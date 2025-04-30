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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция

Черноморский регион, Турция
от
$71,327
14.04.2025
$71,014
13.04.2025
$71,056
12.04.2025
$71,321
11.04.2025
$72,932
10.04.2025
$73,230
09.04.2025
$73,597
08.04.2025
$73,552
06.04.2025
$73,595
05.04.2025
$72,925
04.04.2025
$73,899
03.04.2025
$74,718
02.04.2025
$74,561
01.04.2025
$74,393
30.03.2025
$74,164
29.03.2025
$74,718
28.03.2025
$74,991
27.03.2025
$74,728
26.03.2025
$74,682
25.03.2025
$74,426
24.03.2025
$74,171
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19952
ID новостройки на Realting
In CRM: 2376612
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Черноморский регион

О комплексе

Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Больница - 4,7 км
  • Университет - 3,7 км
  • Центр города - 5 км
  • Автобусная остановка - 10 метров

Местонахождение на карте

Черноморский регион, Турция

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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция
Черноморский регион, Турция
от
$71,327
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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