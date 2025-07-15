Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1), 55 м2 в комплексе Kavi Dreams Oba.

У застройщика в продаже осталась одна квартира 1+1 за 165.000 EUR.

Комплекс расположенной на территории 11.000 м2, состоит из шести 4-этажных жилых блоков, всего 180 квартир.

Роскошный проект располагается в Аланьи в престижном районе Оба, всего в 3 км от центра города и в 950 метрах от моря.

Оба это экологически чистый район, где располагается наш уютный комплекс в окружении зеленых садов, в пешей доступности от городской больницы и таких крупных торговых центров, как Метро и Кочташ.

Завершение строительства: сдан в 2023 года.



Инфраструктура:

Беседки для отдыха и место для барбекю

Теннисный корт

Мини-гольф

Фитнес зал

Открытый взрослый и детский бассейны

Подогреваемый крытый бассейн

Сауна и джакузи

Турецкая баня (хамам)

Душевые кабины и раздевалки

Массажные комнаты

Кинотеатр

Интернет в общей зоне проекта

Детская площадка

Открытая и закрытая автопарковка

Генератор



