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Umraniye Tower Apartments Istanbul

Мраморноморский регион, Турция
от
€46,233
;
17
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О комплексе

Почему это свойство؟ Расположение проекта характерно для азиатской стороны города двух континентов. Он находится рядом с Международным финансовым центром Стамбула, между Атасехиром и Умрание, что делает его очень важным для инвестиций. Легкий доступ к европейской стороне и аэропортам благодаря близости проекта к основным жизненно важным дорогам. Немедленный доступ к автомагистралям с использованием близлежащих дорог Financial City. Проект находится в центральном месте благодаря строительству предстоящего перекрестка. Архитектурный стиль, который сочетает в себе красоту с передовыми технологиями строительства, которые характеризуют современный Стамбул. Он разработан в гармонии с природой; Дизайн проекта ориентирован на элементы, которые делают его экологичным -.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Umraniye Tower Apartments Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€46,233
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Sunray I - современный комплекс для комфортной жизни на берегу Средиземного моря по доступной цене. Проект расположен в новом активно развивающемся районе Аланьи с идеальной экологией - Демирташе. Здесь есть все необходимое для жизни: учебные заведения, медицинские учреждения, магазины, торговые центры. Преимущества этого района - чистые пляжи, идеальное экологическое состояние района и более низкие цены. Проект представляет собой девятиэтажное здание в современном стиле, где будут расположены 62 квартиры с разнообразными планировочными решениями: 1 1, дуплексами 2 1 и пентхаусами 4 1 с впечатляющими видовыми характеристиками. Инфраструктура: Богатая инфраструктура жилого комплекса поможет в полной мере насладиться жизнью и отдыхом. К вашим услугам крытый бассейн, сауна, хамам, лобби, бильярд, кинотеатр, переговорная, детская игровая комната, фитнес-центр, бассейн, детский бассейн, зона отдыха, зона барбекю, детская игровая площадка, мини-гольф, зона для релаксации. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€116,000
Вдоль моря ухоженная набережная с беседками, спортивными тренажерами и велодорожками. Удаленность комплекса от моря всего в 200 м и в нескольких шагах от центральной улицы Махмутлара с ресторанами, кафе, продуктовыми сетевыми магазинами. Два раза в неделю во вторник и в субботу сельскохозяйственный базар, где вы сможете покупать свежие овощи и фрукты, молочные продукты и многое другое. Здание самого комплекса из 11 этажей, на каждом этаже по 4 квартиры. 1+1 (66,30 м²) 2 + 1 (115 м²) пентхаусы 2 +1 (129,6 м²) пентхаусы 3 + 1 (215,70 м²) Во время строительства комплекса использовались только высококачественные материалы и последние архитектурные технологии с современным дизайном. На первом этаже расположено помещение под офис. Ночью территория комплекса и сам дом имеется красивую уникальную подсветку. В комплексе есть кабельное телевидение, спутниковая антенна, интернет. А так же электрогенератор, вы никогда не останетесь без электричества в комплексе. Открытый бассейн Аквапарк Сауна Фитнес-центр Детская площадка Своя автостоянка Генератор Огороженная территория Охрана 7/24 Во всех апартаментах:Двери из высококачественной стали Кондиционеры в каждой комнате Жалюзи с дистанционным управлением Электронагреватель воды Встроенная кухня с гранитными столешницами В ванной комнате раковина в стиле Hilton, душ В ванная комната пентхаусов установлено джакузи Окна и балконные двери ПВХ изоляция Полы из высококачественной керамической плитки   Так же у вас есть прекрасная возможность не беспокоится о выборе бытовой техники и мебели в апартаменты, мы сделаем это за вас:***Полный комплект высококачественных бытовой техники (холодильник, стиральная машина, печь, плита, вытяжка, посудомоечная машина); ***Полный комплекс мебели и ЖК-телевизор.
Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
Языки общения
English
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
, Турция
от
€600,000
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, террасами, саунами и турецкими банями, зонами отдыха и зонами барбекю. Особенности квартир Первый этаж: кухня, гостиная с камином и выходом на террасу у бассейна, двухместная спальня с ванной комнатой, двухместная спальня с ванной комнатой и балконом. Второй этаж: двухместная спальня с ванной комнатой, джакузи, балконом, сауна, хамам, терраса. Удобства и оснащение в доме Современная кухня Кухонная бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина, плита, духовой шкаф) Кондиционеры Камин ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от набережной. Минимаркет - 50 метров Автобусная остановка - 50 метров Пляж - 1 км Аэропорт - 40 км Ресторан - 100 метров
Агентство
TRANIO
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