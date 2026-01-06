  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Авджылар
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Авджыларе, Турция

Стамбул
12
Анталья
87
Измир
14
Аланья
4
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Авджылар, Турция
от
$283,434
Почему это свойство؟ Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается одним из наиболее привлекательных районов для инвесторов. Район, обслуживаемый наиболее важными транспортными маршрутами, автомагистралями TEM и E5 и новой станцией метро. Это недалеко от крупнейшего…
Агентство
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом Avcilar Istanbul Apartments Compound
Авджылар, Турция
от
$218,105
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
Почему это свойство؟ Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятным видом на море и широкими зелеными насаждениями. Есть интегрированные социальные и развлекательные объекты и услуги. Его расположение находится рядом с несколькими университетами, больницами и школам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
85.0
160,000
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$394,453
Жилой комплекс рядом с проектом Стамбульского канала и береговой линией Стамбула. В окружении природы, тихой обстановки и открытых площадок. Новый проект канала изменит лицо района и быстро увеличит его инвестиционную ценность. Высокое качество материалов, современная функциональная и эстети…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и фитнес-центром рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$395,010
Особенности проекта: зеленые зоны пешеходные дорожки велосипедные дорожки беседки декоративные бассейны фитнес-центр турецкая баня бильярд настольный теннис тренажерный зал крытый бассейн 3 детские площадки теннисный корт 2 футбольных поля волейбольные и баскетбольные площадки парковка охра…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Авджылар, Турция
от
$435,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на площади 21.700 м2, 70% комплекс занемае зеленые насаждения, состоит из семи 6-и этажных блоков, всего 181 квартира различной планировки 2+1 до 5+1 и 11 трехуровневых вилл. Все квартиры и виллы сдаю…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$343,219
Резиденция располагает пешеходными дорожками, детской площадкой, парковкой, сауной и турецкой баней, фитнес-центром, ухоженным садом, открытым бассейном, теннисным кортом, рестораном и кафе. Окончание строительства - март 2024 года. Расположение и объекты поблизости Канал Стамбул - 2 минут…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Istanbul Avcilar Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Avcilar Apartments Project
Авджылар, Турция
от
$45,557
Почему это свойство؟ Расположение проекта находится на европейской стороне Стамбула, недалеко от всех объектов; Это недалеко от самых важных дорог в Стамбуле. Отличительное географическое положение, недалеко от акведука Стамбула, что делает его привлекательным для предпринимателей и инвесто…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и садом недалеко от центра Стамбула, Турция
Авджылар, Турция
от
$780,948
Проект состоит из двухуровневых вилл площадью 270 м2. Каждая вилла располагает просторными гостиными, современной кухней, роскошными ванными комнатами и большим садом. Виллы, спроектированные с учетом малоэтажной горизонтальной архитектуры, предлагают идеальные жилые помещения для семей. Осо…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$223,839
Резиденция располагает детскими площадками, пешеходными маршрутами, хамамом, сауной, мечетью и спортивными площадками, круглосуточной охраной, бассейном, кафе, садом, парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Wi-Fi Расположение и объекты поблизости Канал Стамбул - 2 минуты Авт…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$328,296
Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и турецкой баней, круглосуточной охраной, детской площадкой, гаражом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5. Автомагистраль Е-5 - 1 минута Станция метробуса - 1 минута Автомагистраль ТЕМ - 20 минут…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$358,434
Особенности проекта: зеленые зоны пешеходные дорожки велосипедные дорожки беседки декоративные бассейны фитнес-центр турецкая баня бильярд настольный теннис тренажерный зал крытый бассейн 3 детские площадки теннисный корт 2 футбольных поля волейбольные и баскетбольные площадки парковка охра…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Avcılar 10
Жилой комплекс Avcılar 10
Авджылар, Турция
от
$360,484
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 135–220 м²
3 объекта недвижимости 3
Площадь земельного участка: 60 ​​000 м2 Зеленая территория: 40 000 м2 Статус проекта: готов к сдаче 🗝 🔸дата поставки: 10/2023 🔹7 блоков, 12-19 этажи 🔸641 квартира 🔹Тип квартир (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸 58 магазинов 🔅Социальные объекты: Сауна / турецкая баня / тренажерный зал / детский с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
135.0
292,718
Квартира 3 комнаты
170.0
332,212
Квартира 4 комнаты
220.0
387,968
Агентство
Yusuf Ali
Жилой комплекс Авджылар
Жилой комплекс Авджылар
Авджылар, Турция
от
$406,260
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 14
Площадь 145–230 м²
2 объекта недвижимости 2
Площадь земельного участка: 15 000 м2 Зеленая территория: 11 000 м2 Статус проекта: готов к сдаче 🗝 🔸 дата доставки: 10/2023 🔹2 блока, 13 и 14 этажи 🔸145 квартир 🔹 Тип квартир (3+1 / 4+1) 🔸 16 магазинов 🔅Социальные объекты: Сауна/Турецкая баня/тренажерный зал/Детская игровая площа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
145.0
329,889
Квартира 4 комнаты
230.0
432,108
Агентство
Yusuf Ali
Жилой комплекс Ispartakule Family Residences 10th
Жилой комплекс Ispartakule Family Residences 10th
Авджылар, Турция
от
$349,115
Год сдачи 2024
Количество этажей 15
Полная семейная концепция расположена в районе Бахчешехир с многонациональной атмосферой, построенной одним из самых уважаемых разработчиков Турции. Десятый этап будет передан через 1,5 года, но правоустанавливающий документ также подходит для турецкого гражданства. Легкий доступ к новому Ст…
Агентство
EOS Turkey Property
