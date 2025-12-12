  1. Realting.com
Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Бешикташ, Турция
от
$463,727
Почему это свойство؟ Это название роскоши и совершенства, с прямым видом на Мраморное море недалеко от Босфора, с государственной гарантией и под надзором муниципалитета Стамбула. Это один из лучших жилых районов Стамбула; благодаря своим отличным удобствам, которые удовлетворяют все требова…
Агентство
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Бешикташ, Турция
от
$147,802
Почему это свойство؟ Поскольку он удовлетворяет оптимальным инвестиционным условиям, рядом с Basin Express Road и Стамбульским каналом. Это гарантирует, что вы получите турецкое гражданство и будете жить комфортно в Стамбуле. Предоставляет варианты продажи в рассрочку с прямой передачей тит…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с аэропортом и автомагистралью, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$221,849
Предлагаются квартиры с балконами. Резиденция располагает фитнес-центром, сауной, парной, конференц-залом, спортивными площадками, детской площадкой, бассейнами, парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении природы, в 5 минутах от аэропорта Стамбула и в 15…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новая жемчужина Стамбула Бешикташ
Бешикташ, Турция
от
$699,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 98–165 м²
3 объекта недвижимости 3
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещениями, где вы будете жить в безопасности 24/7, что позволяет неограниченно развлекаться с социальными удобствами и проводить время с семьей. Пешком можете добраться до Босфорского пролива, историческ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
98.0
650,000
Квартира 2 комнаты
147.0
1,08 млн
Квартира 3 комнаты
165.0
1,38 млн
Агентство
Yusuf Ali
Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.
Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.
, Турция
от
$1,21 млн
Варианты отделки С отделкой
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Дешевле чем у застройщика на 40% Эксклюзивная цена от нашей компании: Квартиры 1+1 - от 1.210.000 USD у застройщика…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartment Compound
Бешикташ, Турция
от
$141,070
Почему это свойство؟ Он находится на Бассейновой скоростной дороге, являющейся основой инвестиций в Стамбуле. Станции метро расположены по обе стороны комплекса с севера и юга. Это инвестиционная возможность рядом с международным аэропортом Ататюрк и Всемирным торговым центром. Это интегрир…
Агентство
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Apartments Project
Бешикташ, Турция
от
$94,295
Почему это свойство؟ Это один из важнейших жилых и инвестиционных проектов на европейской стороне Стамбула. Он расположен на стратегической дороге Basin Express, которая связывает автомагистрали TEM и E5. Быстрый рост цен на недвижимость в регионе делает проект прекрасной возможностью для т…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$401,447
Резиденция располагает фитнес-центром, парной, сауной, тренажерным залом и студией пилатеса, кинотеатром, многофункциональным помещением. Преимущества Гарантированная доходность 5% на 2 года в турецких лирах. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 300 метров Метробус - 500 метр…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Бешикташ, Турция
от
$3,72 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул – 500 метров до ТЦ Akmerkez Квартиры на продажу расположены в престижном районе Левент — одном из самых дорогих и динамично развивающихся районов Стамбула, известном своим финансовым центром и высоким ежедневным потоком людей. Левент привлекает…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Бешикташ, Турция
от
$1,11 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Квартиры в жилом комплексе рядом с побережьем в Стамбуле, Бешикташ Предлагаемые квартиры выделяюся своим выгодным расположением в районе Бешикташ. Бешикташ находится на европейской стороне Стамбула и привлекает внимание видами на Босфор. Кроме того, в этом районе находится мост Мучеников 15 …
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Бешикташ, Турция
от
$2,01 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул – 500 метров до ТЦ Akmerkez Квартиры на продажу расположены в престижном районе Левент — одном из самых дорогих и динамично развивающихся районов Стамбула, известном своим финансовым центром и высоким ежедневным потоком людей. Левент привлекает…
Агентство
TEKCE Real Estate
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с полным обслуживанием, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с полным обслуживанием, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$161,360
Проект Suits Barbarossa представляет собой уникальную концепцию и предлагает полностью меблированные квартиры с отельной инфраструктурой в престижном районе. Эти апартаменты располагают полным обслуживанием, включая уборку, прачечную, услуги консьержа и многое другое. Преимущества Гарантиро…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Zeytinburnu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Zeytinburnu Istanbul apartments project
Бешикташ, Турция
от
$414,807
Почему это свойство؟ Это ослепительно, удивительно, редко и ценно, и это будет первый выбор для инвесторов, привыкших побеждать. Его ценная позиция отмечена низкими предложениями на данный момент, поскольку бренд и мощный разработчик пересекаются одновременно. Его близость предоставляет воз…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Эксклюзивный проект апартаментов в районе Бешикташ.
Жилой комплекс Эксклюзивный проект апартаментов в районе Бешикташ.
Бешикташ, Турция
от
$530,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Представляем Вам наш новый, эксклюзивный проект в шаговой доступности от пролива Босфор, рядом есть магазины, университеты, школы, больницы, станция метро и Метробуса, Магистраль E-5. Комплекс расположен в районе Бешикташ…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Бешикташ, Турция
от
$366,905
Почему это свойство؟ Апартаменты комплекса и международного отеля, первый жилой проект в Европе одного из крупнейших китайских брендов. Он находится на жизненно важной оси Бассейна Экспресс, нервного центра инвестиций в недвижимость в городе на двух континентах. Он имеет роскошные апартамен…
Агентство
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Бешикташ, Турция
от
$392,385
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном и центральном районе в центре оживленной коммерческой и экономической деятельности города. Проект находится в районе со сложной инфраструктурой вдоль дороги Bassin Express. Он находится рядом с жизненно важной транспортной сетью, которая с…
Агентство
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Бешикташ, Турция
от
$179,784
Почему это свойство؟ Расположение проекта делает его отличной инвестиционной возможностью; из-за его близости к Стамбульскому каналу и Бассейновой скоростной дороге. Современная архитектура и уникальный дизайн соответствуют всем вкусам. Проект гарантирован турецким правительством. Титул гот…
Агентство
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Бешикташ, Турция
от
$160,582
Почему это свойство؟ Это роскошный проект с прекрасным видом на море, озеро и город. Он находится в привилегированном географическом месте недалеко от автобусной станции и станций метро. Комплексная площадь является наиболее важной инвестиционной зоной недвижимости в Турции. Он отвечает …
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс первоклассных вилл с бассейнами в районе Дурусу, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$1,64 млн
Расположенный на проектной площади 53181 м², комплекс будет предлагать 41 великолепную виллу, окруженную природой в стамбульском районе Дурусу. 46678 м² проекта составляют зеленые зоны. Конференц-зал, где вы можете управлять своими повседневными делами в тщательно спроектированных жилых поме…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые квартиры и дуплекс-апартаменты с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры и дуплекс-апартаменты с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$280,552
Современный жилой комплекс всего в 360 м от станции метро Йелдыз. В комплексе будет хорошая инфраструктура - круглосуточная охрана, тренажёрный зал, детский сад, озеленённые зоны для отдыха, прогулочные и велосипедные дорожки. Дополнительные возможности Рассрочка 50% — первоначальный взнос,…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Бешикташ, Турция
от
$1,23 млн
Предлагаются апартаменты с большими садам, террасами, живописным видом на Босфор, город и зеленые окрестности. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, зонами отдыха, пешеходными дорожками, тренажерным залом, турецкой баней и парной, подземной парковкой, зелеными зона…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Проект ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула.
Жилой комплекс Проект ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула.
Бешикташ, Турция
от
$420,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Представляем Вам наш эксклюзивный проект с современной архитектурой в районе Gayrettepe / Besiktas, в центре современного городского образа жизни, в окружении природы и культуры. Общая площадь застройки составляет 7.000 м2, комплекс состоит из 1 блока, и предлагает квартиры типа 1+1 и 2+1…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Бешикташ, Турция
от
$595,245
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Квартиры в жилом комплексе рядом с побережьем в Стамбуле, Бешикташ Предлагаемые квартиры выделяюся своим выгодным расположением в районе Бешикташ. Бешикташ находится на европейской стороне Стамбула и привлекает внимание видами на Босфор. Кроме того, в этом районе находится мост Мучеников 15 …
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Бешикташ, Турция
от
$246,642
Почему это свойство؟ Проект находится рядом с двумя международными отелями и недалеко от выставочного и конференц-города в Стамбуле. Он имеет стратегическое расположение на дороге Basin Express, одной из самых известных автомагистралей в Стамбуле. Проект предоставляет стильные апартаменты R…
Агентство
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Многоквартирный жилой дом Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Бешикташ, Турция
от
$179,172
Почему это свойство؟ Жилой комплекс в привилегированном месте на дороге между линиями E5 и E80. Площадь проекта близка к наиболее важным инвестиционным проектам в Турции, таким как Стамбульский канал. 360-градусный панорамный вид на Мраморное море для всех апартаментов. Титульный акт готов …
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Квартиры в центре Стамбула | Бешикташ.
Жилой комплекс Квартиры в центре Стамбула | Бешикташ.
, Турция
от
$334,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Представляем Вам наш проект в центре Стамбула, в районе Бешикташ. Рядом с проектом находится вся городская инфраструктура - торговые центры, исторические достопримечательности, медицинские и образовательные учреждения, остановки общественного транспорта, главные транспортные магистрали го…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Бешикташ, Турция
от
$287,409
Площадь 70 м²
1 объект недвижимости 1
Почему это свойство؟ Из него открывается прямой вид на Золотой берег Золотого Мраморного моря, в одном из самых престижных европейских районов Стамбула. Область проекта является одной из наиболее значительных областей развития недвижимости; это место назначения для тех, кто ищет инвестиции …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
155,000
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и университетом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и университетом, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$917,241
Предлагаются современные апартаменты с балконами. Некоторые квартиры имеют собственные бассейны. Резиденция располагает парковкой, тренажерным залом, круглосуточной охраной. Окончание строительства - март 2026 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 2 минуты Станция метробу…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Бешикташ, Турция
от
$48,728
Почему это свойство؟ Координатор в европейском Стамбуле, недалеко от очень важного транспортного узла. Окрестности богаты современными торговыми центрами и оптовыми рынками. Апартаменты с современными характеристиками и элегантной, гармоничной отделкой. Проект включает в себя множество о…
Агентство
Binaa Investment
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Бешикташ, Турция
от
$1,01 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул – 500 метров до ТЦ Akmerkez Квартиры на продажу расположены в престижном районе Левент — одном из самых дорогих и динамично развивающихся районов Стамбула, известном своим финансовым центром и высоким ежедневным потоком людей. Левент привлекает…
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Residences
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Residences
Бешикташ, Турция
от
$145,845
Почему это свойство؟ Проект предоставляет жилые услуги с концепцией туристического курорта; провести бесконечное путешествие в Стамбул. Он характеризуется социальными и спортивными удобствами и услугами, особенно площадкой для гольфа, первой в своем роде в регионе. Это дает прекрасную возмо…
Агентство
Binaa Investment
Жилой комплекс Новая комфортабельная резиденция с бассейном и спа-зоной в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая комфортабельная резиденция с бассейном и спа-зоной в центре Стамбула, Турция
Бешикташ, Турция
от
$1,48 млн
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и Босфор. Резиденция располагает террасой на крыше, бассейном, сауной и хамамом, фитнес-центром, ресторанами и кафе, парковкой, детской площадкой, спа-зоной. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 4 минуты Станция метробуса - 4 м…
Агентство
TRANIO
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Бешикташ, Турция
от
$1,26 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Квартиры в жилом комплексе рядом с побережьем в Стамбуле, Бешикташ Предлагаемые квартиры выделяюся своим выгодным расположением в районе Бешикташ. Бешикташ находится на европейской стороне Стамбула и привлекает внимание видами на Босфор. Кроме того, в этом районе находится мост Мучеников 15 …
Агентство
TEKCE Real Estate
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Бешикташ, Турция
от
$79,435
Почему это свойство؟ Архитектурные проекты, которые представляют гармонию архитектурного подхода с ландшафтом Стамбула. Испытайте новое чувство в замкнутом природном заповеднике. Проект расположен в стратегической зоне с видом на основные дороги. Готов и подходит для инвестиций и получения …
Агентство
Binaa Investment
