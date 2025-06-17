Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, конференц-залами и спа-зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

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Предлагаются апартаменты и виллы с видом на горы, оливковые рощи и леса.
Резиденция располагает двумя бассейнами и зонами отдыха, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника (вытяжка, варочная …
Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ.
В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии".
Квартиры имеют
качественную отделку;
полностью оборудованные…
Предлагаются двухэтажные виллы с бассейнами, ухоженными садами и парковочными местами на 2 машины.
Особенности квартир
Каждая спальня имеет гардеробную и ванную комнату. Также имеется прачечная на втором этаже.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника
Встроенная кухня
Тепловой…