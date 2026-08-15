Северный Кипр — это место, где сочетаются теплый средиземноморский климат, богатое культурное наследие и привлекательные условия для инвестиций в недвижимость.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика на Северном Кипре

Приобретение недвижимости от застройщика на Северном Кипре дает ряд преимуществ:

Новостройки соответствуют актуальным строительным нормам и предлагают современные архитектурные решения.

Многие застройщики Северного Кипра предоставляют рассрочку платежа или выгодные условия кредитования.

Покупка строящейся недвижимости на Северном Кипре сопровождается четкими юридическими процедурами, обеспечивающими безопасность сделки.

Рынок первичной недвижимости на Северном Кипре демонстрирует стабильный рост, обеспечивая инвестиционную привлекательность объектов.

При покупке на этапе строительства есть возможность внести изменения в планировку и дизайн будущего жилья.

Как выбрать застройщика на Северном Кипре

При выборе застройщика рекомендуется изучить отзывы предыдущих клиентов и ознакомиться с его завершенными и текущими проектами. Убедитесь, что застройщик обладает всеми необходимыми документами для ведения строительной деятельности.

При заключении договора стоит внимательно изучить все его пункты, включая сроки сдачи объекта и гарантийные обязательства. При возможности лично посещайте строящиеся объекты, чтобы оценить качество работ.

Цены на жилье в новостройках Северного Кипра

Сегодня недвижимость на Северном Кипре от застройщика представлена в основном студиями, апартаментами 1+1 и 2+1, таунхаусами и виллами различного класса. Средняя стоимость такого жилья в расчете на квадратный метр держится в пределах $1200–2300, а в премиум-сегменте может доходить до $3000–3500 за м².

Стоимость нового жилья на Северном Кипре по районам:

Город / район Тип жилья Цена за м² Искеле Студии $1200–1500 1+1 $1300–1700 2+1 $1400–1900 Таунхаусы $1300–1600 Виллы $1600–2300 Кирения (Гирне) Студии $1500–1900 1+1 $1700–2200 2+1 $1900–2300 Таунхаусы $1600–2200 Виллы $2000–3500 Никосия (Лефкоша) Студии $1100–1400 1+1 $1200–1500 Виллы / дома $1300–1800 Фамагуста (Газимагуса) Студии $1200–1450 1+1 $1300–1650 Виллы $1400–1900

В прибрежных локациях цены выше из-за более высокого спроса. Но разницу можно нивелировать покупкой жилья на ранних стадиях строительства. Экономия по сравнению с готовыми объектами нередко составляет 25–35%.

Популярные города и районы Северного Кипра для приобретения жилья в новостройке

Северный Кипр предлагает разнообразные регионы для приобретения недвижимости. Наиболее популярные из них:

Кирения (Гирне). Известна своей живописной гаванью, историческими достопримечательностями и развитой инфраструктурой. Здесь представлены как элитные виллы, так и современные апартаменты.

Известна своей живописной гаванью, историческими достопримечательностями и развитой инфраструктурой. Здесь представлены как элитные виллы, так и современные апартаменты. Фамагуста (Газимагуса). Город с богатым историческим наследием и университетским кампусом. Предлагает широкий выбор жилья по доступным ценам.

Город с богатым историческим наследием и университетским кампусом. Предлагает широкий выбор жилья по доступным ценам. Искеле (Трикомо). Быстроразвивающийся район с прекрасными пляжами. Привлекает инвесторов благодаря перспективным проектам и относительно низким ценам на недвижимость.

Быстроразвивающийся район с прекрасными пляжами. Привлекает инвесторов благодаря перспективным проектам и относительно низким ценам на недвижимость. Лефкоша (Никосия). Столица Северного Кипра, сочетающая в себе деловую активность и культурные достопримечательности. Предлагает разнообразные варианты жилья для тех, кто ценит городской образ жизни.

Столица Северного Кипра, сочетающая в себе деловую активность и культурные достопримечательности. Предлагает разнообразные варианты жилья для тех, кто ценит городской образ жизни. Алсанджак (Каравас). Район, расположенный недалеко от Кирении, известен своими зелеными зонами и спокойной атмосферой. Идеален для семейного проживания.

При выборе недвижимости на Северном Кипре важно учитывать не только стоимость, но и перспективы развития района, инфраструктуру и личные предпочтения.