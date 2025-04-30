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Жилой комплекс Квартиры с одной, двумя и тремя спальнями в районе Умрание

Умрание, Турция
от
$263,500
BTC
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ETH
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26138
ID новостройки на Realting
In CRM: 1283
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Умрание

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Проект расположенный на площади 12.600 м2, комплекс состоит из 7-и жилых блоков, всего 387 квартиры различной планировки от 1+1 до 4+1, площадью от 69 м2 до 239 м2.

Проект расположен в 2 мин от шоссе Şile, в 7 мин от метро, 15 мин до метробуса, в 12 минутах от Финансового центра, рядом вся городская инфраструктура - магазины, кафе и рестораны, образовательные и медицинские учреждения.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Декоративные бассейны
  • Крытый бассейн
  • Сауна и Хамам
  • Прогулочные зоны
  • Зоны отдыха
  • Детская площадка
  • Спортивные площадки
  • Крытая парковка на 458 машин
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Умрание, Турция

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Жилой комплекс Квартиры с одной, двумя и тремя спальнями в районе Умрание
Умрание, Турция
от
$263,500
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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