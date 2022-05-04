Umraniye Tower Apartments Istanbul

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Sunray I - современный комплекс для комфортной жизни на берегу Средиземного моря по доступной цене.
Проект расположен в новом активно развивающемся районе Аланьи с идеальной экологией - Демирташе. Здесь есть все необходимое для жизни: учебные заведения, медицинские учреждения, магазины, торговые центры. Преимущества этого района - чистые пляжи, идеальное экологическое состояние района и более низкие цены.
Проект представляет собой девятиэтажное здание в современном стиле, где будут расположены 62 квартиры с разнообразными планировочными решениями: 1 1, дуплексами 2 1 и пентхаусами 4 1 с впечатляющими видовыми характеристиками.
Инфраструктура:
Богатая инфраструктура жилого комплекса поможет в полной мере насладиться жизнью и отдыхом. К вашим услугам крытый бассейн, сауна, хамам, лобби, бильярд, кинотеатр, переговорная, детская игровая комната, фитнес-центр, бассейн, детский бассейн, зона отдыха, зона барбекю, детская игровая площадка, мини-гольф, зона для релаксации.
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