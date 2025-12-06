  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Умрание
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Умрании, Турция

Стамбул
12
Анталья
86
Измир
14
Аланья
4
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Умрание, Турция
от
$238,488
Почему это свойство؟ Жизнь в самом сердце живописной природы, в городской местности со многими из самых красивых парков города. Проект с высокой инвестиционной ценностью; Он находится в жизненно важной области, прилегающей к финансовым и деловым центрам. Он находится в привилегированном мес…
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями КЛАССА ЛЮКС рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями КЛАССА ЛЮКС рядом с финансовым центром.
Doga Sokak, Турция
от
$440,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Это уникальный и единственный проект с такой концепцией, предлагающий новый образ жизни, одновременно комфортный и связанный…
Жилой комплекс Квартиры с одной, двумя и тремя спальнями в районе Умрание
Жилой комплекс Квартиры с одной, двумя и тремя спальнями в районе Умрание
Умрание, Турция
от
$263,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на площади 12.600 м2, комплекс состоит из 7-и жилых блоков, всего 387 квартиры различной планировки от 1+1 до 4+1, площадью от 69 м2 до 239 м2. Проект расположен в 2 мин от шоссе Şile, в 7 мин от метр…
Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project
Умрание, Турция
от
$314,010
Почему это свойство؟ По данным Forbes, самые высокие стандарты размещения и самый высокий потенциальный возврат инвестиций в регионе. Стратегическое расположение на азиатской стороне Стамбула, легкий транспорт. Богатая среда жизненно важных объектов, таких как торговые центры, спортивные це…
Многоквартирный жилой дом Umraniye Tower Apartments Istanbul
Многоквартирный жилой дом Umraniye Tower Apartments Istanbul
Умрание, Турция
от
$50,755
Почему это свойство؟ Расположение проекта характерно для азиатской стороны города двух континентов. Он находится рядом с Международным финансовым центром Стамбула, между Атасехиром и Умрание, что делает его очень важным для инвестиций. Легкий доступ к европейской стороне и аэропортам благод…
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Умрание, Турция
от
$415,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Это уникальный и единственный проект с такой концепцией, предлагающий новый образ жизни, одновременно комфортный и связанный с природой, расположенный в популярном районе Умрание рядом с финансовом центром Стамбула. Проект расположенный на площади 23.000 м2, где 70% занимает зеленая терри…
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
$456,630
Предлагаются новые апартаменты с балконами. Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом, сауной и турецкой баней, беговыми дорожками и спортивными площадками, садами и детскими площадками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре азиатск…
Жилой комплекс Уникальный проект класса люкс от ведущего застройщика в Стамбуле рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Уникальный проект класса люкс от ведущего застройщика в Стамбуле рядом с финансовым центром.
Умрание, Турция
от
$415,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Это уникальный и единственный проект с такой концепцией, предлагающий новый образ жизни, одновременно комфортный и связанный с природой, расположенный в популярном районе Умрание рядом с финансовом центром Стамбула. Проект расположенный на площади 23.000 м2, где 70% занимает зеленая терри…
Жилой комплекс Квартиры 2+1 с садом и террасой на крыше рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 с садом и террасой на крыше рядом с финансовым центром.
Умрание, Турция
от
$440,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
В продаже квартиры с двумя спальнями с собственным садом и террасой на крыше. Уникальный проект с такой концепцией, предлагающий новый образ жизни, одновременно комфортный и связанный с природой, расположенный в популярном районе Умрание рядом с финансовом центром Стамбула. Проект расп…
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Residence project
Умрание, Турция
от
$271,510
Почему это свойство؟ Здесь вы можете насладиться самыми красивыми достопримечательностями и памятниками, а также очаровательной природой анатолийской стороны Стамбула. Он находится недалеко от Босфора, международной дороги E-80 и шоссе TEM. Комфортная и оживленная жизнь со здоровьем и спорт…
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
$876,039
Проект состоит из двух частей: 1) Жилые здания средней высоты: 17 корпусов, 491 апартамент с 2-4 спальнями. 2) Высокая башня: 43 этажа, 547 апартаментов с 1-2 спальнями. Также, рядом есть сад площадью 25 000 м2, озеро и водные объекты общей площадью 6 000 м2. Удобства и оснащение в доме В п…
Жилой комплекс Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
$924,039
Жилой комплекс в окружении зелени, рядом с Международным финансовым центром (7-м по величине в мире) и станцией метро. Комплекс с функциональными и удобными деталями: большие балконы, кладовки, места для работы и отдыха, ресторан, учебные классы, место для занятий йогой, сауна, паровая комна…
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Умрание, Турция
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на площади 13.000 м2, комплекс состоит из 6-и жилых блоков, всего 343 квартиры различной планировки от 1+1 до 3+1, площадью от 74 м2 до 174 м2. Проект расположен на из самых оживленных улиц района, в …
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
$1,00 млн
Жилой комплекс спроектирован как небольшой город с привилегированный расположением - рядом с новым Международным финансовым центром, в одном из самых динамичных районов Азиатской части Стамбула. В проекте есть малоэтажные жилые здания, большой городской парк с прогулочными дорожками и местам…
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
$298,452
Резиденция располагает крытым бассейном, большим гаражом, сауной и турецкой баней, детской площадкой, баскетбольной площадкой. Окончание строительства: 1 очередь - 30 июня 2024 года 2 очередь - 30 декабря 2024 года 3 очередь - 30 декабря 2025 года. Преимущества Подходит для получения гражда…
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, спа и видом на лес рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, спа и видом на лес рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
$248,710
Резиденция состоит из 2 башен, вдоль каждого фасада которых высажены 200 деревьев. По углам зданий располагаются зеленые и разноцветные балконы. зона отдыха площадь бассейн фитнес-зал с зонами для йоги и пилатеса спа хамам супермаркет бутики кафе вид на лес Расположение и объекты поблизос…
