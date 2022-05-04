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Beylikduzu Istanbul Apartments Project

Мраморноморский регион, Турция
от
€121,432
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О комплексе

Почему это свойство؟ Проект находится в центре наиболее значительных инвестиционных проектов в области городского развития и недвижимости, которые характеризуют Бейликдузу. Он примыкает к парку «Долина жизни», крупнейшему парку Стамбула, что делает его местом назначения для желающих инвестировать в недвижимость в Турции. Он находится вместе с автомагистралями TEM и E - 5, двумя жизненно важными артериями Стамбула, рядом со станцией метро и морской гаванью. Апартаменты имеют современный дизайн и роскошные украшения, что делает владение этим проектом мечтой для любителей роскоши и отличия. Оплата в рассрочку доступна. Титулы готовы к немедленной доставке с возможностью получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€121,432
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Застройщик
Stay Property
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