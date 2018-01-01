Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция

Махмутлар центр, Турция
В состав данного проекта входят 2 блока малоэтажной постройки, рассчитанных на 53 квартир различной планировки. Общая площадь территории жилого комплекса составляет 3005м2. В шаговой досягаемости расположены, супермаркеты, магазины, школы, детские сады. Внутри комплекса предусмотрена собственная инфраструктура, в которую входят: открытый бассейн, закрытый бассейн, СПА центр, детская площадка, и многое другое. Расстояние до пляжа составляет всего 100 метров. ✔ Блок А 1+1 Квартиры 50 - 52м2 1 Гостиная, 1 Спальня, 1 Ванная, Туалет, 1 Балкон ✔ Блок А 2+1 Квартиры 85 м2 Подъезд, 1 Гостиная, 2 Спальни, 2 Ванные комнаты, Туалет, 1 Балкон ✔ Блок А 2+1 Дуплекс Квартиры 105 м2 Подъезд, 1 Гостиная, 2 Спальни, 3 Ванные комнаты, Туалет, 2 Балкона ✔ Блок А 4+1 Дуплекс Квартиры 175 м2 Подъезд, 1 Гостиная, 4 Спальни, 3 Санузла, 5 Балконов ✔ Блок B 1+1 Квартиры 50 – 52 м2 Вход, 1 Гостиная, 1 Спальня, 1 Ванная Туалет, 1 Балкон ✔ Блок B 2+1 Duplex Apartments 100 м2 Подъезд, 1 гостиная, 1 спальня, 3 ванные комнаты, туалет, 2 балкона. ✔ Блок B 3+1 Duplex Apartments 130 м2 Подъезд, 1 гостиная, 3 спальни, 3 ванные комнаты, туалет, 4 балкона. Открытый бассейн Закрытый бассейн Фитнес центр и степ-аэробики СПА центр Сауна Турецкий хамам Финская сауна Зеленый сад Зоны отдыха и барбекю Детская площадка Консьерж Генератор Лифт Система видеонаблюдения Видеонаблюдение 24/7 Беспроводной интернет