Жилой комплекс Эксклюзивный проект апартаментов в районе Бешикташ.

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.
Представляем Вам наш новый, эксклюзивный проект в шаговой доступности от пролива Босфор, рядом есть магазины, университеты, школы, больницы, станция метро и Метробуса, Магистраль E-5.
Комплекс расположен в районе Бешикташ, именно этот район является культурной, художественной и образовательной столицей города, который растягивается вдоль пролива Босфор.
Общая площадь застройки составляет 17.666 м2 из которых 70% составляют ландшафтные и зеленые зоны, комплекс состоит из 10 блоков - всего 295 апартаментов с различными планировками: от 1+1 до 6+1 дуплекс, площади от 62 м2 до 483 м2
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.
Первый взнос 35%!
Без% рассрочка до конца строительства!
Окончание строительства: май 2026 год.
Инфраструктура:
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