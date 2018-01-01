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Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€275,672
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О комплексе

Резиденция располагает крытым бассейном, большим гаражом, сауной и турецкой баней, детской площадкой, баскетбольной площадкой.

Окончание строительства:

1 очередь - 30 июня 2024 года

2 очередь - 30 декабря 2024 года

3 очередь - 30 декабря 2025 года.

Преимущества

Подходит для получения гражданства.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль - 2 минуты
  • Линия метро М5 - 7 минут
  • Босфорский мост - 15 минут
  • Станция метробуса - 15 минут
  • Больница - 10 минут
  • Университет - 5 минут
  • Финансовый центр - 12 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€275,672
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