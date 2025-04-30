Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.

Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря:

с одной спальней (1+1) 65 м2 на 2-ом этаже с мебелью - 150.000 EUR

с двумя спальнями (2+1) 85 м2 на 1-ом этаже без мебели - 260.000 EUR

Комплекс расположен на общей площади 6 852 м2 состоит из двух 5-ти этажных блоков и имеет 135 квартир.

Новый жилой комплекс премиум-класса на первой линии Средиземного моря уровня 5* отеля, с панорамными окнами на море и горы в экологически чистом районе Каргыджак.

Рядом с комплексом благоустроенная набережная, к собственному пляжу можно пройти через подземный переход.

Прекрасное расположение:

В 50 м от моря и пляжа

До центра Махмутлар 2 км

До центра Аланьи 16 км

До аэропорта Газипаша 20 мин. езды



Инфраструктура:

Открытый с горками и закрытый бассейны с подогревом воды

Бар у бассейна

СПА-центр, фитнес-зал

Игровую площадку для детей

Кинотеатр, кафе, музыкальную комнату

Турецкую баню, римскую баню и сауну

Зону отдыха, массажные комнаты

Караоке

Настольный теннис, русский бильярд и американский, мини-гольф

Зону барбекю

Электрогенератор

Закрытый и открытый паркинг для машин (50 мест)

Охраняемая территория 24 часа и видеонаблюдение

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