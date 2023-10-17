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Квартиры в новостройках в Konak

Мраморноморский регион
512
Стамбул
490
Центральная Анатолия
281
Невшехир
277
Аванос
277
Мерсин
94
Эгейский регион
62
Sekerhane Mahallesi
62
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Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Турция
от
€287,082
Площадь 83–337 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге .................................................................. .7,3 км Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км Яшарский университет .................................. 5,5 км Международная больница Medicana ............... 500 м Ege City Частная больница ............................. 2.0 км Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км Парк культуры ............................. 2,0 км Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км Алакати Чесме .................................................. 55 минут Urla.................................................. ...............................40 мин Маниса ............................................................................................................................................................................................................................................................. Айдын .................................................. .........................55 мин Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Библиотека - игры - Офис - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   Folkart Nova состоит из 1 блока из 174 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1. Все квартиры имеют вид на залив.   Квартира отснятая 1 + 1 83 м2 брутто   2 + 1 164 м2 брутто   3 + 1 214 – 337 м2 брутто 4 + 1 280 м2 брутто  
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Konak, Турция
от
€250,281
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами, просторными балконами и видами на море и город. Резиденция располагает школой и спортивными площадками, парковкой и гаражом, зоной для занятий йогой и пилатесом, крытым и открытым бассейнами для взрослых и детей, кафе, и ресторанами детской площадкой, велосипедной и беговой дорожками, парком, садами и зонами отдыха. Окончание строительства - июль 2023 года. Расположение и объекты поблизости Ближайшая больница - 1,1 км Школа - 1,6 км Трамвайная остановка - 400 метров Станция метро - 1,9 км Причал - 1,9 км
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Konak, Турция
от
€593,677
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает кафе и рестораном, крытой парковкой, фитнес-центром, открытым бассейном и детским бассейном, детской площадкой, конференц-залом, сауной, парной и зоной для занятий йогой, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от аэропорта и автомагистрали. Больница - 500 метров Станция метро - 800 метров Паром - 2,7 км Аэропорт - 18 км Университет - 5 минут
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Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
€427,111
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Резиденция располагает зелеными зонами, зонами отдыха, крытыми и открытыми бассейнами, кафе, фитнес-центром, спа, кинотеатром, детскими площадками, конференц-залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с остановками общественного транспорта и больницей, в 720 метрах от моря.
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