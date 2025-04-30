Жилой комплекс Эксклюзивный проект апартаментов в районе Бешикташ.

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Представляем Вам наш новый, эксклюзивный проект в шаговой доступности от пролива Босфор, рядом есть магазины, университеты, школы, больницы, станция метро и Метробуса, Магистраль E-5.

Комплекс расположен в районе Бешикташ, именно этот район является культурной, художественной и образовательной столицей города, который растягивается вдоль пролива Босфор.

Общая площадь застройки составляет 17.666 м2 из которых 70% составляют ландшафтные и зеленые зоны, комплекс состоит из 10 блоков - всего 295 апартаментов с различными планировками: от 1+1 до 6+1 дуплекс, площади от 62 м2 до 483 м2

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Первый взнос 35%!

Без% рассрочка до конца строительства!

Окончание строительства: май 2026 год.



Инфраструктура:

Закрытый бассейн

Спортзал

Сауна

Турецкая баня

Каскадные декоративные бассейны

Прогулочные зоны

Зона отдыха с травой

Скамейки для отдыха

Круглосуточная камеры наблюдения

Парковка



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