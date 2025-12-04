  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Акдениз
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Акденизе, Турция

Стамбул
12
Анталья
88
Измир
14
Аланья
4
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Акдениз, Турция
от
$59,449
Год сдачи 2023
Количество этажей 13
Площадь 80 м²
1 объект недвижимости 1
ЖК: ROYAL TERRACE расположен в новом развивающемся спальном районе, который выбрали многие рускоязычные семьи. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже. Мерсин Марина в 20 минутах езды на авто. Начало строительства: январь 2022 года Окончание строительства: январь 2023 года Стоимо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
80.0
95,000
Застройщик
ILKEM YAPI
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$92,054
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, аквапарк, баскетбольная площадка, футбольное поле, сауна и т. д. На территории комплекса также есть пирс. В комплексе 3 здания с апартаментами с 2–3 спальнями. Особенности квартир Характерист…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Акдениз, Турция
от
$139,829
Новый жилой комплекс в районе Мезитли включает два 13-этажных жилых здания. На каждом этаже находятся по 5 квартир. Между домами располагается плавательный бассейн. На территории установлены деревянные беседки с диванами и креслами. Общая зона утопает в зелени. Кроме того есть зона барбекю, …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$87,393
Проект состоит из 13 этажей, на каждом из которых расположено 7 квартир. Проект благодаря своему расположению дает вам значительные преимущества с точки зрения рентабельности и инвестиции. Расположен в месте, подходящем для краткосрочной и долгосрочной аренды. Расположение и объекты поблизо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$48,358
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн с аквапарком, беседки, баскетбольная площадка, прогулочные дорожки, охрана, хамам, сауна и т. д. В комплексе одно здание со студиями и апартаментами с 1 спальней. Расположение и объекты поблизости Мерс…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс TECE PANAROMA
Жилой комплекс TECE PANAROMA
Жилой комплекс TECE PANAROMA
Жилой комплекс TECE PANAROMA
Жилой комплекс TECE PANAROMA
Жилой комплекс TECE PANAROMA
Акдениз, Турция
от
$72,660
Год сдачи 2023
Количество этажей 13
ЖК:TECE PANAROMA - это уникальный комплекс с закрытым паркингом, хаммамом, зоной SPA, фитнес залом. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже. Начало строительства: июнь 2021 г. Окончание строительства: июнь 2023 г. Стоимость: 2+1 110 кв.м от 66.000€ 3+1 130 кв.м от 76.000€ Специальн…
Застройщик
ILKEM YAPI
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$88,559
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в ванной комнате Стальная усил…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивным площадками и бассейном, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$159,638
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, спортивные площадки, беседки, сад и т. д. В комплексе 2 здания с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристики квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$80,402
Проект состоит из 5 блоков, с квартирами с 1-3 спальнями. Жилой комплекс с большой инфраструктурой и различными удобствами, в том числе бассейны, аквапарк, баня, баскетбольная, футбольная, волейбольная, теннисная площадки, открытая площадка для йоги, кафе, сад для домашних животных, искусств…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$72,245
Проект, состоящий из блоков А и В, расположен в Коджахасанлы. В проекте квартиры с 1-2 спальнями. В блоке А 7 квартир на каждом этаже, а в блоке Б - 14 квартир на каждом этаже. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 6 месяцев. Расположение и объекты поблизости Проект расположен в районе Эрд…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в 550 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в 550 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в 550 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в 550 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в 550 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой в 550 метрах от моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$69,915
Современная резиденция располагает лифтами, детской площадкой, беседками, бассейном, зоной барбекю, подземной парковкой. Окончание строительства - 30.06.2025. Удобства и оснащение в доме Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардеробные Шкафы для ванной комнаты Стальная входная дверь Пластиковы…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$162,552
Предлагаются апартаменты с видом на море и горы. Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, игровой комнатой, кафе. Окончание строительства …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$89,724
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, аквапарк, кинотеатр, турецкая баня, спортивные площадки и т. д. В комплексе 5 зданий с апартаментами с 1–3 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Ш…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$75,741
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, хамам, сауна, баскетбольная площадка, кинотеатр и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1 спальней. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и кинотеатром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и кинотеатром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и кинотеатром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и кинотеатром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и кинотеатром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и кинотеатром, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$81,567
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, хамам, сауна, кинотеатр, баскетбольная площадка и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Особенности Двухуровневые потолки Кухонный гарнитур Мебель для…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном в спокойном районе, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$87,393
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, баскетбольная площадка и т. д. В комплексе 2 здания с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$130,507
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, баскетбольная площадка и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в ванн…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Акдениз, Турция
от
$62,752
Год сдачи 2022
Количество этажей 14
Основные характеристики ЖК ELZA REZIDENCE ▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли, Тедже ▪️Ada №: 197 ▪️Parsel №: 5 ▪️Площадь строительного участка (m²): 3650 ▪️Комплекс подключен к центральной газовой системе ▪️Начало строительства: строительство начато ▪️Окончание строительства: июль 2022 …
Застройщик
ILKEM YAPI
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Многоквартирный жилой дом 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Акдениз, Турция
от
$38,049
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Проект No:115 Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем вам наши уникальные квартиры, идеально расположенные в непосредственной близости от морского побережья. Кваритры: 1+0 с площадью 34м2(брутто) от 36.000€ 50% предоплата, оставш…
Агентство
Deep Gayrimenkul
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$300,031
Резиденция располагает ресторанами, кафе и барами, клубом верховой езды, 3 пляжными клубами, собственным пляжем, теннисным кортом, тренажерным залом и зоной для йоги, детской площадкой, спа-центром, крытым и открытым бассейнами, парковкой, супермаркетом. Окончание строительства - май 2026 го…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$87,393
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн с аквапарком, беседки, баскетбольная площадка, хамам, сауна и т.д. В комплексе 3 здания с апартаментами с 1-2 спальнями. Особенности квартир Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$129,329
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, игровой комнатой, кафе. Удобства и оснащение в доме Стенные шкафы…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$107,202
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, спортивные площадки и т. д. На территории комплекса также есть пирс. В комплексе здание с апартаментами с 2–3 спальнями. Расположение и объекты поблизости Мерсин — это крупный областной центр, располо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс CONCEPT
Жилой комплекс CONCEPT
Акдениз, Турция
от
$83,374
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, Тедже Расположен в 600 метрах от моря Квартиры 1+1 и 2+1, коммерческие площади Три блока Этажность 14 Площадь 1+1 - 62 м2 брутто Площадь 2+1 - 100 м2 брутто Есть планировки квартир 2+1 100 м2 + терраса 76,5 м2 Подходит для получения Вида на жительство Начал…
Агентство
Realt Go
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном и спортивными площадками, 700 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$81,567
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, аквапарк, беседки, баскетболльная площадка и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями. Расположение и объекты поблизости Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-вост…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Акдениз, Турция
от
$44,036
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Площадь 70 м²
1 объект недвижимости 1
ЖК: TÖMÜK PANAROMA расположен в экологически чистом районе с широкой песчаной линией пляжей и культурной набережной. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Томюк. Мерсин Марина в 30 минутах езды на авто. Начало строительства: апрель 2021 года. Окончание строительства: март 2023 года. Стоимос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
74,000
Застройщик
ILKEM YAPI
Жилой комплекс Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными террасами в центре города, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$89,724
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристики: Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Кухонная стойка Стеклопакеты для …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$109,533
Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Открытая автостоянка Детская игровая площадка Зона барбекю Окончание строительства - ноябрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Подвесной потолок Кухонная мебель Пластиковые окна Душевая кабина Стальная дверь Расположение и объекты поблизос…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$85,063
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, баскетбольная площадка, хамам, сауна и т. д. В комплексе 2 здания с апартаментами с 2 спальнями. Особенности квартир Характеристики: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебел…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$72,245
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, спортивные площадки и т. д. В комплексе 2 здания с апартаментами с 1 спальней. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в ванной комнате …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$111,863
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, хамам, сауна, баскетбольная площадка, теннисный корт и т. д. В комплексе 3 здания с апартаментами с 2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнит…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс MARSHAL
Жилой комплекс MARSHAL
Акдениз, Турция
от
$53,681
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Площадь 70–110 м²
2 объекта недвижимости 2
ILKEM MARSHALL ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2024 Страна: Турция Провинция: Мерсин Город: Эрдемли Район: Томюк Расстояние до моря: 550 м Расстояние до пляжа: 550 м Расстояние до трассы: 300 м ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 5 (А▪️В▪️C▪️D▪️E) Количество этажей …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
75,000
Квартира 2 комнаты
110.0
95,000
Застройщик
ILKEM YAPI
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Акдениз, Турция
от
$98,407
Количество этажей 14
Квартира в оживленном районе. Квартира удобной планировкой 2+1 площадью 95 кв.м. В хорошем районе Мезитли. ID Mers0003 Жилой комплекс расположен на одной из самых оживленных и центральный улиц района. Есть все необходимое, для комфортного отдыха. Много магазинов и ресторанов. Транспорт…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$113,029
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, спортивные площадки и т. д. В проекте по 5 квартир на каждом этаже. Один блок состоит из 14 этажей. Квартиры с 3 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в комплексе с бассейном, 500 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в комплексе с бассейном, 500 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в комплексе с бассейном, 500 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в комплексе с бассейном, 500 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в комплексе с бассейном, 500 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$79,237
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в ванной комнате Стальная ус…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$76,906
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, детская площадка и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристики квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Мебель в ванной комнате Стальная …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс LAVİNYA QUEEN
Жилой комплекс LAVİNYA QUEEN
Акдениз, Турция
от
$94,795
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Новостройка в Мерсине, Томюк Два блока на 13 этажей (подземный паркинг, нулевой этаж + 13 этажей) Квартиры 1+1 и 2+1 Площади 1+1 - 75 м2 брутто, 49 м2 нетто Площади 2+1 - 120 м2 брутто, 85 м2 нетто Начало строительства - 30.06.2022 Окончание строительства - 30.05.2024 Расстояние до мо…
Агентство
Realt Go
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$43,697
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, аквапарк, баскетбольная площадка, беседки, хамам, сауна и т. д. В комплексе 3 здания со студиями и апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристики квартир: Подвесной потолок Кухонны…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пирсом, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$151,482
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, хамам, сауна и т. д. На территории комплекса также есть пирс. В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарни…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Акдениз, Турция
от
$41,834
Год сдачи 2023
Количество этажей 13
ЖК: ELEXUS. Адрес: Турция, г. Мерсин, провинция Мезитли, район Тедже. Средиземное море: 300 м. До Mersin Marina всего 25 мин. на авто. Начало строительства: май 2021 года Окончание строительства: июнь 2023 года Стоимость: 1+1 60 кв.м от 38.000€ 2+1 83 кв.м от 58.000€ 1+1 110 кв.м.…
Застройщик
ILKEM YAPI
