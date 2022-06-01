Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция

Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 17 квартир с различными планировками:

Апартаменты с 1 спальней — 13 шт

Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 4 шт

Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.

Расположение и объекты поблизости

Авсаллар, один из красивейших районов, который расположен в 25 км от Аланьи. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. В шаговой доступности находятся пять различных больниц и клиник, семь аптек, четыре ветеринарные клиники, а также стоматологии. Продукты и товары первой необходимости можно приобрести в сетевых магазинах таких как Мигрос, Бим, А101 и Carrefour, которые расположены по всему Авсалару. Свежие фрукты, овощи и натуральные продукты доступны на рынках, которые проходят в определенные дни во всех районах Аланьи, включая и Авсалар.

Помимо спокойной повседневной жизни на природе, это район считается привлекательным с точки зрения инвестиций.

Проект расположен в центре Авсаллара, на расстоянии 950 м до моря.