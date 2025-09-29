  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46.

Оба, Турция
от
$123,073
BTC
1.4639274
ETH
76.7306943
USDT
121 680.2495440
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
ID: 28135
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартира с одной спальней (1+1) 52 м2 в СПА комплексе премиум класса Best Home 46 - Oba Privilege.

Набор бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина), кондиционер в каждой комнате, в ванных комнатах полы с подогревом и проточный водонагреватель - входит в стоимость!

Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса премиум класса в одном из лучших районов Алании - Оба, на побережье Средиземного моря, от лучшего застройщика региона.

Комплекс расположен на участке площадью 13 000 м2, из которых 10 000 м2 - придомовая территория с разнообразной инфраструктурой, комплекс будет состоять из 7 блоков по 5 этажей, расстояние до моря 3.000 метров.

Рядом расположены и частные школы и колледжи, разместились большие сетевые супермаркеты и магазины, а также – большая государственная больница и не одна.


Завершение строительства: сдан в 2025 году.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн (700 м2)
  • Джакузи
  • Детский бассейн
  • Детская площадка
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Зоны отдыха
  • Место для занятия йогой
  • Working space
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Закрытый бассейн
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Соляная комната
  • Джакузи
  • Зона отдыха
  • Тренажерный зал
  • Детская игровая комната
  • Кафе
  • Парковка крытая (252 парковочных места)
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

