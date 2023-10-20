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Квартиры в новостройках в Doesemealti

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Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Mijas, Испания
от
€1,52 млн
Агентство: TRANIO
Проект состоит из 7 отдельных вилл в активно развивающемся районе Анталии - Дёшемеалты. Трехэтажные виллы площадью 600 м2 у каждой имеют собственный бассейн, сауну и джакузи. Также в инфраструктуру входят система охраны и парковочные места. Расположение и объекты поблизости Рядом с проектом есть частные школы, магазины. Автобус и маршрутка находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта. Аэропорт Анталии - в 25 минутах езды от проекта.
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Mijas, Испания
от
€206,100
Агентство: TRANIO
Комплекс был построен для спокойной, тихой жизни в городе, вдали от шума и суеты. В нем 488 квартир, расположенных в 11 жилых зданиях. Общая площадь проекта составляет 45 210 м2, при этом озеленение занимает 80% этой площади. На территории также есть пруд и разные места для отдыха. В проекте есть квартиры с 1-5 спальнями. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: футбольный, волейбольный баскетбольный и теннисный корт, мини-гольф, настольный теннис, амфитеатр, 600-метровая беговая и велосипедная дорожка, места для пикника. Спа-зона: турецкая баня, парная, сауна, массажный кабинет. Расположение и объекты поблизости Расстояние: Автобус и маршрутка в шаговой доступности Трамвай — 10 минут пешком Замок и лес Термессос — 15 мин Аэропорт — 25 мин Ближайший пляж — 30 мин Торговые центры рядом ТЦ Тахтакале — 9 км ТЦ Flora Park — 10 км ТЦ 5M MİGROS — 20 км ТЦ Özdilekpark — 19,5 км ТЦ Markantalya АВМ — 23,5 км ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин Учебные заведения Колледж Bahcelievler — 15 км Колледж Antalya Toplum — 8 км Колледж Yeryuzu — 8,5 км Научный университет Анталии — 2,8 км Университет Акдениз — 22,5 км Международный университет Анталии — 26 мин Больницы рядом Частная больница D. Термессос — 2,5 км Больница Дошемеалты Девлет — 1,6 км Стоматологическая клиника — 3,5 км
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Mijas, Испания
от
€216,443
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс расположен на участке 9 504 м2, на котором большая часть (6 400 м2) - зеленые зоны. В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями. На каждую квартиру предусмотрено парковочное место. У здания сейсмоусточивость согласно европейским стандартам. Расположение и объекты поблизости Расстояние: Автобус и маршрутка в шаговой доступности Трамвай - 10 минут пешком Замок и лес Термессос - 15 мин Аэропорт - 25 мин Старая Анталия - 25 мин Ближайший пляж - 30 мин Торговые центры рядом ТЦ Тахтакале - 9 км ТЦ Flora Park - 10 км ТЦ 5M MİGROS - 20 км ТЦ Özdilekpark - 19,5 км ТЦ Markantalya АВМ - 23,5 км ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин Учебные заведения Колледж Bahcelievler - 15км Колледж Antalya Toplum - 8 км Колледж Yeryuzu - 8.5км Научный университет Анталии - 2,8 км Университет Акдениз - 22,5 км Международный университет Анталии - 26 мин Больницы рядом Частная больница D. Термессос 2,5 км – 5 мин Больница Дошемеалты Девлет 1,6 км – 4 мин Стоматологическая клиника 3,5 км – 6 мин
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Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Mijas, Испания
от
€1,25 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухэтажные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами на 2 машины. Особенности квартир Каждая спальня имеет гардеробную и ванную комнату. Также имеется прачечная на втором этаже. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника Встроенная кухня Тепловой насос Кондиционеры Система безопасности Видеодомофон Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом молодом районе Анталии, который расположен всего в 20 км от центра города. Здесь вы найдете множество исторических и природных достопримечательностей.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Mijas, Испания
от
€1,14 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами и террасами. Резиденция располагает ухоженными садами и пешеходными дорожками, беседками, детскими площадками, фитнес-центром, спа-зоной, турецкой баней, кафе, круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Интернет Спутниковое ТВ Кухонная бытовая техника Жалюзи Тепловой насос Расположение и объекты поблизости Автомагистраль Е-87 - 600 метров Больница - 7 км Торговый центр - 17 км Пляж - 22 км Исторический центр города - 26 км Аэропорт Антальи - 31 км
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Mijas, Испания
от
€151,890
Агентство: TRANIO
Проект на участке площадью 17 989 м2, из которого большая часть (8 900 м2) - зеленые зоны, бассейны - 3 940 м2. В комплексе есть квартиры с 1-2 спальнями, несколько бассейнов, спортзал, детская площадка, беседки, парковочное место для каждой квартиры. У зданий сейсмоустойчивость согласно европейским стандартам. Расположение и объекты поблизости Расстояние: Автобус и маршрутка в шаговой доступности Трамвай — 10 минут пешком Замок и лес Термессос — 15 мин Аэропорт — 25 мин Старая Анталия — 25 мин Ближайший пляж — 30 мин Торговые центры рядом ТЦ Тахтакале — 9 км ТЦ Flora Park — 10 км ТЦ 5M MİGROS — 20 км ТЦ Özdilekpark — 19,5 км ТЦ Markantalya АВМ — 23,5 км ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин Учебные заведения Колледж Bahcelievler — 15 км Колледж Antalya Toplum — 8 км Колледж Yeryuzu — 8,5 км Научный университет Анталии — 2,8 км Университет Акдениз — 22,5 км Международный университет Анталии — 26 мин Больницы рядом Частная больница D. Термессос - 2,5 км Больница Дошемеалты Девлет - 1,6 км Стоматологическая клиника - 3,5 км
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