Картал, Турция

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. В последние годы район Картал стал привлекать все больше и больше внимания как для инвестиций, так и для жизни. Жилой комплекс строится на площади 40.000 м2 и площадь ландшафта 29.000 м2. Месторасположение район Картал, м…