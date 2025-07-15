  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.

Оба, Турция
от
$122,968
BTC
1.4626827
ETH
76.6654557
USDT
121 576.7935973
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
ID: 27420
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с одной спальней (1+1), 55 м2 в  комплексе Kavi Dreams Oba.

У застройщика в продаже осталась одна квартира 1+1 за 165.000 EUR.

Комплекс расположенной на территории 11.000 м2, состоит из шести 4-этажных жилых блоков, всего 180 квартир.

Роскошный проект располагается в Аланьи в престижном районе Оба, всего в 3 км от центра города и в 950 метрах от моря.

Оба это экологически чистый район, где располагается наш уютный комплекс в окружении зеленых садов, в пешей доступности от городской больницы и таких крупных торговых центров, как Метро и Кочташ.

Завершение строительства: сдан в 2023 года.
 

Инфраструктура:

  • Беседки для отдыха и место для барбекю
  • Теннисный корт
  • Мини-гольф
  • Фитнес зал
  • Открытый взрослый и детский бассейны
  • Подогреваемый крытый бассейн
  • Сауна и джакузи
  • Турецкая баня (хамам)
  • Душевые кабины и раздевалки
  • Массажные комнаты
  • Кинотеатр
  • Интернет в общей зоне проекта
  • Детская площадка
  • Открытая и закрытая автопарковка
  • Генератор 
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

