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Резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€244,117
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16
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О комплексе

Резиденция располагает большой зеленой зоной, открытым бассейном, крытой парковкой, фитнес-залом, хамамом и сауной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с супермаркетами и автовокзалом.

  • Автомагистраль Е-5 и станция метробуса - 3,2 км
  • Мраморное море - 3,5 км
  • Большой парк - 2,9 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€244,117
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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