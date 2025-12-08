  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Картал
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Картале, Турция

Стамбул
12
Анталья
86
Измир
14
Аланья
4
Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$249,188
Комплекс, включающий 2281 квартиру, большинство из которых имеют панорамный вид на море и Принцевы острова, создает уникальное сочетание эстетики и комфорта: Садовые дуплексы: Идеально подходит для тех, кто хочет жить в гармонии с природой. Таунхаусы: Разработаны для тех, кто ищет просторны…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в комплексе Avrupa Esentepe Kartal.
Kavisli Sokagi, Турция
от
$400,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Жилой комплекс строится на площади 40.000 м2 и площадь ландшафта 29.000 м2. Месторасположение район Картал, микрорайон Эсент…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$193,397
Предлагаются различные квартиры с панорамным видом на море и острова. Резиденция располагает двумя крытыми бассейнами, трехуровневой парковкой, конференц-залом, детским садом, большой ухоженной территорией, детскими и спортивными площадками, фитнес-центром, спа, сауной, турецкой баней, кругл…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$422,650
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с различными планировками (от 1 до 4 спален). Резиденция располагает бассейнами и ухоженными зелеными зонами, парковкой, детскими и спортивными площадками, фитнес-залом и сауной, ресторанами, кафе и магазинами. Окончание строительства - фев…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Картал, Турция
от
$261,723
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 25
Доступный проект с видом на море имеет хорошую отделку, архитектуру, обзор, окружающую среду, общество и другие. По соседству множество торговых центров, торговый центр Marina & Marina, легкий доступ к линии Corniche, различные линии метро, аэропорт, транснациональные компании и промышленные…
Агентство
EOS Turkey Property
Многоквартирный жилой дом Kartal Istanbul Apartment Compound
Картал, Турция
от
$128,417
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты в Картале, инвестиционном районе анатолийской части Стамбула. Он находится в нескольких минутах ходьбы от всех основных транспортных артерий в Стамбуле. Из него открывается прямой вид на Мраморное море, острова Принцессы и лес Айдос. Есть возможнос…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейнами и зеленой зоной рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$213,890
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает охраной, детской площадкой, зеленой зоной, крытым и открытым бассейном, крытой парковкой, тренажерным залом, хамамом и сауной. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Пляж - 6…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$312,425
Предлагаются просторные высококачественные квартиры с различными планировками. Некоторые квартиры имеют вид на море и острова. Высотная резиденция располагает тренажерным залом и фитнес-центром, сауной, крытым бассейном, парной, парковкой и гаражом, турецкой баней, ухоженной территорией, спо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Просторные апартаменты с балконами, 400 метров до моря, Картал, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$606,732
Жилой комплекс на побережье, в районе Картал, новом развивающемся центре Стамбула. В проекте просторные квартиры с 3-4 спальнями. На каждом этаже по 2 резиденции для тихой и спокойной атмосферы жителям. В каждой квартире есть большой балкон с видом на море. Расположение и объекты поблизости…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры в комплексе с роскошной инфраструктурой.
Картал, Турция
от
$242,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Жилой комплекс строится в районе Картал на площади 90.000 м2, площадь ландшафта и социальной инфраструктуры занимает 45.000 м2.  Комплекс состоит из 12 блоков по 14 и 17 этажей в каждом блоке, в проекте представлены планировки от 1+1 до 3+1, площадь квартир начинается от 71 м2 до 217 м2, …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Картал, Турция
от
$482,496
Предлагаются квартиры с видом на Мраморное море и Принцевы острова, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция состоит из 5 зданий (3 жилый и 2 офисных) и располагает крытыми и открытыми бассейнами, детским бассейном, фитнес-центром и спа-зоной, детским клубом, спортивным ко…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, круглосуточной охраной и живописным видом, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$261,799
Каждая мечта заслуживает того, чтобы стать явью. Но иногда реальность превосходит самые смелые мечты. Резиденция, состоящая из 227 апартаментов, имеет уникальную локацию и богатую инфраструктуру, позволяя улучшить свою жизнь. сад вид на Принцевы острова круглосуточная охрана открытый бассей…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с магазинами и тренажерным залом, недалеко от аэропорта и станции метро, Картал, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$409,874
Жилой комплекс, состоит из 2-х высоких зданий, 270 квартир c 2-3 спальнями. Кроме квартир, в проекте есть 335 парковочных мест, бассейн, оборудованный тренажерный зал, сауна и 4 магазина. Расположение и объекты поблизости Находится в районе, где проводятся самые важные исследования в област…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$240,040
Новый жилой комплекс с разными вариантами квартир: двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные. Кроме апартаментов, в проекте есть детские игровые площадки, крытая и открытая автостоянка, открытый бассейн, турецкая баня, сауна, кафетерий, фитнес-центр, круглосуточная охрана. Расположени…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$241,511
Проект, построенный на участке общей площадью 20500 м², представляет собой особый жилой комплекс, отвечающий потребностям современности и предлагающий спокойную жизнь в контакте с природой. Проект, состоящий из 7 блоков, предусматривает 884 квартиры. Квартиры спроектированы таким образом, чт…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Kartal Coastal Homes
Картал, Турция
от
$239,589
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 30
Агентство
EOS Turkey Property
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, парковкой и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$338,245
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, баскетбольной площадкой, тренажерным залом, детской площадкой, двухуровневой парковкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль Е-5 - 3 минуты Станция метро…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция
Картал, Турция
от
$247,715
Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова. Резиденция располагает рабочими зонами, открытым бассейном, тренажерным залом, детским клубом, спа-зоной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых популярных и престижных районов Стамбула, в пешей …
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Kertal Istanbul Apartment Compound
Картал, Турция
от
$65,737
Почему это свойство؟ Район проекта является одним из лучших районов азиатского Стамбула, который имеет многообещающее будущее в инвестициях в недвижимость. Живите в самой высокой точке Стамбула и наслаждайтесь волшебством фантастического вида на Мраморное море и острова Принцессы. Рядом с ж…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$193,993
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает детским садом, парковкой, бассейном, тренажерным залом, кафе. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 9,5 км (15 минут) Гавань Пендик - 6,8 км (10 минут) Торговый центр - …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$570,042
Предлагаются просторные апартаменты с ухоженными террасами. Резиденция располагает террасами и джакузи, панорамным видом на море, супермаркетом, кафе и ресторанами, открытым бассейном, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, пешеходными дорожками, детскими площадками. Расположение и объ…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Картал, Турция
от
$92,093
Почему это свойство؟ Он находится в привилегированном месте на самой высокой вершине азиатского Стамбула, откуда открывается волшебный вид на Мраморное море, Босфор и Принцевы острова. Область проекта является одним из наиболее известных коммерческих районов в Стамбуле, азиатской стороне, к…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зеленой зоной на первой линии у моря, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$648,417
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает саунами и турецкими банями, зеленой зоной, охраной, детской площадкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, гаражом, рестораном и кафе. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$586,225
Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на море и Принцевы острова. Резиденция располагает пешеходными дорожками, охраной, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым и открытым бассейнами, парковкой, тренажерным залом, спортивными площадками. Расположение и объекты поблизости …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$189,019
Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова. Резиденция располагает современным спортивным центром, открытым бассейном, турецкой баней, сауной и парными, баскетбольной и детской площадками, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Расположение и объекты поблизости Недвижи…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамным видом рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$187,054
Особенности комплекса: панорамный вид на море и Принцевы острова зеленая зона открытый бассейн баскетбольная площадка кафе парные сауны тренажерный зал 3 детские площадки круглосуточная охрана крытая и открытая парковка Расположение и объекты поблизости 2 минуты ходьбы от станции метро 1…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с большой зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$307,828
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Принцевы острова и Мраморное море. Резиденция располагает большим парком с цветочными садами, деревьями, пешеходными, велосипедными и беговыми дорожками, каналами, детскими площадками. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$189,019
Предлагаются квартиры с балконами и видом на море. Резиденция располагает большой зеленой зоной, зонами отдыха и пешеходными дорожками, фитнес-центром, детской площадкой, бассейном, трехуровневым гаражом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 2 минуты Мо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Готовые квартиры от ведущего застройщика Стамбула.
Картал, Турция
от
$380,800
Варианты отделки С отделкой
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. В последние годы район Картал стал привлекать все больше и больше внимания как для инвестиций, так и для жизни. Жилой комплекс строится на площади 40.000 м2 и площадь ландшафта 29.000 м2. Месторасположение район Картал, м…
Агентство
Smart Home
