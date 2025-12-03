  1. Realting.com
  Турция
  Эрдемли
  Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Эрдемлях, Турция

Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.
Эрдемли, Турция
от
$38,301
Варианты отделки С отделкой
Квартиры студии, с одной спальней (1+1) в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря. Современный ЖК, состоящий из одного 10-и этажного блока в районе  Эрдемли. Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью…
Smart Home
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Эрдемли, Турция
от
$56,875
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Предложение от нашей компании - скидка 20% на квартиры в данном проекте! Жилой комплекс предлагает современный комфорт и удобства в живописном районе Томюк. Комплекс расположен на площади 3.911 м2 состоит из двух блока, в продаже квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 53 м2 до 92 м2. Рядом…
Smart Home
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Эрдемли, Турция
от
$89,124
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR. ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект Aqua Marin с инфраструктурой 5* отеля, будет располагаться в 300 метрах от моря, в одной из самых …
Smart Home
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$67,584
Проект, состоящий из 4 блоков. В проекте квартиры с 1-4 спальнями. Жилой комплекс в 5 минутах ходьбы от моря, с зонами отдыха: аквапарк, баня, футбольная, воллейбольная, баскетбольная площадки, площадка для йоги, сад для домашних животных, мини-маркет, конференц-зал, кинотеатр. Возможна 50% …
TRANIO
Жилой комплекс ROYAL PREMIUM
Жилой комплекс ROYAL PREMIUM
Жилой комплекс ROYAL PREMIUM
Жилой комплекс ROYAL PREMIUM
Жилой комплекс ROYAL PREMIUM
Жилой комплекс ROYAL PREMIUM
Эрдемли, Турция
от
$83,632
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 70–94 м²
2 объекта недвижимости 2
Современный комплекс с квартирами 2+1 и 3+1 в районе Чешмели с инфраструктурой отеля! Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн, аквапарк Открытая парковка  Детская игровая площадка Беседки Баскетбольная площадка Беседки Футбольное…
Realt Go
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$48,940
Инфраструктура комплекса: открытая парковка зарядная станция для электромобилей услуги шаттла ресторан кафе мини-маркет бассейн с зоной для загара аквапарк детская площадка зона отдыха (бильярд, PlayStation, кинотеатр) фитнес-центр турецкая баня парикмахерская зона барбекю беседки Окончани…
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.
Эрдемли, Турция
от
$54,171
Апартаменты с одной спальней (1+1) площадью 65 м2. Современный ЖК, состоящий из одного 10-и этажного блока в 350 метрах в районе  Эрдемли. Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью укомплектованными санузла…
Smart Home
Многоквартирный жилой дом SAN MARİA SEASON
Многоквартирный жилой дом SAN MARİA SEASON
Многоквартирный жилой дом SAN MARİA SEASON
Многоквартирный жилой дом SAN MARİA SEASON
Многоквартирный жилой дом SAN MARİA SEASON
Многоквартирный жилой дом SAN MARİA SEASON
Elvanli, Турция
от
$40,872
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Новый комплекс в Мерсине, Ердемли, р-н Каргипинары Расположен в 1200 метрах от моря Квартиры 1+0 Один блок 120 квартир. Этажность 11 Площадь 1+0 - 47-51 м2 брутто Окончание строительства - 30.10.2024 Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства Инфраструктура комплекса: …
Realt Go
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$74,576
Проект состоит из 2 блоков, с двухкомнатными квартирами. Жилой комплекс с различными удобствами и зонами отдыха. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев. Расположение и объекты поблизости Находится в районе Эрдемли, 600 метров до моря
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Эрдемли, Турция
от
$52,528
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 18,000 EUR. ► Квартиры с одной спальней (1+1) на 2-ом этаже - 45.000 EUR у застройщика 63.000 EUR ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект с инфрастру…
Smart Home
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$170,260
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном и аквапарком, ресторанами и кафе и барами, парковкой, сауной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном шаге от моря, в живописном районе Мерсина
TRANIO
Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Эрдемли, Турция
от
$55,885
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Видио апартаментов и ход строительства вышлем по запросу! Жилой комплекс предлаг
Smart Home
Жилой комплекс ILKEM VEGAS
Жилой комплекс ILKEM VEGAS
Жилой комплекс ILKEM VEGAS
Жилой комплекс ILKEM VEGAS
Жилой комплекс ILKEM VEGAS
Жилой комплекс ILKEM VEGAS
Эрдемли, Турция
от
$58,266
Год сдачи 2026
Участок площадью 17.203 m2 ERDEMLİ / TOMUK 500 метр до море 4 блока и виллы, квартиры 1+1, 2+1 Первоначальный взнос 50% - возможность рассрочки на 24 месяца. НАЧАЛО ПРОЕКТА : 31.12.2023 КОНЕЦ : 31.12.2026 Особенности интерьера: Подвесные потолки Кухонный гарн…
Realt Go
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$161,192
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает фитнес-центром, кинотеатром, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, бассейнами и аквапарком, спа-центром, рестораном, парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном шаге от моря, в …
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Эрдемли, Турция
от
$56,849
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR. ► Квартиры с одной спальней (1+1) на 2-ом этаже - 50.000 EUR у застройщика 63.000 EUR ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект Aqua Marin …
Smart Home
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$233,049
Проект, состоящий из 2 блоков. В проекте квартиры с 2 спальнями. Жилой комплекс в 2 минутах ходьбы от моря, с беседками и зонами отдыха. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 9 месяцев. Расположение и объекты поблизости Район Эрдемли — это один из самых перспективных районов Мерсина с горо…
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$89,724
Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая бассейн, беседки, сауну и хаммам. Новый проект состоит из 3 блоков. В одном блоке расположены двухкомнатные квартиры, в двух других - трёхкомнатные. Можно оплатить в рассрочку с минимальным первоначальным взносом 50% и оста…
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Эрдемли, Турция
от
$52,771
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR. ► Квартиры с одной спальней (1+1) от 2-го этажа от 45.000 EUR у застройщика 63.000 EUR ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект Aqua Marin…
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Эрдемли, Турция
от
$49,444
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Новые квартиры в проекте с концепцией отеля в Мерсине Мерсин – востребованный город для проживания и инвестиций в Средиземноморском регионе. Город выделяется своей 300-километровой береговой линией, кристально чистым морем, теплой погодой, плодородными землями, историческим и культурным насл…
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Эрдемли, Турция
от
$104,773
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Новые квартиры в проекте с концепцией отеля в Мерсине Мерсин – востребованный город для проживания и инвестиций в Средиземноморском регионе. Город выделяется своей 300-километровой береговой линией, кристально чистым морем, теплой погодой, плодородными землями, историческим и культурным насл…
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Эрдемли, Турция
от
$51,286
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартира с одной спальней (1+1) за 45.000 EUR. У застройщика аналогичная квартиры с одной спальней (1+1) от 58.000 EUR. Новый жилой комплекс класса люкс, расположен в районе Эрдемли / Мерсин, в 450 метрах от прекрасного оборудованного пляжа. Комплекс состоит из двух смежных 14-этажн…
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине
Эрдемли, Турция
от
$72,988
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Новые квартиры в проекте с концепцией отеля в Мерсине Мерсин – востребованный город для проживания и инвестиций в Средиземноморском регионе. Город выделяется своей 300-километровой береговой линией, кристально чистым морем, теплой погодой, плодородными землями, историческим и культурным насл…
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Многоквартирный жилой дом Квартира в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Мерсине
Эрдемли, Турция
от
$84,905
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Квартира в пешей доступности от пляжа в Чешмели, Мерсин Мерсин — один из самых популярных городов для инвестиций в недвижимость. Этот город привлекает как тех, кто ищет место для постоянного проживания, так и любителей отдыха на побережье Средиземного моря. Мягкий климат, длинные пляжи и глу…
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Kusluca, Турция
от
$76,906
На территории более 3000 м2 расположено одно здание в 12 этажей, в котором расположены квартиры с планировками 1+1 и 2+1. Хороший семейный комплекс для отдыха в отличном районе и в шаговой доступности от набережной. Застройщик имеет отличную репутацию на строительном рынке Турции. История ко…
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Эрдемли, Турция
от
$164,464
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Квартиры в проекте со своим причалом в выгодном месте в Эрдемли, Мерсин Мерсин – крупный город на берегу Средиземного моря, который славится своим чистым побережьем, протяженной набережной, приятным мягким климатом и является одним из крупнейших портов в Европе. Город также известен своим бо…
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Эрдемли, Турция
от
$59,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
Площадь 69 м²
1 объект недвижимости 1
Новостройка в Мерсине, Чешмели Новый комплекс в 300 метрах от моря Квартиры 1+1 Один блок Этажность 11 Площадь 1+1 69, 74 м2 брутто Вид на море и сады Окончание строительства - июль 2024 Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства Особенности квартир: Система о…
Realt Go
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.
Эрдемли, Турция
от
$70,361
Готовые квартиры с одной спальней (1+1), 75 м2 (53 м2 нетто). Стоимость квартиры на 23.000 EUR дешевле чем аналогичная у застройщика! Рады представить Вам новый проект с богатой инфраструктурой в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш. Жилой комплекс состоит из трех 15-…
Smart Home
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Жилой комплекс CONCEPT TREND
Elvanli, Турция
от
$41,116
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Площадь 35–72 м²
131 объект недвижимости 131
Новый комплекс в Томюке, Мерсин Комплекс состоит из 3 блоков на 10 этажей -1 этаж, нулевой этаж + 8 этажей Окончание строительства 30.06.2025 600 м до моря Квартиры 1+0(студия), площадь 35 м2 брутто Квартиры 1+1, площадь 60 м2 брутто Квартиры 2+1, площадь 72 м2 брутто Цена 1+0(Студ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.0
43,034 – 60,480
Квартира 2 комнаты
60.0
68,041 – 78,508
Квартира 3 комнаты
72.0
89,558
Realt Go
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Эрдемли, Турция
от
$68,279
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Готовые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели Мерсин — один из портовых городов, привлекающий внимание своими доступными ценами на недвижимость. Город, который выделяется своим уникальным морем и пляжами, является одним из самых предпочитаемых прибрежных городов с его удобной транспо…
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Kusluca, Турция
от
$98,664
В резиденции Athena Nixie средиземноморская мечта сочетается с роскошной жизнью, а блистательная архитектура Нишанташи перенесена в Эрдемли. Проект состоит из 10 этажей и включает в себя 33 квартиры, в том числе 13 квартир 1 спальней и 20 квартир с 2 спальнями. Особенности круглосуточная ох…
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$192,998
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает тренажерным залом и спа-центром, кинотеатром, ресторанами, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, крытыми и открытыми бассейнами и аквапарком, полем для мини-гольфа, парковкой. Расположение и объекты поблизости…
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Эрдемли, Турция
от
$152,717
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Квартиры в проекте со своим причалом в выгодном месте в Эрдемли, Мерсин Мерсин – крупный город на берегу Средиземного моря, который славится своим чистым побережьем, протяженной набережной, приятным мягким климатом и является одним из крупнейших портов в Европе. Город также известен своим бо…
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс RİO
Жилой комплекс RİO
Жилой комплекс RİO
Жилой комплекс RİO
Жилой комплекс RİO
Жилой комплекс RİO
Elvanli, Турция
от
$41,605
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 39–54 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый комплекс в Томюке, Мерсин, Турция Комплекс состоит из 2 блоков на 9 этажей земин кат + 8 этажей Окончание строительства: 30.08.2025 600 м до моря Квартиры 1+0(студия), площадь 39 м2 нетто Квартиры 1+1, площадь 54 м2 нетто Цена 1+0(Студия) от 39.000 евро Цена 1+1 от 55.000 евр…
Realt Go
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$92,054
Проект, состоящий из 3 блоков. В проекте квартиры с 2 спальнями. Жилой комплекс в 2 минутах ходьбы от моря, с аквапарком и зонами отдыха. Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%. Расположение и объекты поблизости Район Эрдемли — это один из самых перспективных районов Мерсина с горо…
TRANIO
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$53,601
Проект состоит из 2 блоков, всего 512 квартир. На каждом этаже 5 квартир с одной спальней и 26 квартир-студий. Жилой комплекс с большой инфраструктурой и различными удобствами, включая бассейн, аквапарк, шаттл, станцию зарядки электромобилей, кафе, прачечную, ресторан A'La Carte, охрану, пар…
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Эрдемли, Турция
от
$110,659
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Готовые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели Мерсин — один из портовых городов, привлекающий внимание своими доступными ценами на недвижимость. Город, который выделяется своим уникальным морем и пляжами, является одним из самых предпочитаемых прибрежных городов с его удобной транспо…
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Эрдемли, Турция
от
$83,374
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Lavinya Premium (г.Мерсин/Эрдемли, район Томюк) 100 метров от моря!!! Цена: от 73 000 евро. Первоначальный взнос: 50%, далее рассрочка до июня 2024г. Срок сдачи: декабрь 2024 Квартиры 1+1 (брутто 70-75 кв.м.) Квартиры 2+1 (брутто 100-108 кв.м.) Квартиры 3+1 (брутто 160 кв.м.) Такж…
Realt Go
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA ROOF
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA ROOF
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA ROOF
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA ROOF
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA ROOF
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA ROOF
Эрдемли, Турция
от
$52,901
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
Новый комплекс в Тедже, Мерсин Комплекс состоит из 1 блока на 12 этажей Земин кат + 11 этажей  380 м до моря Окончание строительства: 31/12/2024 Квартиры 1+0, площадь 35 м2 нетто Цена 1+0 от 43.000 евро Рассрочка без процентов на 10 месяцев, первый взнос 50% При полной оплате скидка …
Realt Go
