Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1), 55 м2 в комплексе Kavi Dreams Oba.
У застройщика в продаже осталась одна квартира 1+1 за 165.000 EUR.
Комплекс расположенной на территории 11.000 м2, состоит из шести 4-этажных жилых блоков, всего 180 квартир.
Роскошный проект располагается в Аланьи в престижном районе Оба, всего в 3 км от центра города и в 950 метрах от моря.
Оба это экологически чистый район, где располагается наш уютный комплекс в окружении зеленых садов, в пешей доступности от городской больницы и таких крупных торговых центров, как Метро и Кочташ.
Завершение строительства: сдан в 2023 года.
Инфраструктура:
