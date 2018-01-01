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Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция

Osmangazi, Турция
от
€240,000
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20
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, турецкой баней, сауной и массажным кабинетом, зоной барбекю и беседками, тренажерным залом, мини-клубом, теннисным кортом, парковкой, беспроводным интернетом, охраной.

Окончание строительства - 30 ноября 2024 года.

Особенности квартир
  • Центральная спутниковая система
  • Интернет
  • Пластиковые окна с двойными стеклопакетами
  • Стальная входная дверь
  • Плиточный и мраморный пол
  • Звуко- и теплоизоляция
  • Кухонная мебель
  • Гранитная столешница
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном экологичном районе.

  • Море - 1,2 км
  • Центр города Аланья - 23 км
  • Ближайший аэропорт - 15 км
  • Аэропорт Антальи - 159 км
Местонахождение новостройки
Osmangazi, Турция

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Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция
Osmangazi, Турция
от
€240,000
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