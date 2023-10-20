Резиденция располагает ухоженными садами, пешеходными дорожками, детскими площадками и бассейном, открытым бассейном 192 м2, зонами отдыха, баром и зоной барбекю, фитнес-центром, парковкой, круглосуточной охраной, сауной и турецкой баней.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Стальная дверь
Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, плита, вытяжка)
Кондиционеры
Пластиковые двери
Двойные стеклопакеты
Тепло- и звукоизоляция
Центральная спутниковая система
Газ
Интернет
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в двух шагах от рынка и автобусных остановок.
Тематический парк The Land of Legends - 20 км
Пляж Лара - 4 км
Парк Дюден - 5,5 км
Аэропорт Анталии - 7,5 км
Торговый центр - 8 км
Больница - 7 км
Старый город (Калеичи) - 13 км
Центр города - 14 км