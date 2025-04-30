  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция

Aksemsettin Bulvari, Турция
от
$194,421
08.05.2025
$194,421
07.05.2025
$195,093
;
12
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25871
ID новостройки на Realting
In CRM: 2448289
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

Показать на карте

О комплексе

Особенности:

  • Пышные ухоженные сады
  • Пешеходные и беговые дорожки
  • Детские площадки и открытые пространства для семейного отдыха
  • Каскадные бассейны и декоративные водные элементы
  • Безопасные общие зоны для максимального комфорта
  • Многофункциональные пространства
  • Фитнес-центр
  • Сауна
  • Спа
  • Террасы для загара
  • Лагуна
  • Круглосуточная охрана
  • Крытая парковка
  • Помещения для хранения

Окончание строительства - март 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль ТЕМ - 1 минута
  • Стация метро - 3 минуты
  • Аэропорт - 25 минут
  • Больницы - 3 минуты
  • Парки - 2 минуты
  • Университеты - 10 минут

Местонахождение на карте

Aksemsettin Bulvari, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Турция
от
$110,000
Жилой квартал Апартаменты в районе Каргыджак, Алания, по доступным ценам
Каргыджак, Турция
от
$134,534
Жилой квартал Апартаменты по доступной цене в Алании
Аланья, Турция
от
$103,036
Жилой комплекс White Topkapı Residence
Зейтинбурну, Турция
от
$531,007
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Турция
от
$148,582
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Aksemsettin Bulvari, Турция
от
$194,421
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Высотная резиденция с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Бейкоз, Турция
от
$1,40 млн
На территории комплекса вы найдете зеленые зоны площадью 10 000 м2, крытый бассейн, аквапарки, спортивный центр, турецкую баню, детскую площадку, фитнес-центр и студию пилатеса, рестораны, кафе, пекарни, пешеходные дорожки, сауну, парную, спа-зону, супермаркеты, прачечную, аптеки, зоны для о…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Бейликдюзю, Турция
от
$133,309
Почему это свойство؟ Проект находится в центре наиболее значительных инвестиционных проектов в области городского развития и недвижимости, которые характеризуют Бейликдузу. Он примыкает к парку «Долина жизни», крупнейшему парку Стамбула, что делает его местом назначения для желающих инвести…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$202,012
Жилой комплекс строится по государственному проекту и финансируется муниципалитетом района (Başakşehir Belediyesi), что даёт уверенность в благополучном завершении строительства. Резиденция располагает: тренажерным залом спа-центром с парной, хамамом и сауной крытой парковкой круглосуточной…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации