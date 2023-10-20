Проект состоит из 7 отдельных вилл в активно развивающемся районе Анталии - Дёшемеалты. Трехэтажные виллы площадью 600 м2 у каждой имеют собственный бассейн, сауну и джакузи. Также в инфраструктуру входят система охраны и парковочные места.
Расположение и объекты поблизости
Рядом с проектом есть частные школы, магазины. Автобус и маршрутка находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта.
Аэропорт Анталии - в 25 минутах езды от проекта.
Комплекс был построен для спокойной, тихой жизни в городе, вдали от шума и суеты. В нем 488 квартир, расположенных в 11 жилых зданиях. Общая площадь проекта составляет 45 210 м2, при этом озеленение занимает 80% этой площади. На территории также есть пруд и разные места для отдыха.
В проекте есть квартиры с 1-5 спальнями.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: футбольный, волейбольный баскетбольный и теннисный корт, мини-гольф, настольный теннис, амфитеатр, 600-метровая беговая и велосипедная дорожка, места для пикника.
Спа-зона: турецкая баня, парная, сауна, массажный кабинет.
Расположение и объекты поблизости
Расстояние:
Автобус и маршрутка в шаговой доступности
Трамвай — 10 минут пешком
Замок и лес Термессос — 15 мин
Аэропорт — 25 мин
Ближайший пляж — 30 мин
Торговые центры рядом
ТЦ Тахтакале — 9 км
ТЦ Flora Park — 10 км
ТЦ 5M MİGROS — 20 км
ТЦ Özdilekpark — 19,5 км
ТЦ Markantalya АВМ — 23,5 км
ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин
Учебные заведения
Колледж Bahcelievler — 15 км
Колледж Antalya Toplum — 8 км
Колледж Yeryuzu — 8,5 км
Научный университет Анталии — 2,8 км
Университет Акдениз — 22,5 км
Международный университет Анталии — 26 мин
Больницы рядом
Частная больница D. Термессос — 2,5 км
Больница Дошемеалты Девлет — 1,6 км
Стоматологическая клиника — 3,5 км
Жилой комплекс расположен на участке 9 504 м2, на котором большая часть (6 400 м2) - зеленые зоны.
В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями. На каждую квартиру предусмотрено парковочное место.
У здания сейсмоусточивость согласно европейским стандартам.
Расположение и объекты поблизости
Расстояние:
Автобус и маршрутка в шаговой доступности
Трамвай - 10 минут пешком
Замок и лес Термессос - 15 мин
Аэропорт - 25 мин
Старая Анталия - 25 мин
Ближайший пляж - 30 мин
Торговые центры рядом
ТЦ Тахтакале - 9 км
ТЦ Flora Park - 10 км
ТЦ 5M MİGROS - 20 км
ТЦ Özdilekpark - 19,5 км
ТЦ Markantalya АВМ - 23,5 км
ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин
Учебные заведения
Колледж Bahcelievler - 15км
Колледж Antalya Toplum - 8 км
Колледж Yeryuzu - 8.5км
Научный университет Анталии - 2,8 км
Университет Акдениз - 22,5 км
Международный университет Анталии - 26 мин
Больницы рядом
Частная больница D. Термессос 2,5 км – 5 мин
Больница Дошемеалты Девлет 1,6 км – 4 мин
Стоматологическая клиника 3,5 км – 6 мин
Предлагаются двухэтажные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами на 2 машины.
Особенности квартир
Каждая спальня имеет гардеробную и ванную комнату. Также имеется прачечная на втором этаже.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника
Встроенная кухня
Тепловой насос
Кондиционеры
Система безопасности
Видеодомофон
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом молодом районе Анталии, который расположен всего в 20 км от центра города. Здесь вы найдете множество исторических и природных достопримечательностей.
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает ухоженными садами и пешеходными дорожками, беседками, детскими площадками, фитнес-центром, спа-зоной, турецкой баней, кафе, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Интернет
Спутниковое ТВ
Кухонная бытовая техника
Жалюзи
Тепловой насос
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль Е-87 - 600 метров
Больница - 7 км
Торговый центр - 17 км
Пляж - 22 км
Исторический центр города - 26 км
Аэропорт Антальи - 31 км
Проект на участке площадью 17 989 м2, из которого большая часть (8 900 м2) - зеленые зоны, бассейны - 3 940 м2.
В комплексе есть квартиры с 1-2 спальнями, несколько бассейнов, спортзал, детская площадка, беседки, парковочное место для каждой квартиры.
У зданий сейсмоустойчивость согласно европейским стандартам.
Расположение и объекты поблизости
Расстояние:
Автобус и маршрутка в шаговой доступности
Трамвай — 10 минут пешком
Замок и лес Термессос — 15 мин
Аэропорт — 25 мин
Старая Анталия — 25 мин
Ближайший пляж — 30 мин
Торговые центры рядом
ТЦ Тахтакале — 9 км
ТЦ Flora Park — 10 км
ТЦ 5M MİGROS — 20 км
ТЦ Özdilekpark — 19,5 км
ТЦ Markantalya АВМ — 23,5 км
ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин
Учебные заведения
Колледж Bahcelievler — 15 км
Колледж Antalya Toplum — 8 км
Колледж Yeryuzu — 8,5 км
Научный университет Анталии — 2,8 км
Университет Акдениз — 22,5 км
Международный университет Анталии — 26 мин
Больницы рядом
Частная больница D. Термессос - 2,5 км
Больница Дошемеалты Девлет - 1,6 км
Стоматологическая клиника - 3,5 км