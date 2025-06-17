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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Багджылар, Турция
от
$203,952
08.07.2025
$203,952
06.07.2025
$203,982
05.07.2025
$204,312
04.07.2025
$203,493
03.07.2025
$203,721
02.07.2025
$203,813
01.07.2025
$205,023
29.06.2025
$204,994
28.06.2025
$205,364
27.06.2025
$205,518
26.06.2025
$206,613
25.06.2025
$207,287
24.06.2025
$209,064
22.06.2025
$208,480
21.06.2025
$208,682
20.06.2025
$209,742
19.06.2025
$208,998
18.06.2025
$207,945
17.06.2025
$208,296
15.06.2025
$208,029
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15
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23206
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414546
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Багджылар

О комплексе

Резиденция располагает большими общими пространствами для комфортабельной и безопасной жизни:

  • детская площадка
  • спортивная площадка
  • магазины
  • рестораны и кафе
  • конференц-залы
  • бассейн
  • спа-зона
  • сауна
  • фитнес-центр
  • зеленые зоны с беседками
  • гараж
Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 50 метров
  • Мармарай - 10 км
  • Станция метробуса - 7 км
  • Аэропорт Стамбула - 36 км
  • Супермаркет - 2 км
  • Университет - 3 км

Местонахождение на карте

Багджылар, Турция

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$203,952
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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