Квартира в новостройке Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак

  2. Турция
  3. Муратпаша
  Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак

Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак

Муратпаша, Турция
от
$317,852
;
38
ID: 27702
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Стильные квартиры в комплексе всего в 200 м от пляжа в Каргыджаке, Аланья

Аланья — прибрежный район с высоким уровнем жизни, развитый в сфере недвижимости, строительства, туризма и торговли. Каргыджак, расположенный на востоке Аланьи, — это растущий район, известный своей живописной природой, спокойной атмосферой и устойчиво растущим спросом со стороны покупателей и инвесторов. Здесь преобладают современные жилые комплексы и роскошные виллы с широким спектром удобств, что делает Каргыджак идеальным выбором для комфортной жизни и выгодных вложений.

Квартиры в Аланье, Анталия, расположены в комплексе в пешей доступности от всех удобств. Комплекс находится в 200 м от пляжа, в 2,3 км от торгового центра, в 10,6 км от больницы, в 14 км от центра города Аланья и в 25 км от аэропорта Газипаша.

Проект в Каргыджаке, Аланья, занимает участок площадью 6500 м² и включает три блока, в которых расположены 100 квартир. В комплексе предусмотрены открытый бассейн и детский бассейн, парковка, сауна, тренажерный зал, детская игровая площадка, сад с беседкой, а также генератор и центральная спутниковая система.

Квартиры, предлагаемые в различных планировках, будут переданы покупателям с полностью готовыми к проживанию характеристиками, включая качественное напольное покрытие, освещение, покраску стен, а также меблированные ванные комнаты и кухни. Кроме того, квартиры будут оснащены лестницей и балконными перилами.


AYT-04552

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение

