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  4. Жилой комплекс Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Sea Pearl Sky рядом с морем.

Жилой комплекс Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Sea Pearl Sky рядом с морем.

Кестель, Турция
от
$123,580
BTC
1.4699606
ETH
77.0469181
USDT
122 181.7202122
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Описание Описание
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ID: 26223
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Кестель

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже меблированные квартиры в комплексе Sea Pearl Sky

с одной спальней (1+1) 52 м2 - 110.000 EUR
с двумя спальнями (2+1) 100 м2 - 173.000 EUR

Представляем Вашему вниманию совершенно новый, эксклюзивный проект в элитном районе Кестель в 700 метрах от моря. Проект высокого уровня – недвижимость, которая идеально для жизни, отдыха и выгодного инвестирования

Все квартиры будут продаваться с полной чистовой отделкой, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой.

Жилой комплекс состоит из трех 5-и этажных блоков.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн с горкой
  • Детский бассейн
  • Крытый бассейн
  • Территория для лежаков
  • Сад
  • Детская игровая площадка
  • Сауна
  • Турецкая баня
  • Фитнес
  • Управляющий


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Кестель, Турция

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Жилой комплекс Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Sea Pearl Sky рядом с морем.
Кестель, Турция
от
$123,580
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