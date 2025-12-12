  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Малтепе
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Малтепе, Турция

Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$517,718
Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке. Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача -…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.
Малтепе, Турция
от
$159,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Представляем Вашему вниманию наш новый комплекс расположенный в районе Мальтапе.  Жилой комплекс состоит из двух блоков, в продаже квартиры планировкой от 0+1 до 2+1. Блок Б - 9 этажей, гостиничная концепция с круглосуточной стойкой регистрации, квартиры 1+0 и 1+1. Блок А - 26 этажей,…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$289,498
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция состоит открытым бассейном, фитнес-центром, сауной и парной, кафе, детскими площадками, большой зеленой зоной. Окончание строительства - май 2025 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника Franke/Siemens…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$242,740
Уникальный проект, предлагающий возможность жить в самом центре города и чувствовать себя так, как будто оставляешь позади городской хаос. Предлагаются квартиры с живописным видом на море и Принцевы острова и парковочными местами. Интерьеры были разработаны с применением функционального архи…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и теннисным кортом рядом с университетом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и теннисным кортом рядом с университетом, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$403,482
Проект состоит из двух высотных жилых зданий и включает апартаменты с 1–4 спальнями. Особенности Открытый и крытый бассейны Фитнес-центр Сад Сауна Детская площадка Теннисный корт Спортивная площадка Скидка 10% при оплате сразу. Расположение и объекты поблизости Малтепе — это один из совре…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$298,992
Предлагаются квартиры с большими балконами и видом на зеленые окрестности и побережье. Резиденция располагает ухоженными садами, открытым бассейном, баскетбольными площадками, тренажерным залом, сауной и студией пилатеса, игровой комнатой, пешеходной дорожкой и детскими площадками. Окончание…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на Мраморное море в районе Мальтепе.
Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на Мраморное море в районе Мальтепе.
, Турция
от
$236,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Представляем Вашему вниманию наш новый комплекс расположенный в районе Мальтапе.  Жилой комплекс расположен на территории 26.000 м2, проект состоит из 770 квартир в 9 блоках, планировкой от 1+1 до 4+1. Архитектура прое…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$284,524
Уникальный вариант проживания в центре городской жизни для тех, кто следует за своей мечтой. Уникальный вид на Адалар на Анатолийской стороне, который является предметом стихов, в комплексе становится важной частью вашей жизни. Чтобы побыть наедине с восхитительным видом на Адалар, достаточн…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Малтепе, Турция
от
$469,883
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты выходят на Мраморное море и красивую природу островов Принцессы. Рядом с морем, шоссе, станцией метро и другими транспортными линиями. Он включает в себя большой торговый центр, в дополнение ко многим удобствам и услугам. Это идеальный инвестиционн…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Uyanik Caddesi, Турция
от
$154,200
Резиденция располагает бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной, спа-центром, садом, детской площадкой, велосипедной дорожкой. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 900 метров (7 минут ходьбы) Автобусная остановка - 500 метров (2 минуты ходьбы) Прибрежная дорога - 2 км…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Малтепе, Турция
от
$581,610
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Квартиры в жилом комплексе в пешей доступности от метро в Малтепе, Стамбул Малтепе — прибрежный район на азиатской стороне Стамбула, отличающийся панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Этот район привлекает своей развитой инфраструктурой и высоким качеством жизни: здесь рас…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Малтепе, Турция
от
$286,443
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Квартиры в жилом комплексе в пешей доступности от метро в Малтепе, Стамбул Малтепе — прибрежный район на азиатской стороне Стамбула, отличающийся панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Этот район привлекает своей развитой инфраструктурой и высоким качеством жизни: здесь рас…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Mevlana Halid Caddesi, Турция
от
$295,466
Резиденция располагает открытым бассейном, парковкой, системой безопасности, баром на крыше, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с больницами, школами, автобусными остановками и станциями метро
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Мальтепе.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Мальтепе.
Малтепе, Турция
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Уникальный проект, воплощающий современную архитектуру и роскошный дизайн расположенный в Малтепе на азиатской стороне города. Комплекс находится в нескольких шагах от метро и торгового центра Piazza, рядом есть все необходимое - от школ и больниц до ресторанов и развлекательных центров. …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$328,296
Резиденция располагает большими зелеными зонами, открытым бассейном, парковкой, системой безопасности и детской площадкой. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 3 минутах ходьбы от …
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Малтепе, Турция
от
$409,869
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Квартиры в жилом комплексе в пешей доступности от метро в Малтепе, Стамбул Малтепе — прибрежный район на азиатской стороне Стамбула, отличающийся панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Этот район привлекает своей развитой инфраструктурой и высоким качеством жизни: здесь рас…
Агентство
TEKCE Real Estate
