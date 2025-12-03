  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бакыркёй
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Бакыркёе, Турция

Стамбул
12
Анталья
88
Измир
14
Аланья
4
Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Бакыркёй, Турция
от
$1,24 млн
Год сдачи 2019
Количество этажей 20
Готовые квартиры в комплексе с видом на море в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры расположены в проекте в центре побережья района Бакыркёй. Бакыркёй – один из старейших жилых районов европейской части Стамбула. По этому району проходят важные транспортные магистрали. Проект в Бакыркёе, Атакёй, пред…
TEKCE Real Estate
Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая престижная резиденция рядом с автомагистралью, в центре Стамбула, Турция
Бакыркёй, Турция
от
$461,605
Предлагаются элитные апартаменты в резиденции с гаражом и круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в центре Стамбула, в 1 минуте от школы, торгового центра, больницы, парка, пляжа и остановок общественного транспорта. Авт…
TRANIO
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Бакыркёй, Турция
от
$2,11 млн
В комплексе будут созданы уютное лобби, зона отдыха, открытые бассейны, пешеходные и велосипедные дорожки, игровая зона для детей (до 4 лет), СПА с отдельными зонами для мужчин и женщин (раздевалки, душ, турецкая баня, сауна, парная, массажные комнаты), фитнес-студия, крытый бассейн 368 м2, …
TRANIO
Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Бакыркёй, Турция
от
$676,490
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает элитным отелем, садом, бассейнами для детей и взрослых, детской площадкой, фитнес-центром, теннисным кортом и баскетбольной площадкой. Удобства и оснащение в …
TRANIO
Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Показать все Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Бакыркёй, Турция
от
$365,000
Варианты отделки С отделкой
Квартира 1+1 общая площадь 137 м2, нетто 88,6 м2. Также в продаже квартиры с двумя (2+1), тремя (3+1), четырьмя (4+1) и пятью (5+1) спальнями. Видео квартиры и комплекса вышлем по запросу. Комплекс простирается вдоль знаменитого побережья Бакыркея, где за последнее десятилетие были …
Smart Home
Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Бакыркёй, Турция
от
$932,795
Год сдачи 2019
Количество этажей 20
Готовые квартиры в комплексе с видом на море в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры расположены в проекте в центре побережья района Бакыркёй. Бакыркёй – один из старейших жилых районов европейской части Стамбула. По этому району проходят важные транспортные магистрали. Проект в Бакыркёе, Атакёй, пред…
TEKCE Real Estate
Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Бакыркёй, Турция
от
$2,03 млн
Год сдачи 2019
Количество этажей 20
Готовые квартиры в комплексе с видом на море в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры расположены в проекте в центре побережья района Бакыркёй. Бакыркёй – один из старейших жилых районов европейской части Стамбула. По этому району проходят важные транспортные магистрали. Проект в Бакыркёе, Атакёй, пред…
TEKCE Real Estate
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция
Бакыркёй, Турция
от
$390,971
Резиденция располагает системой безопасности и видом на море и город. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районо города, рядом с побережьем Мраморного моря. Маслак - 15 км Таксим - 25 км Станция метробуса - 200 метров Станция метро - 2 км
TRANIO
Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция
Бакыркёй, Турция
от
$827,581
Предлагаются элитные апартаменты с различными планировками. Каждая квартира имеет просторную террасу, вид на море и парковочные места. Резиденция на берегу моря состоит из четырех зданий и располагает красивым ухоженным садом, услугами водного такси, консьерж-сервисом, фитнес-центром, студия…
TRANIO
Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Бакыркёй, Турция
от
$2,49 млн
Год сдачи 2019
Количество этажей 20
Готовые квартиры в комплексе с видом на море в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры расположены в проекте в центре побережья района Бакыркёй. Бакыркёй – один из старейших жилых районов европейской части Стамбула. По этому району проходят важные транспортные магистрали. Проект в Бакыркёе, Атакёй, пред…
TEKCE Real Estate
Новая резиденция на берегу моря с причалом для яхт, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с причалом для яхт, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с причалом для яхт, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с причалом для яхт, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с причалом для яхт, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с причалом для яхт, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с причалом для яхт, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Бакыркёй, Турция
от
$994,838
Резиденция с гаванью для мега-яхт построена с использованием современных элементов дизайна и имеет большие открытые пространства, площади и ландшафтный дизайн, чтобы стать примером морского образа жизни. Городской многоуровневый дизайн здания на берегу Мраморного моря украсит не только район…
TRANIO
Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Бакыркёй, Турция
от
$458,631
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной полосе Мраморного моря, на европейской стороне Стамбула. В рамках жилого проекта, в окружении самых красивых туристических и развлекательных достопримечательностей Стамбула, где в городе встречаются самы…
Binaa Investment
Бакыркёй, Турция
от
$440,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Площадь 72 м²
1 объект недвижимости 1
⚫️ Мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов благодаря нашему 20-летнему опыту. ℹ️ Мы поддерживаем и обслуживаем вас 👇 🛋 При покупке квартиры, 🇹🇷 Подаче заявления на получение - 🪪 "ВНЖ" 🇹🇷 Подаче заявления на получение - 🪪 "Гражданства" 🏦 Открытии Банковского счета 💳 📍 Мы …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
72.0
440,000
Yusuf Ali
