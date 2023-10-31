Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция

Махмутлар центр, Турция

от €144,000

Сдача в: 2024

Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры. В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2. Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя. Инфраструктура: • Открытый бассейн с горками • Крытый бассейн • Сауна/ парная • Детский клуб • Детская площадка • Кинотеатр • Фитнес зал • Участок для уличных животных (миски, домик) • Парковка для велосипедов • Открытая парковка • Зона для барбекю • Ботанический сад • Теннисный корт и баскетбольная площадка • Конференц-зал • 24/7 система безопасности и видеонаблюдения Характеристики: • Встроенный кухонный гарнитур • Полный комплект сантехники • Раздвижные окна с теплозащитой • Раздвижные двери балконов • Терраса с выходом в сад Начало строительства-август 2022 года Окончание строительства: сентябрь 2024 года За подробной информацией обращайтесь к менеджеру. Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры. В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2. Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя. Инфраструктура: • Открытый бассейн с горками • Крытый бассейн • Сауна/ парная • Детский клуб • Детская площадка • Кинотеатр • Фитнес зал • Участок для уличных животных (миски, домик) • Парковка для велосипедов • Открытая парковка • Зона для барбекю • Ботанический сад • Теннисный корт и баскетбольная площадка • Конференц-зал • 24/7 система безопасности и видеонаблюдения Характеристики: • Встроенный кухонный гарнитур • Полный комплект сантехники • Раздвижные окна с теплозащитой • Раздвижные двери балконов • Терраса с выходом в сад Начало строительства-август 2022 года Окончание строительства: сентябрь 2024 года За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.