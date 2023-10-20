Mijas, Испания

от €206,100

Комплекс был построен для спокойной, тихой жизни в городе, вдали от шума и суеты. В нем 488 квартир, расположенных в 11 жилых зданиях. Общая площадь проекта составляет 45 210 м2, при этом озеленение занимает 80% этой площади. На территории также есть пруд и разные места для отдыха. В проекте есть квартиры с 1-5 спальнями. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: футбольный, волейбольный баскетбольный и теннисный корт, мини-гольф, настольный теннис, амфитеатр, 600-метровая беговая и велосипедная дорожка, места для пикника. Спа-зона: турецкая баня, парная, сауна, массажный кабинет. Расположение и объекты поблизости Расстояние: Автобус и маршрутка в шаговой доступности Трамвай — 10 минут пешком Замок и лес Термессос — 15 мин Аэропорт — 25 мин Ближайший пляж — 30 мин Торговые центры рядом ТЦ Тахтакале — 9 км ТЦ Flora Park — 10 км ТЦ 5M MİGROS — 20 км ТЦ Özdilekpark — 19,5 км ТЦ Markantalya АВМ — 23,5 км ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин Учебные заведения Колледж Bahcelievler — 15 км Колледж Antalya Toplum — 8 км Колледж Yeryuzu — 8,5 км Научный университет Анталии — 2,8 км Университет Акдениз — 22,5 км Международный университет Анталии — 26 мин Больницы рядом Частная больница D. Термессос — 2,5 км Больница Дошемеалты Девлет — 1,6 км Стоматологическая клиника — 3,5 км