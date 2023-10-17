Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Университет Эге .................................................................. .7,3 км
Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км
Яшарский университет .................................. 5,5 км
Международная больница Medicana ............... 500 м
Ege City Частная больница ............................. 2.0 км
Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км
Парк культуры ............................. 2,0 км
Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км
Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км
Алакати Чесме .................................................. 55 минут
Urla.................................................. ...............................40 мин
Маниса .............................................................................................................................................................................................................................................................
Айдын .................................................. .........................55 мин
Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- кафетерий
- Закрытая парковка
- Фитнес, пилатес и центры йоги
- Спа и сауна
- раздевалки для мужчин и женщин
- Лобби и гостиный уголок
- Библиотека
- игры
- Офис
- Безопасность 24 часа
- Система видеонаблюдения
ОБОРУДОВАНИЕ
- Встроенная техника
- Система отопления и охлаждения VRV
- Счетчики воды и электричества
- Генератор
- Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров
- Террасы
- Частный сад на первом этаже квартир
- Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах
БЕЗОПАСНОСТЬ
- Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах
- Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения
- Пожарные шкафы на этажах
- охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах
Folkart Nova состоит из 1 блока из 174 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1. Все квартиры имеют вид на залив.
Квартира отснятая
1 + 1
83 м2 брутто
2 + 1
164 м2 брутто
3 + 1
214 – 337 м2 брутто
4 + 1
280 м2 брутто
Предлагаются квартиры с парковочными местами, просторными балконами и видами на море и город.
Резиденция располагает школой и спортивными площадками, парковкой и гаражом, зоной для занятий йогой и пилатесом, крытым и открытым бассейнами для взрослых и детей, кафе, и ресторанами детской площадкой, велосипедной и беговой дорожками, парком, садами и зонами отдыха.
Окончание строительства - июль 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Ближайшая больница - 1,1 км
Школа - 1,6 км
Трамвайная остановка - 400 метров
Станция метро - 1,9 км
Причал - 1,9 км
Резиденция располагает кафе и рестораном, крытой парковкой, фитнес-центром, открытым бассейном и детским бассейном, детской площадкой, конференц-залом, сауной, парной и зоной для занятий йогой, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в непосредственной близости от аэропорта и автомагистрали.
Больница - 500 метров
Станция метро - 800 метров
Паром - 2,7 км
Аэропорт - 18 км
Университет - 5 минут
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море.
Резиденция располагает зелеными зонами, зонами отдыха, крытыми и открытыми бассейнами, кафе, фитнес-центром, спа, кинотеатром, детскими площадками, конференц-залом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с остановками общественного транспорта и больницей, в 720 метрах от моря.