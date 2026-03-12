  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эюп
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Эюпе, Турция

Стамбул
12
Анталья
88
Измир
14
Аланья
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$361,127
Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает бассейнами, детскими и спортивными площадками, зелеными зонами, турецкими банями, саунами и парными, охраной, тренажерным залом, парковкой. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1 км Трамвайна…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$535,222
Предлагаются квартиры с парковочными местами, балконами и террасами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной и парной, крытыми и открытыми детскими площадками. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объе…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Эюп, Турция
от
$377,301
Почему это свойство؟ Проект объединяет историю и современное развитие в значительной туристической зоне в центре европейского Стамбула. Окружен самой известной и крупнейшей наземной и морской транспортной сетью в Стамбуле. Подходит для условий турецкого гражданства. Он также подходит для те…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Эюп, Турция
от
$222,895
Почему это свойство؟ Он расположен в Eyup Sultan, одном из самых значительных исторических и туристических районов в европейской части Стамбула. Это многообещающая зона застройки недвижимости недалеко от центра города. Место назначения для тех, кто ищет совершенства, в жилом комплексе, кот…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
15 Gokturk Biltes Koleji, Турция
от
$457,625
Предлагаются просторные комфортабельные квартиры с красивыми террасами и видом на лес. Резиденция располагает открытыми спортивными площадками, бассейном с подогревом, ухоженными садами, круглосуточной охраной, подземным гаражом, хамамом и сауной, тренажерным залом. окончание строительства -…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$371,664
Жилой комплекс в одном из крупнейших муниципалитетов, старом, историческом и центральном районе, в Эйюп Султан, рядом с заливом Золотым Рогом. Свидетельство о праве собственности готово, подходит для турецкого гражданства, нет платы за свидетельство о праве собственности. 27 блоков, каждый б…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$434,745
Особенности проекта: круглосуточная охрана подземная парковка открытый бассейн с подогревом турецкая баня сауна спортивный зал зоны для загара пешеходные зоны Удобства и оснащение в доме Высокие потолки Алюминиевые панорамные окна Кухонная бытовая техника Кондиционеры Электрическое отопл…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фруктовыми садами рядом с престижными школами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фруктовыми садами рядом с престижными школами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фруктовыми садами рядом с престижными школами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фруктовыми садами рядом с престижными школами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фруктовыми садами рядом с престижными школами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фруктовыми садами рядом с престижными школами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фруктовыми садами рядом с престижными школами, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$1,28 млн
Окажитесь в самом сердце природы, не покидая города. Проект устраняет расстояния между вами и природой благодаря балконам, террасам или садам, которые есть в каждой квартире. Круглосуточная система активной безопасности открывает двери в комфортную жизнь благодаря богатой социальной инфрастр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром рядом со станцией метро и аэропортом, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$985,884
Cтильная, современная и малоэтажная архитектура Prive Kemer облегчает жизнь, домашние технологии, повышающие комфорт, заботящиеся об окружающей среде, безопасность и многое другое. Privé Kember предлагает вам и вашей семье совершенно новую жизнь. Особенности крытые и открытые бассейны ресто…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Турция
Эюп, Турция
от
$427,780
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и Принцевы острова. Резиденция располагает ресторанами и кафе, кинотеатром, детскими игровыми комнатами, тренажерным залом, магазинами, гаражом и парковкой, круглосуточной охраной. Окончание строительства - июнь 2023 года. Удобства и оснащени…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$186,035
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает зеленой зоной с пешеходными дорожками, фитнес-центром, бассейном. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ис…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$785,922
Предлагаются квартиры с видом на лес и реку. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детскими площадками, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, сауной. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 15 минут Станция метро - 5 минут А…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$343,219
Проект включает апартаменты с 1-4 спальнями, коммерческие помещения, инфраструктуру элитного отеля. Уникальное расположение - рядом с бухтой Золотого Рога, историческими достопримечательностями, парками, университетами, общественным транспортом. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$334,266
Комплекс состоит из 5 зданий с 141 квартирой с 1-4 спальнями. Каждая квартира имеет балкон, террасу или сад. Особенности: открытый бассейн тренажерный зал сауна и парная игровая комната кафе зона для загара пешеходная дорожка баскетбольная площадка детская площадка зона барбекю зеленая зона…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и полем для гольфа, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$467,822
Предлагаются светлые апартаменты с террасами. Резиденция располагает большими ухоженными зелеными зонами, открытым бассейном, зонами отдыха, велосипедными дорожками, детскими площадками, крытым бассейном и сауной, фитнес-центром, полем для гольфа, теннисным кортом, клубом верховой езды, парк…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$158,180
Проект Forev Modern Haliç, расположенный рядом с историческим районом Eyup и бухтой Золотой Рог, предлагает вам оптимальные варианты апартаментов, соответствующие всем современным трендам. Квартиры способны удовлетворить любую потребность. В продаже имеются квартиры с 1-3 спальнями, с садами…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Эюп, Турция
от
$382,017
Предлагаются квартиры с балконами. Резиденция располагает фитнес-залом, баскетбольной площадкой, гаражом и парковкой, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими площадками, зоной барбекю, садами. Окончание строительства - июль 2023 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом В…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Гёктюрк.
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Гёктюрк.
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Гёктюрк.
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Гёктюрк.
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Гёктюрк.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Гёктюрк.
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Гёктюрк.
Эюп, Турция
от
$460,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Комплекс расположен в ЭЛИТНОМ микрорайоне Гоктюрк который относится к району Эюп. Этот проект, является одним из самых выдающихся примеров творчества и архитектурного подхода, Вы станете не только владельцем резиденции, н…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Эюп, Турция
от
$435,394
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Topkapi Istanbul, который источает аромат истории и цивилизации. Он находится в центральном месте рядом с сетью основных транспортных линий в городе на двух континентах. Архитектура переплетена с природой, с внутренним видом на пышные сады. Он н…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$343,048
Резиденция располагает спортивным клубом, бассейном, детской площадкой, кафе и ресторанами, видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре района Кагытхане, всего в паре минут от автомагистралей и в пешей доступности от станции метро. Станция метро - 2 …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$460,609
Резиденция располагает двухуровневой крытой парковкой и открытыми парковочными местами, большой ухоженной зеленой зоной, бассейном, спортивным комплексом, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом. На каждом этаже находятся 5 квартир. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Показать все Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Эюп, Турция
от
$345,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 14
Площадь 70 м²
1 объект недвижимости 1
Проект находится в центре первой зоны европейской части Стамбула, на Эюпсултан. ✨Проект состоит из 2 этапов✨ *1️⃣ этап* Площадь ЖК 30000 м2 Зеленые зоны 15000 м2 *2️⃣ этап* Площадь ЖК 40000 м2 Зеленые зоны 20000 м2 Благодаря центральному расположению, данный комплекс является …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
345,000
Агентство
Yusuf Ali
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти