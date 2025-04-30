Жилой комплекс Квартиры с одной, двумя и тремя спальнями в районе Умрание

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Проект расположенный на площади 12.600 м2, комплекс состоит из 7-и жилых блоков, всего 387 квартиры различной планировки от 1+1 до 4+1, площадью от 69 м2 до 239 м2.

Проект расположен в 2 мин от шоссе Şile, в 7 мин от метро, 15 мин до метробуса, в 12 минутах от Финансового центра, рядом вся городская инфраструктура - магазины, кафе и рестораны, образовательные и медицинские учреждения.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.



Инфраструктура:

Декоративные бассейны

Крытый бассейн

Сауна и Хамам

Прогулочные зоны

Зоны отдыха

Детская площадка

Спортивные площадки

Крытая парковка на 458 машин

Охрана 24/7



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