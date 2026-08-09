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Квартиры от застройщика в Konak, Турция

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Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$1,32 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$686,727
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$448,431
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
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TekceTekce
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$376,775
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$1,37 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$1,98 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$301,951
Резиденция располагает бассейнами и охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Кольцевая дорога - 700 метров Станция метро - 4 км Университет - 4 км Аэропорт - 30 км
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$510,915
Предлагаются квартиры с видом на море и просторными террасами. Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и парной, кафе, рестораном и витаминным баром, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, круглосуточной охраной, ухоженными зелеными зонами. Расположение и объекты поблизости …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Показать все Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Жилой комплекс Недвижимость в лучшем жилом комплексе рядом с морем, центр Измира, Турция
Konak, Турция
от
$314,616
Сочетая воедино все краски жилой, деловой, культурной, спортивной, развлекательной и торговой жизни, проект расположен в новом центре Измира, одного из самых быстро развивающихся городов мира, с уникальным расположением, которое станет центром торговли и культуры. Центр города, морское побер…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый охраняемый жилой комплекс в Измире, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый жилой комплекс в Измире, Турция
Konak, Турция
от
$250,326
Резиденция состоит из квартир и офисов и располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - февраль 2026 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре района Байраклы, в 5 минутах ходьбы от здания суда, рестора…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$716,283
Резиденция располагает кафе и рестораном, крытой парковкой, фитнес-центром, открытым бассейном и детским бассейном, детской площадкой, конференц-залом, сауной, парной и зоной для занятий йогой, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом с побережьем, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$316,358
Жилой комплекс представляет собой 50-этажное здание высотой 173 метра, включающее различные апартаменты с 1-4 спальнями. От знакового архитектурного понимания жилых помещений, от качества используемых материалов до элегантных деталей, отражающих тщательность разработки комплекса, все это обе…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$463,595
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Резиденция располагает зелеными зонами, зонами отдыха, крытыми и открытыми бассейнами, кафе, фитнес-центром, спа, кинотеатром, детскими площадками, конференц-залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с остановками…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Konak, Турция
от
$328,296
Проект в Измире, основном городе у Эгейского побережья Турции, представляет собой современный комплекс из 3 зданий. Расположен на первой береговой линии в спокойном районе центра города. В жилых зданиях этого комплекса насчитывается 469 квартир с просторными террасами. Третье здание - часть …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 300 метрах от станции метро, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$295,444
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает тренажерным залом и бассейном. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города, в 300 метрах от станции метро, в 4 км от порта, в 6 км от университета…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция
Konak, Турция
от
$428,620
Предлагаются квартиры с парковочными местами, просторными балконами и видами на море и город. Резиденция располагает школой и спортивными площадками, парковкой и гаражом, зоной для занятий йогой и пилатесом, крытым и открытым бассейнами для взрослых и детей, кафе, и ресторанами детской площа…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в охраняемом проекте с бассейном в Измире, Конак
Konak, Турция
от
$277,466
Год сдачи 2028
Количество этажей 35
Квартиры с видом на море рядом с метро в Измире, Конак Конак, расположенный в самом сердце Измира, представляет собой один из ключевых коммерческих и деловых центров Эгейского региона Турции. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, включающей метро, трамваи, поезда и автобусы,…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$641,982
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой линии у моря
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$273,913
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$821,992
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом с побережьем, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$196,219
Проект состоит из двух 4-этажных зданий с 121 квартирой с 1-2 спальнями. Особенности: открытый бассейн ландшафтные зоны круглосуточная охрана крытая и открытая парковка Окончание строительства - октябрь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Проект расположен в окружении парков и пы…
Агентство
TRANIO
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Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Резиденция Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Турция
от
$303,000
Год сдачи 2024
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге ...................…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Konak, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ Измира на берегу Эгейского моря! Проект состоит из 4 корпусов, и включает более 1000 квартир с видом на Измирский залив, а также коммерческие помещения. Площадь квартир: 56 - 234 M2. Планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 На территории: открытый/крытый/…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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