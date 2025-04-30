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  4. Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.

Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.

Каргыджак, Турция
от
$168,518
BTC
2.0044917
ETH
105.0639826
USDT
166 611.4420458
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26216
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря:

с одной спальней (1+1) 65 м2 на 2-ом этаже с мебелью - 150.000 EUR
с двумя спальнями (2+1) 85 м2 на 1-ом этаже без мебели - 260.000 EUR

Комплекс расположен на общей площади 6 852 м2 состоит из двух 5-ти этажных блоков и имеет 135 квартир.

Новый жилой комплекс премиум-класса на первой линии Средиземного моря уровня 5* отеля, с панорамными окнами на море и горы в экологически чистом районе Каргыджак.

Рядом  с комплексом благоустроенная набережная, к собственному пляжу можно пройти через подземный переход.

Прекрасное расположение: 

  • В 50 м от моря и пляжа
  • До центра Махмутлар 2 км
  • До центра Аланьи 16 км
  • До аэропорта Газипаша 20 мин. езды
     

Инфраструктура:

  • Открытый с горками и закрытый бассейны с подогревом воды
  • Бар у бассейна
  • СПА-центр, фитнес-зал
  • Игровую площадку для детей
  • Кинотеатр, кафе, музыкальную комнату
  • Турецкую баню, римскую баню и сауну
  • Зону отдыха, массажные комнаты
  • Караоке
  • Настольный теннис, русский бильярд и американский, мини-гольф
  • Зону барбекю
  • Электрогенератор
  • Закрытый и открытый паркинг для машин (50 мест)
  • Охраняемая территория 24 часа и видеонаблюдение

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция

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Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Каргыджак, Турция
от
$168,518
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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