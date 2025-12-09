  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бейоглу
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Бейоглу, Турция

Стамбул
12
Анталья
86
Измир
14
Аланья
4
Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Бейоглу, Турция
от
$583,970
Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая. Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Показать все Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
Жилой комплекс Готовые апартаменты класса люкс в районе Таксим.
22 1 a mrJADE Italy Istanbul, Турция
от
$420,000
Варианты отделки С отделкой
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Комплекс расположен в Бейоглу, Таксим – одном из самых центральных районов Стамбула. Проект с фасадом протяженностью 220 …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Istanbul Taksim Residence Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Taksim Residence Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Taksim Residence Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Taksim Residence Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Taksim Residence Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Taksim Residence Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Taksim Residence Compound
Бейоглу, Турция
от
$221,611
Почему это свойство؟ Проект расположен в знаменитом районе Сисли, в центре европейского Стамбула. Комплекс включает в себя коммерческие офисы и квартиры разных областей и стилей, с садами и балконами. Он находится недалеко от самых важных объектов и учреждений, особенно в непосредственной б…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
OneOne
Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Бейоглу, Турция
от
$763,235
Престижный проект с легким доступом к художественным галереям, развлекательным центрам, историческим достопримечательностям, культурным местам и важным точкам города. Просторные светлые апартаменты с широкими балконами и продуманным до мелочей дизайном. В жилом комплексе есть бассейн, тренаж…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Бейоглу, Турция
от
$578,855
Проект редевелопмента целого квартала в центре Стамбула. Здесь строится комплекс из нескольких жилых, офисных и торговых блоков и пятизвёздочный отель. Через весь квартал проходит пешеходная улица с булочными, бакалейными и овощными лавками. Во внутренних двориках сады с небольшими прудами. …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Бейоглу, Турция
от
$737,208
Новый проект реновации включает 9 зданий. В одном из них будет отель, в остальных — квартиры, офисы и магазины. Для жильцов квартир работает отельный сервис: уборка, химчистка и консьерж. В здании есть бассейн, тренажёрный зал, кинозал, спа-зона. Преимущества Подходит для получения гражданс…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Бейоглу, Турция
от
$337,921
Предлагаются красивые квартиры с различными планировками. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" (управление освещением, шторами, жалюзи, домофоном итд) Система кондиционирования воздуха Toshiba Система отопления Rehau Батареи Grohe Сантехника Geberit Белая бытовая техника (электр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Бейоглу, Турция
от
$718,956
Проект - жилой комплекс с элегантной архитектурой в традиционном стиле и современным интерьером. В проекте 20 различных квартир с 1-2 спальнями площадью от 64 м2 до 224 м2. В каждой квартире есть гостиная и кухня открытой планировки с обеденной зоной, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты. В некот…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Taksim Istanbul Residence compound
Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Бейоглу, Турция
от
$458,631
Почему это свойство؟ Смесь современной архитектуры и присущего ей чувства истории, недалеко от площади Таксим. Он окружен множеством магазинов, ресторанов, парков, археологических и туристических зон. Высокие роскошные услуги в самом сердце исторического города, отличная сделка для готового…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Beyoglu Istanbul Residence
Многоквартирный жилой дом Beyoglu Istanbul Residence
Многоквартирный жилой дом Beyoglu Istanbul Residence
Многоквартирный жилой дом Beyoglu Istanbul Residence
Многоквартирный жилой дом Beyoglu Istanbul Residence
Показать все Многоквартирный жилой дом Beyoglu Istanbul Residence
Многоквартирный жилой дом Beyoglu Istanbul Residence
Бейоглу, Турция
от
$734,969
Почему это свойство؟ Жилой проект, характеризующийся уникальными археологическими архитектурными моделями, относящимися к османской эпохе. Торговая дорожка длиной 550 метров включает в себя различные бренды. Стратегическое расположение в районе Бейоглу в центре Стамбула, недалеко от площади…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Недвижимость в Стамбуле возле Терсане в районе Бейоглу
Многоквартирный жилой дом Недвижимость в Стамбуле возле Терсане в районе Бейоглу
Многоквартирный жилой дом Недвижимость в Стамбуле возле Терсане в районе Бейоглу
Многоквартирный жилой дом Недвижимость в Стамбуле возле Терсане в районе Бейоглу
Многоквартирный жилой дом Недвижимость в Стамбуле возле Терсане в районе Бейоглу
Показать все Многоквартирный жилой дом Недвижимость в Стамбуле возле Терсане в районе Бейоглу
Многоквартирный жилой дом Недвижимость в Стамбуле возле Терсане в районе Бейоглу
Бейоглу, Турция
от
$394,935
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Инвестиционная недвижимость в Стамбуле, Бейоглу, в 500 м от моря Инвестиционный проект расположен в Бейоглу – одном из самых стратегически важных мест Стамбула. Этот район привлекает посетителей со всего мира. Наряду с историей и архитектурой, Бейоглу предлагает богатый выбор социальных и ку…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Бейоглу, Турция
от
$248,710
Резиденция располагает спортивными залами и открытыми спортивными площадками, гаражом, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Технология "умный дом" Кондиционеры Полы с подогревом Расположение и объекты поблизо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция
Бейоглу, Турция
от
$251,773
Предлагаются меблированные квартиры. Резиденция располагает консьерж-сервисом и парковкой. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Смарт-ТВ Оборудованная кухня Расположение и объекты поблизости Автомагистраль Е-5 - 1 км Станция метро - 2,3 км Аэропорт - 35 км
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция
Бейоглу, Турция
от
$1,91 млн
Новый жилой район в историческом центре Стамбула, на берегу бухты «Золотой Рог»! Предлагаются современные меблированные апартаменты с просторными балконами и террасами, панорамными видами на старый город, 5-звездочным обслуживанием. Резиденция включает 4 отеля премиум класса, 270 магазинов, …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Резиденция с зонами отдыха и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зонами отдыха и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зонами отдыха и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зонами отдыха и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зонами отдыха и детским клубом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с зонами отдыха и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зонами отдыха и детским клубом, Стамбул, Турция
Бейоглу, Турция
от
$174,373
Предлагаются квартиры с балконами, парковочными местами и панорамными видами. Резиденция располагает детским клубом, тренажерным залом, баскетбольными площадками, мечетями, круглосуточной охраной, ухоженной зеленой зоной, зонами отдыха. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки (3 метра)…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
