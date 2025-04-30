Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция

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Азиатская сторона - фикиртепе Этот проект расположен в наиболее важной области с точки зрения доступа. Проекты, которые расположены в самом центре Стамбула, находятся рядом со станцией метро. Проект построен на площади 8000 м2, которая включает блоки 3, с 467 единицами спальни 1, спальни 2,…
Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж.
Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром.
Расположение и объекты поблизости
В пешей до…
Предлагаются квартиры с видом на лес и реку.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детскими площадками, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, сауной.
Окончание строительства - март 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 15 минут
Станция метро - 5 минут
А…