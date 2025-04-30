Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.

Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря:
с одной спальней (1+1) 65 м2 на 2-ом этаже с мебелью - 150.000 EUR
с двумя спальнями (2+1) 85 м2 на 1-ом этаже без мебели - 260.000 EUR
Комплекс расположен на общей площади 6 852 м2 состоит из двух 5-ти этажных блоков и имеет 135 квартир.
Новый жилой комплекс премиум-класса на первой линии Средиземного моря уровня 5* отеля, с панорамными окнами на море и горы в экологически чистом районе Каргыджак.
Рядом с комплексом благоустроенная набережная, к собственному пляжу можно пройти через подземный переход.
Прекрасное расположение:
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.