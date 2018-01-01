Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция

Каракокали, Турция
47–99 м²
2
Сдача в: 2024
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Oxo Oba Residence — элегантная жилой блок современной архитектуры с оригинальным дизайнерским решением.
Инфраструктура:
- Лифт;
- Открытый бассейн;
- Сауна;
- Фитнес;
- Электрогенератор.
Оснащение квартир:
Oxo Oba Residence в Турции апартаменты и пентхаусы сдаются в чистовой отделке, полностью готовыми к заселению и меблировке. Выбирая недвижимость в Турции от застройщика в Oxo Oba Residence вы получаете: стальные двери, основное и точечное освещение, кухонный гарнитур с гранитной столешницей и бытовой техникой, полный комплект сантехники, подвесные потолки, стеклопакеты, керамическую плитку на полу и моющуюся краску на стенах, все, что входит в понятие: чистовая отделка класса «люкс».
Расположение:
Жилой комплекс Oxo Oba Residence расположится в красивейшем месте, в предгорье Торосского хребта, в окружении апельсиновых садов и авокадовых рощ, в 1100 м от пляжей, в 1,5 км от новейшей городской застройки района Оба. В шаговой доступности от Oxo Oba Residence — остановки общественного транспорта, новая больница федерального значения, магазины, аптеки, школы, детские сады и все необходимое для комфортной жизни. Также в шаговой доступности — гипермаркет METRO, гипермаркет «Кочташ» и новая объездная дорога, по которой за несколько минут можно доехать в любой район Аланьи.
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