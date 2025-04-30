Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция

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На территории комплекса вы найдете зеленые зоны площадью 10 000 м2, крытый бассейн, аквапарки, спортивный центр, турецкую баню, детскую площадку, фитнес-центр и студию пилатеса, рестораны, кафе, пекарни, пешеходные дорожки, сауну, парную, спа-зону, супермаркеты, прачечную, аптеки, зоны для о…
Почему это свойство؟
Проект находится в центре наиболее значительных инвестиционных проектов в области городского развития и недвижимости, которые характеризуют Бейликдузу.
Он примыкает к парку «Долина жизни», крупнейшему парку Стамбула, что делает его местом назначения для желающих инвести…
Жилой комплекс строится по государственному проекту и финансируется муниципалитетом района (Başakşehir Belediyesi), что даёт уверенность в благополучном завершении строительства.
Резиденция располагает:
тренажерным залом
спа-центром с парной, хамамом и сауной
крытой парковкой
круглосуточной…