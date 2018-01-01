  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция

Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция

Merdivenlikuyu, Турция
от
€152,856
;
19
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море.

Резиденция располагает фитнес-центром, кинотеатром, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, бассейнами и аквапарком, спа-центром, рестораном, парковкой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном шаге от моря, в живописном районе Мерсина.

Местонахождение новостройки
Merdivenlikuyu, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс MNZ BLUESTIN
Мерсин, Турция
от
€78,000
Жилой комплекс HATIPOĞLU PRIME
Аланья, Турция
от
€203,000
Жилой квартал Апартаменты с видом на море в Алании
Махмутлар центр, Турция
от
€123,000
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном районе Умрание
Мраморноморский регион, Турция
от
€368,067
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от набережной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€607,922
Вы просматриваете
Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Merdivenlikuyu, Турция
от
€152,856
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в Анталии, район Алтынташ
Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в Анталии, район Алтынташ
Аванос, Турция
от
€109,005
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Алтынташ - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 40 до 59 м2. Расстояние до моря 4 км.Алтынташ – стремительно развивающийся и крайне перспективный микрорайон Анталии, входящий в популярный район Аксу.Одним из главных преимуществ района является удобство расположения: поблизости находятся аэропорт, лучшие пляжи Анталии и чистое море. А удобная транспортная развязка позволяет быстро добираться в любой район города.До аэропорта Анталии всего 1,5 км. Это соседство не делает район шумным, поскольку самолеты пролетают не над ним, а параллельно границе микрорайона. Расстояние до песчаных пляжей Лара и Кунду составляет 2.5 км. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии среди туристов.Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату. В радиусе 5-20 км от района расположено 120 лучших пятизвездочных отелей Анталии, 10 из которых попали в ТОП-100 отелей мира. Поскольку микрорайон находится в процессе развития, а городской муниципалитет активно вкладывает средства в его благоустройство, жители района пользуются инфраструктурой соседних районов Лара и Муратпаша. Крупный торговый центр Терра Сити расположен в 7 км от Алтынташ, Agora, Ikea и Metro - в 6.5 км, ТРЦ Mall Of Antalya – в 4.5 км.В 20 км от микрорайона находится «The Land of Legends» – самый крупный тематический парк развлечений Турции с собственным рестораном, аквапарком, и программой представлений, которые не оставят равнодушным даже опытного туриста.Алтынташ – единственный приближенный к морю район, в пределах которого не застроены крупные участки земли. Это дает возможность для создания просторных, ликвидных и жилых комплексов с собственными аквапарками, спа-зонами, ресторанами и т.д.Многие проекты района разработаны ведущими архитекторами Турции. Поэтому в пределах Алтынташ находятся самые современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой и дизайном.В основу проектирования многоквартирных домов заложено использование передовых технологий строительства, а также стремление к максимальному комфорту. Выгодное территориальное расположение, близость лучших отелей мира, шикарных песчаных пляжей и чистого моря способствует росту стоимости недвижимости в микрорайоне, а также делает его привлекательным для жизни, отдыха и размещения капитала.Недвижимость в Алтынташ подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€120,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Вашему вниманию предлагаются апартаменты в новом стильном комплексе в 200 метрах от морского побережья. Данный комплекс, состоящий из одного 7-ми этажного блока, располагается на закрытой территории в 200 метрах от морского побережья. К удобствам в комплексе представлены гостевая зона, бассейн, лаунж зона. В пешей доступности от комплекса располагается государственный лицей Махмутлара, который подготавливает будущих студентов в ведущие университеты Турецкой республики. В радиусе 100-150 метров вы найдете необходимые объекты инфраструктуры для удовлетворения ежедневных потребностей (магазины, парки, детские площадки, поликлиники). 
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе возле моря - Каргыджак
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе возле моря - Каргыджак
Аванос, Турция
от
€169,400
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 66 до 176 квадратных метра. Расстояние до моря 200 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море.
Realting.com
Перейти