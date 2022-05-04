Beylikduzu Istanbul Apartments Project

Почему это свойство؟
Проект находится в центре наиболее значительных инвестиционных проектов в области городского развития и недвижимости, которые характеризуют Бейликдузу.
Он примыкает к парку «Долина жизни», крупнейшему парку Стамбула, что делает его местом назначения для желающих инвестировать в недвижимость в Турции.
Он находится вместе с автомагистралями TEM и E - 5, двумя жизненно важными артериями Стамбула, рядом со станцией метро и морской гаванью.
Апартаменты имеют современный дизайн и роскошные украшения, что делает владение этим проектом мечтой для любителей роскоши и отличия.
Оплата в рассрочку доступна. Титулы готовы к немедленной доставке с возможностью получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Новый проект в Районе Каргыджак класса люкс. В комплексе 2 блока. Богатая инфраструктура комплекса: открытый/крытый бассейн, аквапарк, хамам, сауна, беседка, фитнес центр, кинотеатр, бильярд, пинг-понг.
Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, межкомнатными и входными дверями, сантехникой.
Район Каргыджак находится в 14 км от центра Алании. Расстояние от моря 800 метров и 23 км от аэропорта Газипаша. Общая площадь строительства 3690 м2, площадь социальных зон 2000 м2.
Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж.
Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром.
Расположение и объекты поблизости
В пешей доступности несколько автобусных остановок
Станция метро — в 4 минутах ходьбы
В радиусе 1 км есть несколько парков, супермаркетов, магазинов, кафе и ресторанов
До двух главных шоссе города — 5 и 10 минут на машине
Знаменитый ТЦ Vadistanbul — 10 минут на машине
Проект удобно расположен между деловыми центрами — районами Левент и Маслак — и историческим центром города.
Левент — 10 минут на машине
Маслак — 12 минут на машине
Площадь Таксим — 12 минут на машине
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейкоз.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 8+2.Площадь апартаментов от 135 до 543 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.