Бейкоз, Турция

Этот проект предлагает вам ощущение сельской местности и комфорт проживания. Полностью готовый к переезду и первоклассный финиш, который вы можете наблюдать на каждом шагу. Рядом с самой большой и престижной виллой комплекса Стамбула. Этот проект подходит вам, если вы хотите, чтобы зеленый и…