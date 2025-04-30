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  4. Жилой комплекс Эксклюзивный проект апартаментов в районе Бешикташ.

Жилой комплекс Эксклюзивный проект апартаментов в районе Бешикташ.

Бешикташ, Турция
от
$530,000
BTC
6.3042445
ETH
330.4324070
USDT
524 002.7880903
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26134
ID новостройки на Realting
In CRM: 1128
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ
  • Метро
    Levent (~ 900 м)
  • Метро
    Nispetiye (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Представляем Вам наш новый, эксклюзивный проект в шаговой доступности от пролива Босфор, рядом есть магазины, университеты, школы, больницы, станция метро и Метробуса, Магистраль E-5.

Комплекс расположен в районе Бешикташ, именно этот район является культурной,  художественной и образовательной столицей города, который растягивается вдоль пролива Босфор.

Общая площадь застройки составляет 17.666 м2 из которых 70% составляют ландшафтные и зеленые зоны, комплекс состоит из 10 блоков - всего 295 апартаментов с различными планировками: от 1+1 до 6+1 дуплекс, площади от 62 м2 до 483 м2 

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Первый взнос 35%!
Без% рассрочка до конца строительства!

Окончание строительства: май 2026 год.


Инфраструктура:

  • Закрытый бассейн
  • Спортзал
  • Сауна
  • Турецкая баня
  • Каскадные декоративные бассейны
  • Прогулочные зоны
  • Зона отдыха с травой
  • Скамейки для отдыха
  • Круглосуточная камеры наблюдения
  • Парковка


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция

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Жилой комплекс Эксклюзивный проект апартаментов в районе Бешикташ.
Бешикташ, Турция
от
$530,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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