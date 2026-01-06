  1. Realting.com
Квартиры от застройщика в Коджаэли, Турция

Измит
12
Картепе
5
Башискеле
4
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$2,41 млн
Каждая вилла располагает большим садом, бассейном, гаражом, сауной и турецкой баней, прачечной, зоной отдыха, 6 балконами. Удобства и оснащение в доме Камин Лифт Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении зелени, в 45 минутах от Стамбула, в 30 минутах от залива Сардала
TRANIO
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$456,691
Предлагаются элитные апартаменты с саунами и хамамами. Некоторые квартиры имеют собственные сады и бассейны. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, прудами, зонами отдыха, фитнес-центром, волейбольными и баскетбольными площадками, …
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$132,037
Резиденция располагает сауной и турецкой баней, тренажерным залом и фитнес-центром, крытым и открытым бассейнами, кафе, детскими площадками, зонами для мероприятий, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 30.12.2025. Расположение и объекты поблизости …
TRANIO
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$148,352
Предлагаются квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют собственную сауну и турецкую баню. Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, сауной и турецкой баней, озерами, тренажерным залом, детскими площадками, баскетбольной и волейбольной площадками, теннисными ко…
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры 1+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Измит, Турция
от
$84,370
Варианты отделки С отделкой
Комплекс апартаментов расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basiskele). Новый проект от Fdl Group в Башискеле - Aren Plus расположенный в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита в самом сердце района Башискеле (Basiskele). В продаже квартиры: …
Smart Home
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$176,963
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками и игровыми комнатами, развлекательными зонами, кафе, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30.06.2025
TRANIO
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$283,101
Предлагаются апартаменты с балконами и террасами. Резиденция располагает зелеными зонами с прудами, детскими площадками, пешеходными дорожками, крытым и открытым бассейнами, сауной, турецкой баней, фитнес-центром, зонами отдыха, круглосуточной охраной, гаражом. Окончание строительства - 30.1…
TRANIO
Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$733,794
Предлагаются виллы с садами и парковочными местами. Резиденция располагает видами на озеро и леса, круглосуточной охраной, общим бассейном, спортивной площадкой, турецкой баней, сауной, зонами отдыха. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недви…
TRANIO
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Турция
от
$91,985
Варианты отделки С отделкой
Комплекс апартаментов расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basiskele). Новый проект от Fdl Group в Башискеле - Aren Plus расположенный в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита в самом сердце района Башискеле (Basiskele). В продаже квартиры: …
Smart Home
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$214,474
Предлагаются апартаменты с видом на горы, террасами и садами. Резиденция располагает турецкой баней, сауной, фитнес-центрами, крытым и открытым бассейнами, баром, прудами, детскими площадками, гаражом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Звукоизоляция Качественная кухня и сантехн…
TRANIO
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$413,592
Резиденция располагает прудами и водопадами, сауной и турецкой баней, пешеходными зонами, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками, парковкой, теннисным кортом, кафе. Окончание строительства - 30.05.2023. Расположение и объекты поблизости …
TRANIO
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и детскими площадками, Коджаэли, Турция
Башискеле, Турция
от
$113,272
Резиденция располагает сауной и турецкой баней, тренажерным залом, крытым и открытым бассейнами, крытой парковкой, кафе, детскими площадками. Окончание строительства - 30.06.2025. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 10 минут Больницы - 10 минут Озеро Сапанджа - 30 минут Горн…
TRANIO
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Турция
от
$148,582
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 15 блоков и 309 квартир на площади 30.000 м2. позиционируется. Есть варианты двухуровневых квартир с садовым этажом, мезонином и террасой, от 1+1 до 4+1. На нашем объекте имеется круглосуточная система безопасности и общие зоны…
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Башискеле, Турция
от
$154,411
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой;…
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Картепе, Турция
от
$156,116
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Форум Анатолия, который был построен на площади 56 500 квадратных метров со стороны компании Зерай, состоит из 101 коммерческой площади и в общей сложности 664 блоков. Просторный жилой район, уникальный ландшафт и открытый бассейн, созданный с учетом различных потребностей, закрытый бассейн,…
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Cayirkoy Mahallesi, Турция
от
$126,728
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом, дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На террит…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
85.0
126,728
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Zeray Perla
Жилой комплекс Zeray Perla
Башискеле, Турция
от
$251,615
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Наш проект расположен в районе Башискеле города Коджаэли, рядом с нашим проектом Zeray Güneşi на площади 24.263 м2.Он расположен в виде 9 блоков, 288 квартир, 20 коммерческих площадей. Наш проект состоит из 2 этапов. В нашем проекте есть дуплекс с садом, дуплекс с террасой и обычные кварт…
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Картепе, Турция
от
$90,268
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 65 м²
1 объект недвижимости 1
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью 63000 м2 в районе Картепе / Коджаэли и состоит из 19 блоков, 1061 квартиры и 37 коммерческих площадей.  Мы удовлетворяем ваши предпочтения, предлагая варианты апартаментов от 1 +1 до 4 +1, а также …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.0
90,268
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Zeray Esil Kartepe
Картепе, Турция
от
$152,049
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 6
Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 16 блоков и 501 квартиры на площади 37.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом, дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, площадью от 87 м2 до 464 м2. В нашем проекте есть сауна и турецкая баня в апар…
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Башискеле, Турция
от
$155,268
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660 квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом, дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших апартаментах есть турецкая баня и сауна. На террито…
Zeray Construction Inc.
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Турция
от
$160,108
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную си…
Zeray Construction Inc.
