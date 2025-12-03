  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Анталья
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Анталье, Турция

Аланья
4
Муратпаша
91
Аксу
16
Дёшемеалты
6
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Показать все Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Аланья, Турция
от
$139,503
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 51–121 м²
4 объекта недвижимости 4
Обеспечьте свое будущее с выгодной инвестицией на Турецкой Ривьере – живите в раю и получайте стабильный доход в евро! Откройте для себя Exquisite Residence, бутик-комплекс премиум-класса, расположенный всего в 900 метрах от всемирно известного пляжа Инжекум в Авсалларе, Аланья. Этот про…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
139,570 – 168,647
Квартира 2 комнаты
121.0
284,956 – 302,402
Застройщик
Home World Alanya Comstraction
Оставить заявку
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Оба, Турция
от
$241,069
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 47 м²
1 объект недвижимости 1
5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных де…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0
57,155
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Показать все Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Муратпаша, Турция
от
$130,879
Год сдачи 2023
Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ. В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии". Квартиры имеют качественную отделку; полностью оборудованные…
Застройщик
DNM TURKREALT
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Показать все Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от
$72,138
Год сдачи 2022
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир…
Застройщик
DNM TURKREALT
Оставить заявку
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Показать все Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Махмутлар, Турция
от
$61,833
Год сдачи 2022
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки: 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.; 2+1, площадью 80 кв. м; 2+1, площадью 100 кв. м; 3+1, площадью 144 к…
Застройщик
DNM TURKREALT
Оставить заявку
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Показать все Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
от
$102,024
Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно: 1+1 (пло…
Застройщик
DNM TURKREALT
Оставить заявку
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Показать все Резиденция New Life
Резиденция New Life
Оба, Турция
от
$191,760
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицински…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Показать все Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Аланья, Турция
от
$137,053
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 77–103 м²
5 объектов недвижимости 5
Dream Alanya – небольшой уютный комплекс в центре Алании, всего 520 метров от красивого пляжа Клеопатры (это примерно 6-7 минут ходьбы), с закрытой территорией и отельной инфраструктурой. Расположение проекта позволит Вам быть в центре городской жизни, и вся необходимая инфраструктура в шаго…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
77.0 – 103.0
254,716 – 324,501
Агентство
Realt Go
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Показать все Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Оба, Турция
от
$123,073
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1) 52 м2 в СПА комплексе премиум класса Best Home 46 - Oba Privilege. Набор бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина), кондиционер в каждой комнате, в ванных комнатах полы с подогревом и прот…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Показать все Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Оба, Турция
от
$134,534
Если вы предпочитаете индивидуальность, то это предложение для вас! Район Оба располагается всего в паре километров от центра Алании, куда вы можете добраться пешком по красивейшей и благоустроенной набережной, которая приведет вас в порт. Набережная наполнена детскими и спортивными площадка…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Показать все Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Оба, Турция
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Количество этажей 5
УГОЛЬНИК ОБА ПАРК Однокомнатная квартира 50 м² и цена 60000 Расстояние до моря 900 м Расстояние до центра Алании 3 км Расстояние до магазина метро 200 м Внутренний дизайн квартиры: -60 × 120 Гранитные полы -Лакированные кухонные шкафы -Черные гранитные столешницы Star Galexi цвета -Изоли…
Застройщик
IKY GROUP ALANYA
Оставить заявку
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Показать все Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Аланья, Турция
от
$115,315
Этот многофункциональный жилой комплекс, состоящий из двух корпусов будет располагаться на территории 2.125 м2 в районе авсаллар. Авсаллар-это небольшой район Алании который расположен на побережье Средиземного моря и постоянно  стремящийся  к развитию. Благодаря своему уникальному расположе…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Показать все Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Оба, Турция
от
$180,446
Рады представить Вашему вниманию квартиру в самом центре района Оба, Алания. Оба это тихий, семейный район Алании, который расположен вдоль потрясающего побережья Средиземного моря и  всего в нескольких километрах от центра города. Благодаря своему идеальному расположению вблизи данного комп…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$301,798
Красивая резиденция располагает ухоженным садом, бассейнами для детей и взрослых, фитнес-центром под открытым небом, зонами барбекю, охраной, тренажерным залом, сауной и парной, комнатой отдыха, детской площадкой, парковкой. Окончание строительства - 21.09.2023. Расположение и объекты побли…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Показать все Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Махмутлар, Турция
от
$191,124
Вашему вниманию предлагается светлые просторные апартаменты в комплексе, расположенном всего в  250 метрах от пляжа и в 50 метрах от самой знаменитой улицы Махмутлара - Барборос, которая является одной из самых популярных среди туристов. В пешей доступности от комплекса расположены: магазины…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Показать все Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Аланья, Турция
от
$104,637
Мы рады представить Вам новый жилой комплекс строительство которого начнется в июле этого года. Комплекс будет располагаться на участке 2155 м², состоять из 1 жилого блока и 45 квартир различной планировки. В пешей доступности от комплекса будет находиться вся городская инфраструктура, магаз…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, 2 км до моря, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, 2 км до моря, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, 2 км до моря, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, 2 км до моря, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, 2 км до моря, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, 2 км до моря, Паяллар, Турция
Аланья, Турция
от
$108,368
Проект состоит из 26 квартир в одном блоке. Находится в Паялларе, популярном туристическом центре Аланьи, в 2000 метрах от моря. В проекте состоит 4 этажа, в продаже стандартные апартаменты с 1-2 спальнями и дуплексы с 2-4 спальнями. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: трансфер к м…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Махмутлар, Турция
от
$179,379
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Показать все Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Чиплаклы, Турция
от
$179,379
Если вы хотите видеть бассейн со своего большого балкона, когда отдыхаете или ужинаете, сосредоточьтесь на этой квартире. В ней три спальни, одна гостиная, отдельная кухня, две ванные комнаты и большой балкон. Квартира продается без мебели, так что вы можете выбрать ее по своему желанию, как…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$150,317
Проект состоит из 5 домов и 113 квартир. Типы квартир: стандартные c 1-2 спальнями, дуплексы с 2-4 спальнями, апартаменты с садом и 2 спальнями. Оптимальная проектировка комнат. В дополнение к большой гостиной студии и спальням все квартиры так же имеют балконы с уникальным видом на море. Мо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$320,442
Стильный и продуманный комплекс премиум класса создан для ценителей роскоши и для тех кто привык к размеренному образу жизни. Особенности проекта: тропический сад с лужайками зоны барбекю панорамный бассейн панорамный вид на море и горы Окончание строительства - май 2025 года. Расположени…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Каргыджак, Турция
от
$123,676
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2 в комплексе Toprak Palace Residence на берегу моря: Комплекс расположен на общей площади 4.700 м2 состоит из четырех 5-ти этажных блоков. Новый жилой комплекс премиум-класса в 50 метрах от Средиземного моря уровня 5* отеля, в экологич…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Показать все Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Оба, Турция
от
$90,757
Мы рады предложить вам эксклюзивный проект в Алании по доступной цене.Приобретая апартаменты в данном комплексе, вы получаете не только свой уголок на Средиземном побережье, но также и великолепные виды на море и гористую местность.Апартаменты расположены в 2 км от центра Алании в районе Оба…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Показать все Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
Каргыджак, Турция
от
$148,414
Это уникальный экологически чистый проект на продажу в Алании, расположенный в непревзойденном месте, с комфортным проживанием. Эти экологически чистые апартаменты в Аланье, расположенные в уникальном месте в Каргыджаке, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от избранных пляжных кафе. …
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Показать все Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Махмутлар, Турция
от
$123,857
Вдоль моря ухоженная набережная с беседками, спортивными тренажерами и велодорожками. Удаленность комплекса от моря всего в 200 м и в нескольких шагах от центральной улицы Махмутлара с ресторанами, кафе, продуктовыми сетевыми магазинами. Два раза в неделю во вторник и в субботу сельскохозяйс…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Nobby Garden.
Аланья, Турция
от
$92,537
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1) в комплексе Nobby Garden. Представляем Вашему вниманию шикарный проект в 800 метрах от лучших песчаных пляжей Авсаллара, от ведущего застройщика региона! Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества известной компании застройщика реализуется в г…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$226,823
Жилой комплекс расположен на участке 9 504 м2, на котором большая часть (6 400 м2) - зеленые зоны. В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями. На каждую квартиру предусмотрено парковочное место. У здания сейсмоусточивость согласно европейским стандартам. Расположение и объекты поблизости Расст…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Показать все Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Махмутлар, Турция
от
$133,404
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
--- Курт Туин Тауэрс Мамутлар --- Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория прощадью 2 935 кв.м. На территории комплекса эть сосьяляная инфраструктура. Внешняй имфраструктура КУРТ Твин Тауэрс: Бассейн ( 94 м2 ) Детский бассейн ( 8,6…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Оба, Турция
от
$160,159
Бассейн Крытый бассейн 2477 Безопасность Генератор Автостоянка БАРБЕКЮ Пергола Теннисный корт Баскетбольная площадка Сауна Фитнес соляная комната Паровая комната Шокированная комната
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$214,638
Резиденция располагает бассейном, большой подземной парковкой, тренажерным залом, зоной барбекю, деткой площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Антальи, в 3 минутах от Средиземного моря
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Показать все Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Жилой квартал Ультрасовременный жилой комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
$309,641
Жилой комплекс состоит из 3 блоков. Обладает закрытой, благоустроеной территорией. Общая площадь комплекса составляет 2800м2. СПА-центр:- Крытый бассейн с подогревом- Массажные кабинеты- Паровая комната- Сауна- Турецкая баня (Хамам)- Фитнес-зал с профессиональным оборудованием- Комната отдых…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Показать все Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Жилой квартал Премиальный проект в одном из самых престижных районов Алании, Оба
Оба, Турция
от
$179,379
Современный жилой комплекс комфорт-класса расположенный в тихом районе Алании, со своей собственной сложившейся инфраструктурой. Оба является одним из самых востребованных районов Алании. Впечатляющий архитектурный дизайн с использованием качественных материалов, придает зданиям выразительно…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$291,311
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн детская площадка зона отдыха зона барбекю парковка детская игровая комната фитнес-центр джакузи сауна лобби Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Двойные стеклопакеты Стальная дверь Расположение и объекты поблизости Джикджилли – спокойны…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$301,088
Резиденция располагает бассейнами, тренажерными залами, спортивными площадками, сауной и хамамом, кинотеатром, подземной парковкой, ухоженным садом, детскими площадками. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Встроенная кухонная мебель Кухонна…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Калкан, Турция
от
$932,196
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море Окончание строительства - июль 2023 года. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня. Второй этаж: две спальни с балкон…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Кепез, Турция
от
$402,009
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает крытой парковкой, крытым и открытым бассейнами, спортивным комплексом, сауной, детский клубом, студией пилатеса, детским бассейном, кафе, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, общей террасой. Удобства и оснащение в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Показать все Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$127,060
Cад на территории жилого комплекса  Прогулочная зона Открытый бассейн Аква-парк Зона барбекю  Детская площадка Kорт для игры в теннис, футбол, баскетбол Фитнес  Кинозал Спа Хамам Римская паровая комната Финская сауна Комнаты для массажа Крытый бассейн с подогревом Комната для отдыха Игровая …
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Показать все Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$132,398
Расположена в одном из самых популярных районов Махмутлара. В нескольких шагах от магазинов, ресторанов, кафе и рынков. Современная трехкомнатная квартира находится всего в 600 метрах от пляжа. Электрическое отопление пола в ванной комнате идеально подходит для зимы. Гостиная совмещена с кух…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Показать все Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Оба, Турция
от
$197,530
Oba Crown состоит из 11 кварталов и находится недалеко от новой больницы и центра города. В комплексе есть фитнес-центр, джакузи, крытый бассейн и т. д. Комплекс класса люкс в Алании, район Оба. Комплекс Oba Crown класса люкс находится в 700 метрах от пляжа, расположен на площади 1000 м2 и с…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Показать все Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Яйлалы, Турция
от
$135,602
Данный комплекс будет состоять из одного жилого блока, 5 этажей и всего 10 апартаментов. Для жителей комплекса будет доступна собственная инфраструктура: бассейн, детский бассейн, лифт, зона барбекю, лобби, охрана, фойе, парковка, детская площадка.  Оживленный район обеспечивает превосходную…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Аксу, Турция
от
$158,180
Проект состоит из 11 зданий с 1 437 двухуровневыми квартирами с 1-5 спальнями. Особенности: бассейн фитнес-центр сауна турецкая баня парная детские площадки аквапарк прогулочные дорожки баскетбольная площадка теннисный корт зоны отдыха большие зеленые зоны крытая и открытая парковка Оконча…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Современный комплекс в развитом районе Алании, Авсаллар
Жилой квартал Современный комплекс в развитом районе Алании, Авсаллар
Жилой квартал Современный комплекс в развитом районе Алании, Авсаллар
Жилой квартал Современный комплекс в развитом районе Алании, Авсаллар
Жилой квартал Современный комплекс в развитом районе Алании, Авсаллар
Показать все Жилой квартал Современный комплекс в развитом районе Алании, Авсаллар
Жилой квартал Современный комплекс в развитом районе Алании, Авсаллар
Аланья, Турция
от
$76,877
Представляем вашему вниманию новый проект гармонично вписанный в окружающую среду района Авсаллар. Проект будет располагаться на большой закрытой территории общей площадью 1743 м2, и состоять из одного восьмиэтажного жилого блока и 35 апартаментов различных планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.  Проек…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Показать все Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$131,331
Резиденция Exodus располагается в одном из популярнейших районов Аланьи - Махмутлар. Комплекс состоит из 2-х блоков и включает в себя 98 апартаментов с различными планировками. Завораживающий интерьер, многочисленные удобства и конечно приятная стоимость.  Инфраструктура комплекса ExodusРези…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Incekum, Турция
от
$728,278
Комплекс состоит из 5 вилл. Каждая из этих вилл имеет инфинити-бассейн, 3 спальни, гостиную и кухню. У двух вилл есть открытая парковка, у трех - крытый паркинг. Расположение и объекты поблизости Проект находится в 2 км от Инжекума, который обладает одним из лучших пляжей на Средиземноморск…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Муратпаша, Турция
от
$279,659
Резиденция располагает парковкой, крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, фитнес-залом, спа-центром (сауна, парная), рестораном и баром, зоной барбекю, детской площадкой и игровой комнатой, круглосуточным видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Стальная дверь Пластиковые окн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Ультра-роскошная резиденция в Оба
Жилой квартал Ультра-роскошная резиденция в Оба
Жилой квартал Ультра-роскошная резиденция в Оба
Жилой квартал Ультра-роскошная резиденция в Оба
Жилой квартал Ультра-роскошная резиденция в Оба
Оба, Турция
от
$137,737
Наша компания рада предложить вам новый проект, который находится в Оба. Этот комплекс состоит из 1 блока высотой 5 этажей. На каждом этаже по 8 квартир. Срок сдачи - 15.03.2022 г. Проект предлагает варианты пентхаусов с 1, 2 и 4 комнатами с видом на море. Благодаря таким привилегиям как соб…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Показать все Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Турция
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
Площадь 48 м²
1 объект недвижимости 1
ЖИВИТЕ ПРЕСТИЖНОЙ ЖИЗНЬЮ! Предоставляется без процентная рассрочка платежа сроком на 20 месяцев! Первоначальный взнос 50%! Дом – это фактор, в наибольшей степени влияющий на качество жизни человека. Откройте для себя Анталию, с ее великолепным средиземноморским климатом, природ- ными …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
110,000
Агентство
Be Realty Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Показать все Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Махмутлар, Турция
от
$169,564
Варианты отделки С отделкой
Citadel BSR Residence-прекрасный жилой комплекс, находится между улицами Ататюрка и Барбаросса в центральной части района Махмутлар в 200 метрах от моря. Квартира 2+1-115 м? Меблированная (новая мебель) 2 этаж 2 ванные комнаты 2 балкона Окна выходят на северо-запад и восток …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Махмутлар, Турция
от
$86,709
Варианты отделки С отделкой
В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с видом на горы в комплексе Luna Loft Residence. Комплекс расположен 550 метрах от моря, поблизости в шаговой доступности вся городская инфраструктура: кафе, ресторанчики, магазины, фермерские рынки и т.д. Завершение строите…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Concept на первой береговой линии.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Concept на первой береговой линии.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Concept на первой береговой линии.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Concept на первой береговой линии.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Concept на первой береговой линии.
Показать все Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Concept на первой береговой линии.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Concept на первой береговой линии.
Каргыджак, Турция
от
$221,711
Варианты отделки С отделкой
Фото видео квартир вышлем по запросу. Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 1-ом но как 3-й этаж - 195.000 EUR. Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 2-ом но как 4-й этаж - 225.000 EUR вид на море. Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 6-ом этаже - 340.000 EUR прямой вид …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Махмутлар, Турция
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
В продаже апартаменты с одной спальней (1+1) 56 м2 на высоком этаже. Представляем Вашему вниманию новый элитный инвестиционный проект в центре района Махмутлар от надежной компании застройщика.  Новый жилой комплекс  расположен 550 метрах от моря, и относиться к сегменту класса люкс, б…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Panorama.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Panorama.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Panorama.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Panorama.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Panorama.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Panorama.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Panorama.
Каргыджак, Турция
от
$115,505
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2 в комплексе Toprak Panorama. Жилой комплекс премиум-класса с первоклассной собственной инфраструктурой, панорамным видом на Средиземное море и Таврские горы, расположен в тихом зеленом районе Каргыджак, в 700 метрах от моря и пляжа. В…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Мы предлагаем более 150 квартир на вторичном рынке по всей Алании.
Жилой комплекс Мы предлагаем более 150 квартир на вторичном рынке по всей Алании.
Жилой комплекс Мы предлагаем более 150 квартир на вторичном рынке по всей Алании.
Жилой комплекс Мы предлагаем более 150 квартир на вторичном рынке по всей Алании.
Аланья, Турция
от
$76,244
Варианты отделки С отделкой
Мы предлагаем более 150 квартир на вторичном рынке по всей Алании по цене ниже рынка, мы не скрываем название проектов и Вы сами можете сравнить цены в интернете или у других агентств по недвижимости в Алании. В продаже квартиры с одной (1+1), двумя (2+1) и тремя (3+1) спальнями. Квартир…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Роскошный пентхаус в шикарным видом на море, Тосмур
Жилой комплекс Роскошный пентхаус в шикарным видом на море, Тосмур
Жилой комплекс Роскошный пентхаус в шикарным видом на море, Тосмур
Жилой комплекс Роскошный пентхаус в шикарным видом на море, Тосмур
Жилой комплекс Роскошный пентхаус в шикарным видом на море, Тосмур
Показать все Жилой комплекс Роскошный пентхаус в шикарным видом на море, Тосмур
Жилой комплекс Роскошный пентхаус в шикарным видом на море, Тосмур
Оба, Турция
от
$261,594
Пентхаус находится в  нескольких минутах ходьбы от супермаркетов, пляжей, ресторанов и детского парка. Море в 530 метрах от комплекса, а так же рядом протекает красивая горная река Димчай, впадающая в Средиземное море. Вы сможете совершать прогулки на свежем воздухе вдоль реки, или несколько…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Стильная меблированная квартира в районе Демирташ
Жилой квартал Стильная меблированная квартира в районе Демирташ
Жилой квартал Стильная меблированная квартира в районе Демирташ
Жилой квартал Стильная меблированная квартира в районе Демирташ
Жилой квартал Стильная меблированная квартира в районе Демирташ
Показать все Жилой квартал Стильная меблированная квартира в районе Демирташ
Жилой квартал Стильная меблированная квартира в районе Демирташ
Демирташ, Турция
от
$166,566
Если вы в поисках готовой квартиры для отдыха или постоянного проживания на берегу ласкового Средиземного моря, то это предложение стоит рассмотреть подробнее. На продажу выставлена квартира с ремонтом, мебелью, техникой. Но самое главное преимущество данной квартиры заключается в ее располо…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Роскошные квартиры с мебелью в Azura Park, Махмутлар
Жилой квартал Роскошные квартиры с мебелью в Azura Park, Махмутлар
Жилой квартал Роскошные квартиры с мебелью в Azura Park, Махмутлар
Жилой квартал Роскошные квартиры с мебелью в Azura Park, Махмутлар
Жилой квартал Роскошные квартиры с мебелью в Azura Park, Махмутлар
Показать все Жилой квартал Роскошные квартиры с мебелью в Azura Park, Махмутлар
Жилой квартал Роскошные квартиры с мебелью в Azura Park, Махмутлар
Махмутлар, Турция
от
$155,888
Почему вы должны купить недвижимость здесь? - Люкс качество, продуманное до мелочей по доступной цене; - Потрясающий панорамный вид на средиземное море и Торосские горы; - Большая территория в 26 000 м2; - Инфраструктура пятизвездочного отеля у вас дома; - Проект не имеющий аналогов в данном…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция с бассейнами в 750 метрах от моря, Кестель, Турция
Муратпаша, Турция
от
$365,887
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, тренажерным залом, сауной и парной, парковкой, зонами отдыха, беспроводным интернетом, круглосуточным видеонаблюдением. Окончание строительства - 30 сентября 2023 года. Особенности квартир Центральная спутниковая система Пластиковые о…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Показать все Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Аланья, Турция
от
$156,258
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Новый строителный проект в развязке и в истории, в том числе в тх. Изюминкой это комплекса являетсь близать к морю. Все 650 метров – и вид народных отдыхов на князе. Яркое колнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво преливаушийсья на сальнце. Каждай день в смёте любоватия красотами Ал…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Яйлалы, Турция
от
$140,940
Зачем покупать эту квартиру в Алании, Кестель?- Квартиры на первой линии - Современный дизайн экстерьера и интерьера - Место расположения; Рядом с социальными удобствами и магазинами   Эта недвижимость с видом на море расположена в Кестеле, Алания, рядом с пляжем и местными удобствами, таким…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Показать все Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Тосмур, Турция
от
$186,130
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Nobby Comfort – современный жилой комплекс с лаконичным дизайном - идеальное сочетание приятной цены, удобного месторасположения, разнообразной инфраструктуры и грамотных функциональных планировок квартир. Он идеально подойдет не только для любителей спокойного размеренного образа жизни, но …
Застройщик
Nordic Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Махмутлар, Турция
от
$80,740
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 52 м2 на 1-ом высоком этаже в комплексе Konak Life Residence. Комплекс расположен всего в 300 метрах от моря на границе двух популярных районов Алании – Махмутлара и Каргыджака. В 100 метрах находится центральная улица района - Барбарос, на…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$230,718
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детским бассейном и водными горками, зоной барбекю и зонами отдыха, Турецкой баней, сауной и джакузи, массажным кабинетом, тренажерным залом, теннисным кортом, мини-клубом, игровой комнатой, детской площадкой, парковкой. Окончание строител…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Пентхаус с 3 спальнями и сауной в Oba Oasis Алания, Оба
Жилой квартал Пентхаус с 3 спальнями и сауной в Oba Oasis Алания, Оба
Жилой квартал Пентхаус с 3 спальнями и сауной в Oba Oasis Алания, Оба
Жилой квартал Пентхаус с 3 спальнями и сауной в Oba Oasis Алания, Оба
Жилой квартал Пентхаус с 3 спальнями и сауной в Oba Oasis Алания, Оба
Жилой квартал Пентхаус с 3 спальнями и сауной в Oba Oasis Алания, Оба
Жилой квартал Пентхаус с 3 спальнями и сауной в Oba Oasis Алания, Оба
Оба, Турция
от
$168,701
Пентхаус находится в одном из лучших комплексов Алании со своей огромной зеленой территорией и ухоженным садом.Oba Oasis расположен в районе Оба, всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим. Широкие ухоженные зеленые улицы, дома не выше 5-т…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новая квартира с видом на горы в Коньяалты, Анталия
Многоквартирный жилой дом Новая квартира с видом на горы в Коньяалты, Анталия
Многоквартирный жилой дом Новая квартира с видом на горы в Коньяалты, Анталия
Многоквартирный жилой дом Новая квартира с видом на горы в Коньяалты, Анталия
Многоквартирный жилой дом Новая квартира с видом на горы в Коньяалты, Анталия
Показать все Многоквартирный жилой дом Новая квартира с видом на горы в Коньяалты, Анталия
Многоквартирный жилой дом Новая квартира с видом на горы в Коньяалты, Анталия
Коньяалты, Турция
от
$160,506
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Квартира с 1 спальней в охраняемом комплексе с крытой парковкой в Коньяалты, Анталия Анталия — это идеальное место для тех, кто ценит прибрежную жизнь с теплой погодой, живописными пляжами и разнообразными культурными и социальными удобствами. Город, известный своей богатой историей и соврем…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Новые апартаменты у моря в Twin Towers, Махмутлар
Жилой квартал Новые апартаменты у моря в Twin Towers, Махмутлар
Жилой квартал Новые апартаменты у моря в Twin Towers, Махмутлар
Жилой квартал Новые апартаменты у моря в Twin Towers, Махмутлар
Жилой квартал Новые апартаменты у моря в Twin Towers, Махмутлар
Показать все Жилой квартал Новые апартаменты у моря в Twin Towers, Махмутлар
Жилой квартал Новые апартаменты у моря в Twin Towers, Махмутлар
Махмутлар, Турция
от
$180,446
Комплекс идеально подходит для отдыха круглый год. Есть разные планировки квартир. Территория охраняется со своей открытой и закрытой парковкой. Находится в 12 километрах от центра Алании и в 34 километрах от местного аэропорта Газипаша. Рядом продуктовые магазины, магазины одежды, кафе и ре…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Оба, Турция
от
$425,314
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн детская площадка зона отдыха зона барбекю парковка фитнес-центр сауна и парная игровая комната с бильярдом круглосуточная охрана Удобства и оснащение в доме Беспроводной интернет Центральная спутниковая система Видеодомофон Кухонная мебель Двойн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Показать все Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Аланья, Турция
от
$324,371
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
Новый проект жилого комплекса предлагает новый зглайд на привычки вещи, современность и комфорт. Это жилой комплак в районе Сарай, который недалеко от центра Алании и пляжта Дамла. За счёт удобной городской инфраструктуры комплекс предостел ком фортнё. Высокое разрешение, национальное предпр…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Махмутлар, Турция
от
$123,323
We are glad to present this Project with two years payment period. This is an opportunity to buy this apartment with starting prices and with 2 years payment plan. This is a new elite Project in Alanya, Mahmutlar located in a very nice area close local shops like süpermarkets, fish restauran…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Оба, Турция
от
$325,929
В популярном туристическом районе в этом малоэтажном комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1-2 спальнями, дуплексы с садом и 3-4 спальнями, пентхаусы с 2 спальнями. Особенности квартир Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Апартаменты в Кристал Парк в Джикджилли
Жилой квартал Апартаменты в Кристал Парк в Джикджилли
Жилой квартал Апартаменты в Кристал Парк в Джикджилли
Чиплаклы, Турция
от
$133,466
Кристал Парк в Алании - чудесный комплекс в непревзойденном месте с полным набором услуг. Апартаменты комплекса Кристал Парк находятся в 50 метрах о крупного тогргового центра Аланиум и в 1 км. от центра поселка Оба. Комплекс состоит из 4 современных зданий и имеет общую площадь 1204 кв. м. …
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Полностью меблированная 3-комнатная квартира в Оба
Жилой квартал Полностью меблированная 3-комнатная квартира в Оба
Жилой квартал Полностью меблированная 3-комнатная квартира в Оба
Жилой квартал Полностью меблированная 3-комнатная квартира в Оба
Жилой квартал Полностью меблированная 3-комнатная квартира в Оба
Показать все Жилой квартал Полностью меблированная 3-комнатная квартира в Оба
Жилой квартал Полностью меблированная 3-комнатная квартира в Оба
Оба, Турция
от
$144,143
Находится в жилом комплексе, расположенном в Оба, всего в 3 км от центра Алании. Yüksek I был построен в 2007 году, очень популярен в этом районе. Здесь есть все, что вы можете попросить в своем идеальном доме для отдыха с различными удобствами, такими как большой открытый бассейн, фитнес-це…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Waterfall Residence под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Waterfall Residence под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Waterfall Residence под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Waterfall Residence под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Waterfall Residence под ВНЖ.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Waterfall Residence под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Waterfall Residence под ВНЖ.
Тосмур, Турция
от
$147,968
Варианты отделки С отделкой
Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD. Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, в комплексе Waterfall Residence. Планировка: Кухня-гостиная 2 Спальни 2 Ванные комнаты  2 Балкона  Waterfall Residence - прекрасный жилой комплекс со всеми удобств…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал 3-х комнатная квартира в Алании, Оба
Жилой квартал 3-х комнатная квартира в Алании, Оба
Жилой квартал 3-х комнатная квартира в Алании, Оба
Жилой квартал 3-х комнатная квартира в Алании, Оба
Жилой квартал 3-х комнатная квартира в Алании, Оба
Показать все Жилой квартал 3-х комнатная квартира в Алании, Оба
Жилой квартал 3-х комнатная квартира в Алании, Оба
Оба, Турция
от
$127,807
Квартира построена в престижном районе Оба в окружении природного апельсинового сада. Он находится всего в 2,5 км от пляжа и всего в 1 км от новой больницы. Рядом с этой 3-комнатной квартирой в Анье есть несколько магазинов Для получения дополнительной информации по данному комплексу в Алани…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Показать все Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Газипаша, Турция
от
$126,173
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
prodaжa kvartirы- gaзipaшe otratroshyka -cbesproshentnoй rascroчcoй gahypaшa & ndash Город. Gahypaшa yameTS-obstwneюgorodkuю yanprastrakturui y шykarnыe-gano-galeчnыe-o. Gahypaшa onaudiotshy naravonineme -youdiousemnыmmmoremym и toroskymi -gro. Цentralnый -yplyж -gahypaшi -nazyodiotsemy -m…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Жилой квартал Недорогая квартира с четырьмя спальнями,Тосмур
Жилой квартал Недорогая квартира с четырьмя спальнями,Тосмур
Жилой квартал Недорогая квартира с четырьмя спальнями,Тосмур
Жилой квартал Недорогая квартира с четырьмя спальнями,Тосмур
Жилой квартал Недорогая квартира с четырьмя спальнями,Тосмур
Жилой квартал Недорогая квартира с четырьмя спальнями,Тосмур
Жилой квартал Недорогая квартира с четырьмя спальнями,Тосмур
Оба, Турция
от
$113,179
Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от всей инфраструктуры города. А так же рядом с живописной рекой Дим, магазинами и ресторанами и всего в 500 метрах от пляжа. Прекрасная, чистая квартира, расположенная недалеко от популярного центра Оба. Эта уютная квартира площадью 120 м2, с 3…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Показать все Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Махмутлар, Турция
от
$134,604
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
Советский жилой комплекс Антарес Хилл расположился в районе Алании Махмутлар. Это район, интерсемен, моногим, отдыха, доступными, ценами, рошо разряд. Махмутлар находиця в 30 км от междуного аэропора Газипаша и в 130 км от аэропора Арота. Эти аэропорт лета как регюлярны, так и чартерны рейс…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Аксу, Турция
от
$202,377
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Инвестиционные квартиры в проекте смешанного типа в Аксу, Анталия Эти стильно оформленные квартиры в Анталии, Аксу, подходят для инвестиций. Они находятся недалеко от аэропорта в элитном проекте, имеющем соглашение с международной сетью отелей Best Western. Проект размещен в районе Алтынташ …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Показать все Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Аланья, Турция
от
$90,306
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 27 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 13 шт Апартаменты с 2 спальнями — 9 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 1 шт Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 4 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возмож…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Муратпаша, Турция
от
$123,061
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жи…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Residence in Alanya
Жилой комплекс Residence in Alanya
Жилой комплекс Residence in Alanya
Жилой комплекс Residence in Alanya
Жилой комплекс Residence in Alanya
Показать все Жилой комплекс Residence in Alanya
Жилой комплекс Residence in Alanya
Демирташ, Турция
от
$134,604
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Жилой комплекс Браво Башня располучен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находиця в 25 км от Алании и в 15 км от междуноного аэропората Газипаша.  Район Демирташ представляет сёрокую долину, окруженную кроми с виходом к сирочьем пля. В настоящее время район находиця природный за…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Жилой квартал Элитный жилой комплекс в Авсалларе
Жилой квартал Элитный жилой комплекс в Авсалларе
Жилой квартал Элитный жилой комплекс в Авсалларе
Жилой квартал Элитный жилой комплекс в Авсалларе
Жилой квартал Элитный жилой комплекс в Авсалларе
Показать все Жилой квартал Элитный жилой комплекс в Авсалларе
Жилой квартал Элитный жилой комплекс в Авсалларе
Аланья, Турция
от
$120,653
Предлагаем Вашему вниманию новый современный проект который будет располагаться в самом центре быстроразвивающегося района Алании , Авсаллар. Авсаллар это удивительный район со своей собственной развитой инфраструктурой, а так же многочисленными сосновыми лесами. Данный комплекс располагаетс…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Новый инвестиционный проект в Махмутларе
Жилой квартал Новый инвестиционный проект в Махмутларе
Жилой квартал Новый инвестиционный проект в Махмутларе
Жилой квартал Новый инвестиционный проект в Махмутларе
Жилой квартал Новый инвестиционный проект в Махмутларе
Показать все Жилой квартал Новый инвестиционный проект в Махмутларе
Жилой квартал Новый инвестиционный проект в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$123,857
Представляем  вашему вниманию новый проект строительство которого началось в Махмутларе. Комплекс состоит из 1-го 12 - этажного блока, 120 апартаментов разных планировок, 1+1, 2+1, 3+1, а так же дуплексов и апартаментов с отдельной кухней. Проект будет располагаться на большой территории, об…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Муратпаша, Турция
от
$195,518
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жи…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Показать все Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
$1,14 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Квартиры люкс-класса в проекте «Luviya» в Анталии Роскошные квартиры в Анталии расположены в районе Топчулар округа Муратпаша. Благодаря своему удобному расположению рядом с бульваром Термесос, этот район предоставляет отличные транспортные связи и продолжает быть привлекательным для тех, кт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Жилой квартал Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Жилой квартал Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Жилой квартал Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Жилой квартал Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Показать все Жилой квартал Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Жилой квартал Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Оба, Турция
от
$272,271
Мечтаете о террасе с видом прямо на море? что насчет этого? Квартира высшего качества на берегу моря в Алании, Оба. Kucuker Prime — последний сериал самой известной строительной компании Аланьи. первоклассный дизайн, высококачественное строительство и местоположение. Это идеальная инвестиция…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Аланья, Турция
от
$141,684
Варианты отделки С отделкой
В продаже квартиры с одной спальней (1+1), площадью 60 м2 в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra. Этот проект отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем и при этом иметь всю городскую инфраструктуру в пешей доступности, а также инвесторам для сдачи квартир в аренду. Райо…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Аланья, Турция
от
$160,159
Как насчет покупки квартиры в центре Алании? Этот комплекс находится всего в 1300 метрах от лучших пляжей Аланьи. Есть три варианта покупки: апартаменты 1+1 и 2+1 и пентхаусы 3+1. Строительство начнется 30 сентября 2022 года и закончится 30 числа. Декабрь 2023 г. Почему покупать в стадии стр…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Аланья, Турция
от
$80,307
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 50 м2 на 3-м этаже в комплексе Konak Green Life Avsallar. Комплекс состоит из одного 7-и этажного блока, расположен в сосновом лесу, в 800 метрах от пляжа Инжекум, до центра Авсаллар - 500 метров, кде Вы найдете магазины, кафе и ресторана, и ф…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Муратпаша, Турция
от
$378,133
Год сдачи 2026
Квартиры с панорамным видом на море и город в благоустроенном проекте в Аланье, Кестель Стильные квартиры расположены в Аланье в развивающемся районе Кестель с разнообразной инфраструктурой. В этом районе есть прогулочные зоны, рестораны, кафе и многие другие повседневные и социальные объект…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Blue Bay рядом с пляжем Клеопатра.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Blue Bay рядом с пляжем Клеопатра.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Blue Bay рядом с пляжем Клеопатра.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Blue Bay рядом с пляжем Клеопатра.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Blue Bay рядом с пляжем Клеопатра.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Blue Bay рядом с пляжем Клеопатра.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Blue Bay рядом с пляжем Клеопатра.
Аланья, Турция
от
$129,178
Варианты отделки С отделкой
Подходит для получения ВНЖ - в тапу можем указать 200.000 USD. Меблированная квартира с одной спальней (1+1), площадью 65 м2 в комплексе Konak Blue Bay. Blue Bay Residence - жилой комплекс ра