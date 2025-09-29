Жилой комплекс MONTES BY MİSSONİ

НОВОЕ НАЧАЛО В БОДРУМЕ
Вдохновленные страстью к исключительному образу жизни, Missoni и RMA Holding открывают в Бодруме новую, визионерскую страницу. Здесь роскошь, архитектурное мастерство и спокойный ритм природы соединяются в едином пространстве. На холмах Ялыкавак, среди синевы и зелени, Montes by Missoni поднимается как произведение искусства — резиденция, сотканная из эстетики легендарного наследия Missoni.
Представьте: архитектурно выразительные виллы, пляж, омываемый Эгейским морем, и эксклюзивные приватные пространства. Всё это — искусство возвышенной жизни, созданное Missoni и RMA Holding.
ИЗЯЩНЫЙ ЭГЕЙСКИЙ МИР
Между бескрайней синевой Эгейского моря и спокойными террасами Ялыкавак, Montes by Missoni предлагает новый подход к гармонии дизайна и природы.
Итальянское дизайнерское наследие Missoni соединяется с уникальной природой Бодрума. Там, где фирменная философия Missoni переплетается с эгейским ландшафтом, рождается особый язык — язык, который одинаково ценит стиль и естественную красоту.
О Missoni
Missoni была основана в 1953 году Оттавио Миссони и Розитой Джельмини и уже более 70 лет является символом итальянского мастерства и инноваций. «Семья Миссони» создала бренд, представляющий лучшие образцы итальянского производства.
Они создали уникальный язык, соединяющий традиционное ремесло и современный дизайн. Знаменитый зигзагообразный узор и смелая цветовая палитра превратились в культурный код, глубоко укоренённый в коллективной памяти.
Мир Missoni
Сегодняшняя миссия Missoni — превращать гармонию ремесленных традиций и инноваций в полноценную философию жизни. То, что началось с тканей, сегодня перешло в пространство дизайна, где каждый предмет переосмысляет привычные материалы и пропускает природу внутрь.
ДНК бренда отражается в каждом оттенке: от одежды и предметов интерьера до глобальных бренд-проектов и эксклюзивных курортов. В рамках ID-проектов Missoni сотрудничает с ведущими девелоперами мира, создавая уникальные жилые пространства.
Локация
На краю синевы
Ялыкавак — одна из самых престижных и удивительных частей Бодрума. Чистые пляжи, современные марины, богатая история и выдающиеся рестораны делают его магнитом для ценителей эгейского образа жизни.
После заката Ялыкавак превращается в оазис спокойствия: потрясающие виды соединяются с тихими вечерами, создавая незабываемые моменты у моря.
Сегодня Missoni вместе с RMA Holding открывает новую главу своего пути в Турции — в самом сердце этого неповторимого эгейского пейзажа.
Пространства и ландшафт
Гармония дизайна
Расположенный на тихом холме района Гёкчебель (Ялыкавак), Montes by Missoni включает 54 эксклюзивные резиденции, объединяющие фирменный стиль Missoni и современную архитектурную элегантность.
В проекте представлены:
• виллы с 3 и 4 спальнями,
• садовые квартиры с 1 и 2 спальнями.
Каждое жилье наполнено деталями Missoni: узорчатые системы тени, эксклюзивные мозаики, выразительные материалы.
Высокие окна от пола до потолка создают две медитативные панорамы — синеву Эгейского моря и зелень Муглы. Montes by Missoni — это не просто дома, это новый стиль жизни, в котором дизайн встречается с природой.
Ландшафт как форма искусства
Пейзаж — ключевой элемент проекта. Архитектура следует естественным ритмам Бодрума, раскрывает каждый вид и подчёркивает диалог между сушей и морем.
Минималистичные формы строений становятся носителями света и цвета, а средиземноморское солнце мягко стирает границы между интерьером и экстерьером.
В результате создаётся особое пространство: не внутреннее и не наружное — нечто третье. Это философия архитектора Борана Экинчи: инновация через деликатность, дизайн, который говорит тихо, но выразительно.
Детали ландшафта
Для сохранения природного облика Бодрума были использованы местные деревья:
• сосны,
• оливковые деревья,
• эвкалипт,
• фисташковые,
• лавровые,
• мандариновые деревья Бодрума,
• рожковое дерево.
Уникальные архитектурные детали
Цвет природного камня перекликается с оттенками окружающих скал, создавая эффект полного слияния архитектуры с природой. Геометрический ритм каменных блоков на фасадах добавляет выразительности и благородства.
iMesh — игра света и тени
Специальные фасадные покрытия из стекловолокна с узорами Missoni превращают солнечный свет в меняющийся рисунок теней. Каждый отпечаток на земле — временное произведение искусства.
Мозаика Missoni
Необычные стеклянные мозаики с фирменной цветовой палитрой оживают при контакте с водой, превращая ванные комнаты в художественные инсталляции.
Жизнь внутри узора
Montes by Missoni переносит фирменную эстетику бренда в архитектуру.
Под руководством креативного директора Альберто Калири проект стал одним из редких примеров жилого пространства, полностью созданного в стиле Missoni — как внутри, так и снаружи.
Getaway Space
Виллы Montes by Missoni открывают новый взгляд на роскошную архитектуру.
Getaway Space — это обособленная зона отдыха, отделённая от гостиной. Она создана для тихого уединения или общения и оформлена с использованием фирменных мотивов Missoni, что делает интерьер глубоко выразительным и запоминающимся.
Социальные пространства
Приватный бассейн
Погрузитесь в гармонию Бодрума и атмосферу Missoni — ваш личный бассейн станет идеальной точкой равновесия между спокойствием и вдохновением.
Cozy — гастрономия на территории
Знаменитый стамбульский ресторан Cozy появляется в Montes by Missoni.
Команда основателей — Эмрах Генчер и шеф-повар Хюсейн Кылыч — создали меню, объединяющее Средиземноморье и Южную Америку, дополненное блюдами на дровах и фирменными коктейлями.
Зона отдыха у бассейна / Sunset Bar
• Indoor Lounge — пространство для общения в тени у воды.
• Sunset Bar — коктейли и музыка при закатном свете, пропитанные эстетикой Missoni.
Привилегии Beach Club
Только для резидентов Montes Bodrum: собственный пляжный клуб, созданный в фирменном стиле Missoni, со сценой для музыкальных выступлений, гастрономией и легендарными «happy hours».
Kids Area
Отдельная зона для детей с развивающими и игровыми активностями, созданная для максимального комфорта семей.
Спорт
• фитнес-центр (индивидуальные и групповые занятия)
• площадки: падел-теннис, баскетбол
Well-being & Longevity
В Montes by Missoni время замедляется — здесь вы можете восстановить тело и разум в приватном спа.
SPA и велнес
• индивидуальные массажи
• авторские процедуры
• атмосфера полной релаксации, вдохновлённая природой Бодрума
Услуги
Для обеспечения полноценного комфорта доступны:
• 24/7 консьерж
• вальет
• няни
• частный шеф (почасовая опция)
• клининг
• химчистка
• медицинские услуги
• ремонт и обслуживание
• доставка покупок
• организация мероприятий
• приватный спа