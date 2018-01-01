Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция

Проект состоит из 13 этажей, на каждом из которых расположено 7 квартир. Проект благодаря своему расположению дает вам значительные преимущества с точки зрения рентабельности и инвестиции. Расположен в месте, подходящем для краткосрочной и долгосрочной аренды.

Расположение и объекты поблизости

Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.