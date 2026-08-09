  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Дёшемеалты
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Дёшемеалты, Турция

;
дома
3
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$226,823
Жилой комплекс расположен на участке 9 504 м2, на котором большая часть (6 400 м2) - зеленые зоны. В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями. На каждую квартиру предусмотрено парковочное место. У здания сейсмоусточивость согласно европейским стандартам. Расположение и объекты поблизости Расст…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$159,174
Проект на участке площадью 17 989 м2, из которого большая часть (8 900 м2) - зеленые зоны, бассейны - 3 940 м2. В комплексе есть квартиры с 1-2 спальнями, несколько бассейнов, спортзал, детская площадка, беседки, парковочное место для каждой квартиры. У зданий сейсмоустойчивость согласно евр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$1,46 млн
Предлагаются двухэтажные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами на 2 машины. Особенности квартир Каждая спальня имеет гардеробную и ванную комнату. Также имеется прачечная на втором этаже. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника Встроенная кухня Тепловой…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
TekceTekce
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$1,59 млн
Проект состоит из 7 отдельных вилл в активно развивающемся районе Анталии - Дёшемеалты. Трехэтажные виллы площадью 600 м2 у каждой имеют собственный бассейн, сауну и джакузи. Также в инфраструктуру входят система охраны и парковочные места. Расположение и объекты поблизости Рядом с проектом…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$1,57 млн
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами и террасами. Резиденция располагает ухоженными садами и пешеходными дорожками, беседками, детскими площадками, фитнес-центром, спа-зоной, турецкой баней, кафе, круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$215,984
Комплекс был построен для спокойной, тихой жизни в городе, вдали от шума и суеты. В нем 488 квартир, расположенных в 11 жилых зданиях. Общая площадь проекта составляет 45 210 м2, при этом озеленение занимает 80% этой площади. На территории также есть пруд и разные места для отдыха. В проекте…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти