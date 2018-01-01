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Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€270,434
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О комплексе

Резиденция располагает небольшим бизнес-центром с магазинами, офисами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, охраной, пешеходными дорожками, сауной и хамамом, зеленой зоной, крытым бассейном, детской площадкой.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и центром города, в пешей доступности от станции метро и торговых центров.

  • Метробус - 2 км
  • Школа - 3 км
  • Центр города - 15 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Станция метро - 400 метров
  • Университет - 3 км
  • Больница - 4 км
  • Автобусная остановка - 700 метров
  • Аэропорт - 35 км
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€270,434
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