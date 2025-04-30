Жилой комплекс Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Sea Pearl Sky рядом с морем.

В продаже меблированные квартиры в комплексе Sea Pearl Sky

с одной спальней (1+1) 52 м2 - 110.000 EUR

с двумя спальнями (2+1) 100 м2 - 173.000 EUR

Представляем Вашему вниманию совершенно новый, эксклюзивный проект в элитном районе Кестель в 700 метрах от моря. Проект высокого уровня – недвижимость, которая идеально для жизни, отдыха и выгодного инвестирования

Все квартиры будут продаваться с полной чистовой отделкой, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой.

Жилой комплекс состоит из трех 5-и этажных блоков.



Инфраструктура:

Открытый бассейн с горкой

Детский бассейн

Крытый бассейн

Территория для лежаков

Сад

Детская игровая площадка

Сауна

Турецкая баня

Фитнес

Управляющий



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