸻

Kids Area

Отдельная зона для детей с развивающими и игровыми активностями, созданная для максимального комфорта семей.

⸻

Спорт

• фитнес-центр (индивидуальные и групповые занятия)

• площадки: падел-теннис, баскетбол

⸻

Well-being & Longevity

В Montes by Missoni время замедляется — здесь вы можете восстановить тело и разум в приватном спа.

SPA и велнес

• индивидуальные массажи

• авторские процедуры

• атмосфера полной релаксации, вдохновлённая природой Бодрума

⸻

Услуги

Для обеспечения полноценного комфорта доступны:

• 24/7 консьерж

• вальет

• няни

• частный шеф (почасовая опция)

• клининг

• химчистка

• медицинские услуги

• ремонт и обслуживание

• доставка покупок

• организация мероприятий

• приватный спа