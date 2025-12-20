  1. Realting.com
  Турция
  Кючюкчекмедже
  Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Кючюкчекмедже, Турция

Стамбул
12
Анталья
87
Измир
14
Аланья
4
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, торговым центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$189,019
Современный комплекс предлагает студии и квартиры с 1-3 спальнями. Каждая квартира имеет помещение для хранения. Особенности проекта: крытая 4-уровневая парковка 2-этажный торговый центр 2 открытых бассейна детская площадка фитнес-центр кафе и рестораны круглосуточная охрана Расположение …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Апарт - отель Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.
Кючюкчекмедже, Турция
от
$205,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Для инвесторов: 3-и года гарантированный доход от аренде 7% годовых - 14.350 USD в год. 7-ь лет пульная система - распределения прибыли это 40% от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории. Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, и явля…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$273,581
Предлагаются апартаменты с видом на Мраморное море и озеро. Резиденция располагает круглосуточной охраной, зеленой зоной, детской площадкой, парковкой. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном современном районе, рядом с…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс Две квартиры 2+1 и 1+1 в отельном комплексе.
Doktor Ali Demir Caddesi, Турция
от
$450,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
✅ Гарантия обратного выкупа + 10% к стоимости через 3-и года. ✅ Гарантированный доход от аренде 7% годовых - от 31.500 USD в год. ✅ Рентал Пул на 7-ь лет это система распределения прибыли это 40% на 60% (40% инвестору | 60% УК). ✅ Под управлением - Ascott Hotels & Serviced Apartments …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$338,245
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро и Мраморное море. Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, тренажерным залом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в минуте ходьбы от побережья и нового Стамбульского …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и живописными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$189,019
Предлагаются апартаменты с видом на озеро и город. Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Побережье и новый Стамбульский канал - 5 минут Станция метро - 5 минут Станция метробуса - 15 минут Аэропорт - 40…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$226,698
Предлагаются качественные квартиры с различными планировками. Апартаменты на верхнем этаже имеют террасы на крыше, а квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, детским клубом и кафе. Окончание строительства - июнь…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Кючюкчекмедже, Турция
от
$118,877
Площадь 50 м²
1 объект недвижимости 1
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Стамбуле Kucukcekmece рядом с скоростными транспортными станциями. Он находится всего в нескольких шагах от известных образовательных и медицинских центров в регионе. Это многообещающая возможность в одном из самых значительных инвестиционных район…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
253,663
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и конференц-залом, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$134,303
Port Royal состоит из 5 блоков по 12 этажей, включающих 814 квартир и 37 коммерческих площадей. Проект предлагает различные варианты квартир от студий (1+0) до 4+1, а также уличные магазины и социальные объекты. Особенности проекта: Соединение блоков на уровне парковки 70% зеленых зон с лан…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры от ведущего застройщика Стамбула.
Кючюкчекмедже, Турция
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Престижный жилищный проект, разработанный компанией SİNPAŞ GYO. Проект занимает большую площадь в 30.000 м2 и располагает пышным ландшафтом площадью 18.420 м2. Проект состоит из 11 зданий или жилых блоков высотой в 7 этажей, в продаже 540 квартир планировками от 1+1 до 4+1, площадью от…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Престижный новый проект возле озера Кючюкчекмедже и Мраморного моря, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$230,802
Новый район города с видом на озеро и Мраморное море прямо рядом со станциями метро и Marmaray. Комплекс имеет социальные объекты для каждой группы, включающие открытый бассейн, детскую игровую площадку, фитнесс-центр, зону отдыха и сауну, магазины, кафе и рестораны. Проект занимает территор…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Готовые квартир рядом с бизнес районом Basın Ekspres.
, Турция
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
✅В продаже для получения Гражданства Турции представлены: 📍Три квартира - 2+1 и 2 × 0+1 за 420.000 USD Проект расположен на дороге Басин Экспресс и предлагает легкий доступ ко всем районам Стамбула. Находясь между шоссе E-5 и TEM, всего в 200 метрах от станции Метробуса и строящейся …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$203,942
Меблированные апартаменты отельного типа с гарантированной доходностью 7% на 3 года. Два 17-этажных корпуса состоят из 167 квартир с планировками 1+1, 2+1, 3+1, дуплекс. Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, конференц-залом, баскетбольной площадкой, д…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.
Кючюкчекмедже, Турция
от
$205,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Для инвесторов: 3-и года гарантированный доход от аренде 7% годовых - 14.350 USD в год. 7-ь лет пульная система - распределения прибыли это 40% от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории. Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, и явля…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$262,637
Резиденция располагает саунами, парной и турецкой баней, парком на крыше, фитнес-центром, кинотеатром под открытым небом, трехуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, баскетбольной площадкой, детской площадкой, зоной барбекю. Окончание строительства - январь 2024 года. Расположени…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$238,761
Резиденция располагает зеленой зоной с беседками и декоративными бассейнами, системой безопасности, сауной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районов города, в 1 минуте ходьбы от озера. Метроб…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$255,176
Предлагаются квартиры с видом на море и озеро. Резиденция располагает тренажерным залом, детской площадкой, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 3 минуты Станция метробуса - 5 минут Аэропорт Стамбула - 20 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$403,268
Предлагаются меблированные медицинские апартаменты и апартаменты класса люкс с парковочными местами и кладовыми комнатами. Резиденция располагает магазинами, кафе и ресторанами, зонами отдыха и спортивными площадками, круглосуточной охраной, гаражом. Жилой комплекс предназначена для учёных и…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Охраняемый жилой комплекс с бассейнами, теннисным кортом и фитнес-центром рядом с озером Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$655,598
Предлагаются новые квартиры под гражданство в Кючюкчекмедже, районе европейской части Стамбула на берегу строящегося канала. Качественный и комфортабельный жилой комплекс состоит из 70 малоэтажных зданий и располагает ухоженными зелеными зонами, крытыми и открытыми бассейнами, круглосуточной…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$179,071
Резиденция располагает крытым бассейном, сауной и парной, тренажерным залом, гаражом, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 2024 год. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Стамбула - 35 минут Торговый центр - 17 минут Станция метро - 1 минута Университет - 14 минут Клиника…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece residence project
Кючюкчекмедже, Турция
от
$86,957
Площадь 65 м²
1 объект недвижимости 1
Почему это свойство؟ Проект расположен в отличительном жилом районе Кукукчекмеце, в европейском Стамбуле. Проект окружен сервисными центрами, университетами, парками, торговыми центрами и кафе
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.0
229,000
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$258,657
Резиденция располагает торговым центром и ресторанами, отелем, системой безопасности, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в 7 минутах ходьбы от станции метробуса. Метробус - 1 км Станц…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном рядом с озером и пляжем, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$258,657
Резиденция располагает баскетбольной площадкой и теннисным кортом, живописной речкой, прогулочными зонами, большим крытым бассейном, парной, сауной, тренажерным залом, рестораном, салоном красоты, супермаркетом, прачечной. Окончание строительства - декабрь 2026 года. Расположение и объекты …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$264,627
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, фитнес-центром, детской площадкой, зеленой зоной. Окончание строительства - август 2024 год. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 12 минут Станция метробуса - 12 минут Новый аэропорт Стамбула - 25 минут Торговый центр -…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Tema Istanbul
Кючюкчекмедже, Турция
от
$500,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 198 м²
1 объект недвижимости 1
Приветствуем Вас в мире жилья будущего, в нашем уникальном ЖК - городе внутри города! Здесь у вас есть все возможности для комфортной и счастливой жизни. Насладитесь великолепной инфраструктурой вокруг проекта, включая собственный торговый центр, предназначенный для удовлетворения всех ва…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
198.0
772,000
Агентство
MECO INVEST
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и спа рядом с озером, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$169,122
Предлагаются элитные апартаменты с большими террасами и панорамным видом на озеро и Мраморное море, парковочными местами. Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, тренажерным залом и спа-зоной, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 2025 год. Расположен…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Safakoy Istanbul Apartment compound
Кючюкчекмедже, Турция
от
$69,819
Почему это свойство؟ Центральное расположение в районе Сафакой региона Кючукчекмеце в европейском Стамбуле. Комплекс включает в себя квартиры, офисы и магазины, где работа и размещение возможны в одном районе. Проект расположен вдоль шоссе E5, рядом со станцией метро и линией метро Safakoy.…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$304,420
Особенности комплекса: зеленая зона 2-уровневая парковка тренажерный зал и сауна бассейн магазины Окончание строительства - июль 2025 года. Расположение и объекты поблизости Торговый центр Armoni Park Mall - 1 минута Mall of İstanbul - 15 минут Автобусная остановка - 1 минута Метробус - …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры рядом с бизнес районом Basın Ekspres.
, Турция
от
$400,000
Варианты отделки С отделкой
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! В продаже для получения Гражданства Турции представлены: Две квартира - 2+1 и 1+1 за 400.000 USD Четыре квартира - 4…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$253,684
Предлагаются квартиры с парковочными местами и видом на город. Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, фитнес-центром, турецкой баней, консьерж-сервисом, конференц-залом, ресторанами и кафе, парковкой, круглосуточной охраной, зеленой зоной. Удобства и оснащение в доме Встроенная к…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и парк, недалеко от торговых центров и университетов, Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$276,163
Жилой комплекс с видами на озеленённые участки: муниципальный сад Стамбула, Центральный парк. Проект состоит из 3 блоков: A, B и C. Блок А - гостевой дом. Блок В - офисы. Блок С - 264 жилые квартиры и 234 офиса. Удобства и оснащение в доме Также, в комплексе есть: сауна, турецкая баня, конф…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Две квартиры 1+1 & 1+1 в комплексе G-HUB MARGYO под Гражданство Турции.
Кючюкчекмедже, Турция
от
$470,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
✅Две квартиры - 1+1 и 1+1 за 470.000 USD ✅Подходит для получения Гражданства Турции Проект G-HUB - отель, торговый центр, университет и больница в одном комплексе Комплекс расположен в районе Сефакёй / Кючюкчекмедже непосредственно на шоссе E-5 одном из важнейших транспортных путей го…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
