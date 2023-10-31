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Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция

Tahtakale Mahallesi, Турция
от
€225,132
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О комплексе

Резиденция располагает пешеходными дорожками, детской площадкой, парковкой, сауной и турецкой баней, фитнес-центром, ухоженным садом, открытым бассейном, теннисным кортом, рестораном и кафе.

Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Канал Стамбул - 2 минуты
  • Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
  • Автомагистраль Е5 - 10 минут
  • Торговый центр - 11 минут
  • Больница - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула - 40 минут
Местонахождение новостройки
Tahtakale Mahallesi, Турция

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Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
Tahtakale Mahallesi, Турция
от
€225,132
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Сдача в: 2024
Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры.  В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2. Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя. Инфраструктура: • Открытый бассейн с горками • Крытый бассейн • Сауна/ парная • Детский клуб • Детская площадка • Кинотеатр • Фитнес зал • Участок для уличных животных (миски, домик) • Парковка для велосипедов • Открытая парковка • Зона для барбекю • Ботанический сад • Теннисный корт и  баскетбольная площадка • Конференц-зал • 24/7 система безопасности и видеонаблюдения Характеристики: • Встроенный кухонный гарнитур • Полный комплект сантехники • Раздвижные окна с теплозащитой • Раздвижные двери балконов • Терраса с выходом в сад Начало строительства-август 2022 года Окончание строительства: сентябрь 2024 года   За подробной информацией обращайтесь к менеджеру. Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры.  В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2. Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя. Инфраструктура: • Открытый бассейн с горками • Крытый бассейн • Сауна/ парная • Детский клуб • Детская площадка • Кинотеатр • Фитнес зал • Участок для уличных животных (миски, домик) • Парковка для велосипедов • Открытая парковка • Зона для барбекю • Ботанический сад • Теннисный корт и  баскетбольная площадка • Конференц-зал • 24/7 система безопасности и видеонаблюдения Характеристики: • Встроенный кухонный гарнитур • Полный комплект сантехники • Раздвижные окна с теплозащитой • Раздвижные двери балконов • Терраса с выходом в сад Начало строительства-август 2022 года Окончание строительства: сентябрь 2024 года   За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.  
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€321,617
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты с балконами. Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом, сауной и турецкой баней, беговыми дорожками и спортивными площадками, садами и детскими площадками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре азиатской части Стамбула, рядом с остановками общественного транспорта и автомагистралью ТЕМ, в нескольких метрах от торговых центров, больниц и международных школ. автобусная остановка - 260 м станция метро - 450 м торговый центр - 700 м спортивный комплекс - 950 м район Ускюдар - 10 км парк Чекмекой - 12 км исторический центр Стамбула - 25 км аэропорт Гёкчен - 40 км
Многоквартирный жилой дом Nordic Art
Многоквартирный жилой дом Nordic Art
Махмутлар центр, Турция
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: Nordic Property
Жилой комплекс Nordic Art Жилой комплекс NORDIC ART состоит из 45 квартир различных планировок и 4 коммерческих помещений. Проект концентрирует последние достижения в области архитектуры, строительства и дизайна. Жилой комплекс NORDIC ART расположен в экологически чистом районе Алании Каргыджак, окруженном сосновым лесом, расположенном на предгорьях Торосских гор. NORDIC ART – это концепция современного комфортабельного высокофунционального жилья сегмента премиум. Слушайте шум прибоя и пение птиц, ощутите соленый бриз и аромат цветущих Средиземноморских садов, любуйтесь видами на бескрайнее лазурное море и величественные горы, выбрав квартиру в проекте NORDIC ART. Расстояние до района Махмутлар: 300 м Расстояние до моря: 10м - первая береговая линия Преимущества Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property. Разработка авторского архитектурного проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном. Уникальное расположение в экологически чистом районе Алании Каргыджак на первой береговой линии. Инфраструктура - безграничная свобода: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, ресторан, бильярд, детская игровая комната и другое. Высокие потолки - 3 м Квартиры реализуется с финишной отделкой премиум класс и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой, кондиционерами, а также системой "Умный дом" в базовой комплектации. Подогрев пола в санузлах уже включен в цену. В комплексе имеется подземный паркинг и места для хранения, включенные в стоимость недвижимости. Мы предлагаем удобный план оплаты, доступный каждому: первоначальный внос составляет лишь 30%, остальная сумма оплачивается в рассрочку до 31.10.2023 Из каждой квартиры открывается вид на море Характеристики квартир В основе концепции жилого комплекса, разработанного ведущим архитектурным бюро – выдержанные критерии жилья класса люкс: авторский архитектурный проект, просторный внутренний двор, вместительный подземный паркинг, продуманные просторные и функциональные планировки, строительные и отделочные материалы последнего поколения. Жилье реализуется с финишной отделкой класса премиум: Панорамное остекление. Окна: тройной стеклопакет, алюминиевый профиль Высокие потолки Стальные входные двери с тройной степенью защиты Ламинированные межкомнатные двери Покрытие пола: керамогранит и керамическая плитка Покрытие стен: моющаяся краска Кухонный гарнитур: МДФ Столешница и кухонный фартук из натурального камня Высококачественная сантехника в санузлах Высококачественная бытовая техника: духовая печь, микроволновая печь, варочная панель, вытяжка, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер в каждой комнате Душевые кабины Проточный электрический водонагреватель Подогрев полов в санузлах Инфраструктура NORDIC ART представляет широкий выбор объектов инфраструктуры, которая сделает Вашу жизнь на побережье Средиземного моря яркой и многогранной, удобной и комфортной: Открытый плавательный бассейн Крытый бассейн с подогревом Бильярд Сауна Турецкая баня (хамам) Римская парная Массажные комнаты Лобби Детская игровая комната Ресторан Крытый паркинг Места для хранения Сад с ландшафтным дизайном Генератор
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