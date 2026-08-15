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Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
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Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Аканту, Северный Кипр
от
$146,156
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Татлысу находится всего в 40 минутах езды от Гирне, между горами Бешпармак и средиземноморской береговой линией. Благодаря своей нетронутой природной красоте регион Татлысу продолжает очаровывать своих посетителей и жителей. Для спокойной жизни вы попали в нужное место, потому что Татлысу яв…
Застройщик
Tunalı İnşaat
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Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
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Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$230,976
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
Редкая возможность для этой впечатляющей квартиры, расположенной в одном из самых престижных районов Никосии с самым захватывающим видом на город.  Апартаменты построены и поставляются по самым высоким стандартам. В них есть 2-комнатная квартира Modern, которая устанавливает новые стандар…
Застройщик
Tunalı İnşaat
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Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Trikomo, Северный Кипр
от
$64,229
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира-студия 57 м² в километре от песчаного пляжа. Благодаря уникальному расположению, Вы будете жить в тихом месте в стороне от городской суеты, но при этом находиться рядом с всей городской инфраструктурой и историческими достопримечательностями. До центра города и м…
Агентство
Smart Home
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TekceTekce
Жилой комплекс Royal Life Residence
Жилой комплекс Royal Life Residence
Жилой комплекс Royal Life Residence
Жилой комплекс Royal Life Residence
Жилой комплекс Royal Life Residence
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Жилой комплекс Royal Life Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$73,583
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 14
Площадь 41–58 м²
10 объектов недвижимости 10
Royal Life Residence — современный жилой комплекс в 100 метрах от Long Beach 🌊 Royal Life Residence — готовый жилой комплекс, расположенный в самом сердце популярного района Long Beach (Искеле), всего в 100 метрах от песчаного пляжа Средиземного моря. Комплекс предлагает комфортную кур…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0 – 58.0
98,085 – 113,644
Студия
41.0 – 42.0
74,409 – 83,880
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
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Жилой комплекс Casa del Mare Project
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$315,106
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Испытайте роскошь, как никогда прежде Вы будете жить в великолепном районе с его удобством транспортировки, обеспечиваемым близостью к аэропорту, идеальным расстоянием до Кирении и расположением Casa del Mare прямо у моря. Здесь жизнь — это незабываемые впечатления от моря, солнца, песка…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Lagoon Verde
Жилой комплекс Lagoon Verde
Жилой комплекс Lagoon Verde
Жилой комплекс Lagoon Verde
Жилой комплекс Lagoon Verde
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Жилой комплекс Lagoon Verde
Спатарико, Северный Кипр
от
$136,135
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Lagoon Verde Residences & Resort - это больше, чем просто место для жизни, это приглашение испытать спокойствие и красоту Северного Кипра. Приходите и откройте для себя рай!🏝️Гигантский лагунный бассейн в Lagoon Verde является примером их приверженности инновациям, исключительному дизайну и …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
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Жилой комплекс Sky Diora
Йиалусса, Северный Кипр
от
$156,257
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Проект Sky Diora — это особый жилой район, расположенный в Ени Эренкёй. С 80 единицами, 10 блоками, офисом управления для аренды и обслуживания, этот проект направлен на то, чтобы смешать безмятежную атмосферу моря с комфортом современной жизни, чтобы превратить ваши мечты в реальность. Кром…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Показать все Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$254,018
Варианты отделки С отделкой
Лофт-пентхаусы с двумя спальнями 70 м2 + 35 м2 терраса на крыше. На первом уровне расположены гостиная с выходом на балкон, кухонная зона, одна спальня и ванная комната. На втором уровне лофт-этаже находится вторая спальня с видом на море и второй санузел. Выход на просторную террас…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Atlantis Pearl
Жилой комплекс Atlantis Pearl
Жилой комплекс Atlantis Pearl
Жилой комплекс Atlantis Pearl
Жилой комплекс Atlantis Pearl
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Жилой комплекс Atlantis Pearl
Аканту, Северный Кипр
от
$204,164
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 3
Atlantis Pearl — это эксклюзивный прибрежный проект в районе Татлысу, где современная архитектура гармонично сочетается с очарованием Средиземноморья. Комплекс окружён зеленью и предлагает захватывающие виды на море и горы, создавая идеальное пространство для спокойной, комфортной и размерен…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Северный Кипр
от
$169,240
Варианты отделки С отделкой
Проект получил престижные награды Property NC Awards 2019! Меблированная студия 53 м2 в комплексе Grand Sapphire Resort с отелем и казино. Комплекс расположены в 600 метрах от пляжа "Лонг бич", в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более 3-х ки…
Агентство
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Жилой комплекс Brise de Mer – Mounting Side
Жилой комплекс Brise de Mer – Mounting Side
Жилой комплекс Brise de Mer – Mounting Side
Жилой комплекс Brise de Mer – Mounting Side
Жилой комплекс Brise de Mer – Mounting Side
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Жилой комплекс Brise de Mer – Mounting Side
Аканту, Северный Кипр
от
$136,940
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Жизнь между морем и горами в одном из самых живописных регионов Северного Кипра О регионе Tatlısu (Татлысу) 📍 Татлысу (в переводе с турецкого — «сладкая вода») расположен у подножия гор Бешпармак и объединяет в себе горные пейзажи и побережье Средиземного моря. 📌 Расстояния: …
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SMAK Partners
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Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
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Жилой комплекс The Blue Residence
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$194,503
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
The Blue Residence — современный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых востребованных курортных районов Северного Кипра — Искеле, Long Beach. Проект сочетает элегантную современную архитектуру, развитую инфраструктуру и удобное расположение всего в нескольких минут…
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Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Богази, Северный Кипр
от
$95,714
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Меблированная студия (0+1) 44 м2 с балконом с прямым видом на море. Закрытый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в 200 метрах от моря в районе Боаз, в 10 км от города Фамагуста, рядом с ко…
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Жилой комплекс Courtyard Platinum
Жилой комплекс Courtyard Platinum
Жилой комплекс Courtyard Platinum
Жилой комплекс Courtyard Platinum
Жилой комплекс Courtyard Platinum
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Жилой комплекс Courtyard Platinum
Богази, Северный Кипр
от
$170,378
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
🏡 Courtyard Platinum — новый уровень комфорта и роскоши в самом сердце стремительно развивающегося региона Искеле, Северный Кипр. Проект продолжает успех популярного Courtyard Long Beach Holiday Resort, задавая новые стандарты для жизни и инвестиций. 🌿 Уникальная концепция “Courtyard” Н…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Trikomo, Северный Кипр
от
$70,101
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Меблированная студия 42 м2 с балконом 7м2 в 600 метрах от песчаного пляжа "Лонг Бич" в комплексе Royal Sun Residence. "Лонг Бич" это удачные инвестиции и возможность жить в одном из красивейших мест Ки…
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Жилой комплекс OTUKEN PROJECT
Жилой комплекс OTUKEN PROJECT
Жилой комплекс OTUKEN PROJECT
Жилой комплекс OTUKEN PROJECT
Жилой комплекс OTUKEN PROJECT
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Жилой комплекс OTUKEN PROJECT
Спатарико, Северный Кипр
от
$186,445
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Показать все Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$203,421
Варианты отделки С отделкой
Квартира 2+1 пентхаус - 74 м2 + балкон 12 м2 + терраса на крыше 31 м2 в роскошном комплексе в 300 метрах от моря. Комплекс находится в живописном месте прямо на берегу Средиземного моря в районе Эсентепе, благодаря удачному ландшафту все объекты в комплексе имеют потрясающий вид на море и…
Агентство
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Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
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Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Воколида, Северный Кипр
от
$87,763
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Thalassa Beach Resort — жилой комплекс на первой линии моря в районе Bafra 🌊🏖 Thalassa Beach Resort — премиальный жилой комплекс, расположенный прямо на берегу моря в туристической зоне Bafra, Северный Кипр. Комплекс занимает уникальную позицию на первой линии с собственным песчаным пл…
Агентство
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Жилой комплекс La Joya Beach Residences
Жилой комплекс La Joya Beach Residences
Жилой комплекс La Joya Beach Residences
Жилой комплекс La Joya Beach Residences
Жилой комплекс La Joya Beach Residences
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Жилой комплекс La Joya Beach Residences
Trikomo, Северный Кипр
от
$157,328
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
La Joya Beach Residences — это премиальный жилой проект, расположенный в районе Long Beach, Искеле, одном из самых востребованных прибрежных направлений Северного Кипра. Название La Joya в переводе с испанского означает «драгоценность», и проект полностью оправдывает это значение. Низкоэт…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Показать все Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$149,535
Варианты отделки С отделкой
Студия - пентхаус 34 м2 с террасой на крыше 20 м2 в комплексе Ceasar Cliff. Комплекс расположен в очень красивом месте на холме, откуда открываются потрясающие виды на Средиземное море и горы Бешпармак. До песчаного пляжа будет вести живописный мост с лифтом. Специально для детей будет…
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Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
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Жилой комплекс MCKENZIE 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$404,940
Жилой комплекс Mckenzie 2 представляет собой роскошный и высококачественный проект, который находится в популярном курортном районе Лонг Бич, севернее Фамагусты, на Северном Кипре. Этот проект обещает непередаваемый образ жизни среди красоты природы и близости Средиземного моря. Преимущества…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Royal Sun Residence
Жилой комплекс Royal Sun Residence
Жилой комплекс Royal Sun Residence
Жилой комплекс Royal Sun Residence
Жилой комплекс Royal Sun Residence
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Жилой комплекс Royal Sun Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$75,868
Варианты отделки С отделкой
Площадь 42–103 м²
15 объектов недвижимости 15
Royal Sun Residence — готовый комплекс у самого моря 🌊☀️ Royal Sun Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в одном из самых востребованных районов Северного Кипра — Long Beach, Искеле. До знаменитого песчаного пляжа всего 5 минут пешком 🏖 Это проект, который уже …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0 – 103.0
93,350 – 136,643
Квартира 2 комнаты
70.0 – 100.0
144,760 – 209,699
Студия
42.0
73,057 – 75,762
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Coastal Heaven
Жилой комплекс Coastal Heaven
Жилой комплекс Coastal Heaven
Жилой комплекс Coastal Heaven
Жилой комплекс Coastal Heaven
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Жилой комплекс Coastal Heaven
Лефка, Северный Кипр
от
$106,923
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Расположенный на просторном побережье Лефке, в окружении спокойствия пышной зелени, Прибрежный Рай сочетает в себе блеск моря с современной и уникальной архитектурой. Благодаря своему расположению на берегу моря, захватывающим видам и разнообразным вариантам апартаментов, этот престижный про…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Kaya Residences
Жилой комплекс Kaya Residences
Жилой комплекс Kaya Residences
Жилой комплекс Kaya Residences
Жилой комплекс Kaya Residences
Показать все Жилой комплекс Kaya Residences
Жилой комплекс Kaya Residences
Агиос Теодорос, Северный Кипр
от
$113,078
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Kaya Residences — солнце, море и роскошная жизнь в сердце Бафры ☀️🌊✨ Позвольте солнцу и лазурному морю стать частью вашей повседневной жизни в Бафре — одном из самых престижных курортных регионов Северного Кипра. Kaya Residences расположен всего в 5 минутах езды от одного из самых крас…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет!
Жилой комплекс Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет!
Жилой комплекс Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет!
Жилой комплекс Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет!
Жилой комплекс Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет!
Показать все Жилой комплекс Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет!
Жилой комплекс Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет!
Лефконико, Северный Кипр
от
$33,180
Варианты отделки С отделкой
Готовые квартиры от £25,000 — рассрочка до 13 лет! Хотите приобрести недвижимость на Северном Кипре с минимальным стартом и комфортной оплатой? Теперь это реально — действует специальная акция от застройщика! В предложении участвуют готовые квартиры и объекты со сдачей на втором этапе: …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Показать все Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$130,371
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 103 м²
1 объект недвижимости 1
Olive Court 2 — современный комплекс в Йени Боазичи 🌿🏡 Olive Court 2 расположен в районе Yeni Boğaziçi — всего в 10 минутах ходьбы от моря. Проект включает 58 резиденций, сочетая современную архитектуру, продуманную планировку и зелёное окружение. Каждая деталь продумана для комфортной ж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
103.0
133,937
Агентство
SMAK Partners
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Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Лапитос, Северный Кипр
от
$145,652
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Показать все Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Trikomo, Северный Кипр
от
$174,680
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Новый центр притяжения Meditteranean находится в Искеле. Белладжио — роскошь, воплощенная в жизнь. Он позволяет открыть для себя неограниченный комфорт роскошной жизни в сердце природы и моря. Просторные апартаменты, террасы и балконы, спроектированные с эстетическими и функциональными особе…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Mykonos Homes
Жилой комплекс Mykonos Homes
Жилой комплекс Mykonos Homes
Жилой комплекс Mykonos Homes
Жилой комплекс Mykonos Homes
Показать все Жилой комплекс Mykonos Homes
Жилой комплекс Mykonos Homes
Калограя, Северный Кипр
от
$379,771
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 116 м²
2 объекта недвижимости 2
Mykonos Homes — эксклюзивный жилой комплекс премиум-класса на побережье Северного Кипра, вдохновлённый архитектурой всемирно известного отеля Cavo Tagoo Mykonos. Проект расположен в одном из самых живописных регионов острова — Эсентепе, всего в нескольких шагах от Средиземного моря. Здесь…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
116.0
388,959 – 405,870
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс La Casalia
Жилой комплекс La Casalia
Жилой комплекс La Casalia
Жилой комплекс La Casalia
Жилой комплекс La Casalia
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Жилой комплекс La Casalia
Аканту, Северный Кипр
от
$206,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🌿 La Casalia — уголок рая с видом на кристально-чистые воды Средиземного моря. Здесь гармонично сочетаются спокойствие, восстановление и уникальные виды, создавая идеальное пространство для тех, кто хочет обновить тело и душу. ✨ Wellness & Health концепция, вдохновлённая природой Проект…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Богази, Северный Кипр
от
$169,742
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 71 м2 в 5* СПА комплексе Caesar Blue. Новый комплекс апартаментов расположенный в живописной части региона Боаз, с чистым песочным пляжем. Апартаменты идеально подходят для отдыха, сдачи в аренду и для постоянного проживания. Инфраструкту…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Courtyard
Жилой комплекс Courtyard
Жилой комплекс Courtyard
Жилой комплекс Courtyard
Trikomo, Северный Кипр
от
$137,276
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 50–125 м²
5 объектов недвижимости 5
Courtyard — уютный курортный комплекс в сердце Long Beach 🌴🌊 Готовый жилой комплекс Courtyard расположен в одном из самых востребованных регионов Северного Кипра — Long Beach, всего в 5 минутах ходьбы от песчаного пляжа 🏖✨ Это гармоничное сочетание комфорта, зелёных пространств и полно…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.0
175,877
Квартира 2 комнаты
125.0
295,609
Студия
50.0
140,025 – 144,760
Агентство
SMAK Partners
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Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Показать все Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Богази, Северный Кипр
от
$538,945
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Boğaz Vista — частные виллы у моря 🏖️ Новый проект в Боазе, всего 700 м до моря. Тихий район, приватность и современный комфорт — отличный вариант для жизни и отдыха. В комплексе всего 9 вилл: Blue View Villas (2+1) Elegant Villas (3+1) --- Blue View Villas — ключевые о…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
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Жилой комплекс Solterra Villas
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$647,475
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Caesar Blue
Жилой комплекс Caesar Blue
Жилой комплекс Caesar Blue
Жилой комплекс Caesar Blue
Жилой комплекс Caesar Blue
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Жилой комплекс Caesar Blue
Гастриа, Северный Кипр
от
$120,726
Площадь 48–112 м²
15 объектов недвижимости 15
Caesar Blue — это современный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра, эксклюзивно спроектированный и построенный компанией Afik Group. Caesar Blue находится рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного моря. Апартаменты с полным оснащением в окружении благоуха…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.0 – 75.0
91,997 – 171,142
Квартира 2 комнаты
106.0 – 112.0
162,348 – 222,552
Студия
48.0 – 52.0
98,085
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Four Seasons Life II
Жилой комплекс Four Seasons Life II
Жилой комплекс Four Seasons Life II
Жилой комплекс Four Seasons Life II
Жилой комплекс Four Seasons Life II
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Жилой комплекс Four Seasons Life II
Богази, Северный Кипр
от
$217,415
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 40–75 м²
3 объекта недвижимости 3
Four Seasons Life II — гармония природы и комфорта у Средиземного моря 🌊🌿 Four Seasons Life II — полностью готовый жилой комплекс, предлагающий жизнь с привилегиями в одном из самых перспективных районов Искеле — Boğaz. Проект создан с уважением к природе и архитектурной гармонии регио…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.0
217,817
Студия
40.0
119,732
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Reflection
Жилой комплекс Reflection
Жилой комплекс Reflection
Жилой комплекс Reflection
Жилой комплекс Reflection
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Жилой комплекс Reflection
Аканту, Северный Кипр
от
$218,891
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Reflection — это ультра-люксовый жилой комплекс в живописном регионе Татлысу, где зелень гор встречается с лазурью моря. Проект расположен в экологически чистой зоне, вдали от городской суеты, но при этом с удобной транспортной доступностью. Север — панорамные виды на Средиземное море 🌊 …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences
Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences
Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences
Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences
Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences
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Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$359,378
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Sandscape Coastal Residences — первая линия Средиземного моря 🌊 Sandscape Coastal Residences — эксклюзивный жилой проект на самом берегу Средиземного моря в районе Эсентепе, одном из самых быстро развивающихся прибрежных регионов Северного Кипра. Это не просто квартиры с видом на море …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Показать все Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$171,089
Варианты отделки С отделкой
Меблированные трехкомнатные апартаменты105 м5 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе. Жилая площадь - 91 м2 + просторная терраса в 14 м2 станет идеальным местом для отдыха. Полностью меблированы и оснащены всей необходимой техникой, что позволяет сразу заселиться без дополнительных затрат…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Trikomo, Северный Кипр
от
$114,792
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с террасой 15 м2 в комплексе Park Residence. Двухкомнатные апартаменты в 250 метрах от песчаного пляжа. "Лонг Бич" это побережье с прекрасными песчаными пляжами, рядом с городом Искеле и недалеко от г. Фамагуста. В этом проекте все бы…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Показать все Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Trikomo, Северный Кипр
от
$176,478
Варианты отделки С отделкой
Меблированные студии 48.8 м2 и 55.6 м2 с дизайн-пакетом от застройщика в комплексе Court Yard. В студии имеется гостиная зона с телевизором и двуспальной кроватью, кухонная зона с техникой, включая варочную панель, вытяжку и холодильник. Этот проект имеет большую территорию и многообра…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
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Жилой комплекс Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$56,750
НДС
Варианты отделки С отделкой
Площадь 40–128 м²
58 объектов недвижимости 58
Caesar Resort — город-курорт у самого моря 🌊🏖✨ Caesar Resort расположен в Искеле, рядом с легендарным пляжем Лонг Бич — одним из самых красивых песчаных пляжей Кипра. Проект занимает впечатляющую территорию 393 570 м² — это настоящий курортный город с собственной инфраструктурой, ресто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.0 – 80.0
71,704 – 117,026
Квартира 2 комнаты
75.0 – 122.0
88,615 – 169,112
Квартира 3 комнаты
128.0
225,934
Студия
40.0 – 60.0
57,498 – 142,054
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
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Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Калограя, Северный Кипр
от
$140,803
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Современный комплекс Ultramarine Nuance в живописном районе Эсентепе 🌊 🏗 Готовность: декабрь 2025 💰 Удобный план оплаты: • 40% — первый взнос • 40% — до получения ключей • 20% — в течение 1 года после сдачи Инфраструктура комплекса: • Променад 🚶‍♂️ • SPA и хаммам 🧖‍♀️ • Infi…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
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Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$234,913
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
Площадь 113–190 м²
4 объекта недвижимости 4
Grand Sapphire Resort & Residence, Block F — премиальный курортный комплекс у Long Beach 🌊 Grand Sapphire Resort & Residence, Block F — часть одного из самых масштабных и престижных проектов Северного Кипра, расположенного в районе Искеле, всего в нескольких минутах ходьбы от Long Beach. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
113.0 – 118.0
236,757 – 257,051
Квартира 3 комнаты
190.0
404,517
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
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Жилой комплекс Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$178,700
НДС
Варианты отделки С отделкой
Площадь 78 м²
1 объект недвижимости 1
Sky Sakarya — современный центр городской жизни в Фамагусте 🌆 Sky Sakarya — это масштабный современный проект, создающий новый формат городской жизни в самом сердце Фамагусты. Комплекс расположен в одной из самых удобных и активных локаций города — рядом с MGA, Famagusta Arena и Salami…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
78.0
154,231
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс HERA
Жилой комплекс HERA
Жилой комплекс HERA
Жилой комплекс HERA
Жилой комплекс HERA
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Жилой комплекс HERA
Воколида, Северный Кипр
от
$236,676
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
HERA — 5★ роскошь у лучших пляжей Северного Кипра 👑 Расположенный в районе Бафра (Искеле), проект HERA находится в одном из самых перспективных и престижных туристических центров Северного Кипра 🌴 Когда-то тихая прибрежная деревня, Бафра за последние 10–15 лет превратилась в динамично ра…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
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Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$129,053
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 13
Площадь 57–130 м²
2 объекта недвижимости 2
Edelweiss Holiday Residence — курортный комплекс с полной инфраструктурой в Искеле 🌴🌊 Edelweiss Holiday Residence — современный жилой комплекс, сочетающий архитектурную эстетику, качество строительства и курортный образ жизни в одном пространстве. Проект полностью готов и предлагает ко…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
130.0
178,583
Студия
57.0
82,527
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Richmond Park
Жилой комплекс Richmond Park
Жилой комплекс Richmond Park
Жилой комплекс Richmond Park
Жилой комплекс Richmond Park
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Жилой комплекс Richmond Park
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$819,568
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Richmond Park — бутик-комплекс вилл у моря в Yeniboğaziçi 🌿🏡 Richmond Park — это эксклюзивный бутик-проект роскошных вилл, созданный для тех, кто ценит приватность, пространство и средиземноморский стиль жизни. Комплекс расположен в престижном районе Yeniboğaziçi (Фамагуста) — одном из…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс 4EVER GREEN 4
Жилой комплекс 4EVER GREEN 4
Жилой комплекс 4EVER GREEN 4
Жилой комплекс 4EVER GREEN 4
Жилой комплекс 4EVER GREEN 4
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Жилой комплекс 4EVER GREEN 4
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$161,411
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
4EVER GREEN 4 — современный жилой комплекс в спокойном районе Yeni Boğaziçi 🌿☀️ 4EVER GREEN 4 — современный жилой комплекс, расположенный в районе Yeni Boğaziçi, одном из самых комфортных и спокойных районов Северного Кипра, входящем в международное движение Cittaslow («медленные города»)…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
120.0
311,167
Агентство
SMAK Partners
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Жилой квартал Kantara Beach
Жилой квартал Kantara Beach
Жилой квартал Kantara Beach
Жилой квартал Kantara Beach
Жилой квартал Kantara Beach
Жилой квартал Kantara Beach
Давлос, Северный Кипр
от
$315,368
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Trikomo, Северный Кипр
от
$72,797
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Готовая студия 43 м² в 250 метрах от песчаного пляжа. "Лонг Бич" это побережье с прекрасными песчаными пляжами, рядом с городом Искеле и недалеко от г. Фамагуста. Лонг Бич это удачные инвестиции и возм…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Panorama Long Beach
Жилой комплекс Panorama Long Beach
Жилой комплекс Panorama Long Beach
Жилой комплекс Panorama Long Beach
Жилой комплекс Panorama Long Beach
Показать все Жилой комплекс Panorama Long Beach
Жилой комплекс Panorama Long Beach
Trikomo, Северный Кипр
от
$202,560
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 13
Площадь 74–85 м²
4 объекта недвижимости 4
Panorama Long Beach — новая архитектурная икона побережья 🌅🏖 Panorama Long Beach — это готовый премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 180 метрах от моря (2 минуты пешком). Проект находится на границе зоны малоэтажной застройки, благодаря чему большинство квартир получают мак…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
264,492
Квартира 2 комнаты
80.0 – 85.0
365,283 – 419,399
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Aventus Residence
Жилой комплекс Aventus Residence
Жилой комплекс Aventus Residence
Жилой комплекс Aventus Residence
Жилой комплекс Aventus Residence
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Жилой комплекс Aventus Residence
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$211,811
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Aventus Residence - это новый жилой комплек, расположенный в районе Искеле, всего в 750 метрах от Средиземного моря. Проект удобно расположен рядом с ресторанами, рынками, АЗС и всеми необходимыми удобствами. Aventus состоит из двух этапов, которые включают в себя семь жилых домов на 130 …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
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Жилой комплекс Spectra
Лапитос, Северный Кипр
от
$242,832
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Spectra — где природа, семья и футуристичный дизайн соединяются в одном пространстве Добро пожаловать в Spectra — масштабный премиальный проект в регионе Лапта, к западу от туристического центра Кирении. Здесь зелёные горы встречаются с лазурным морем, а современные архитектурные линии…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Orchard
Жилой комплекс Orchard
Жилой комплекс Orchard
Жилой комплекс Orchard
Жилой комплекс Orchard
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Жилой комплекс Orchard
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$106,755
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 60–124 м²
3 объекта недвижимости 3
Orchard — современный оазис рядом с морем и историей 🌴🌊 Локация: Yeniboğaziçi, Северный Кипр Orchard расположен в районе Yeniboğaziçi — месте, где началась история острова, рядом с древним Саламисом и золотыми пляжами Средиземного моря. 🏖 1 км до пляжа 🏙 8 км до центра Фамагусты 🏥…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0
189,406
Квартира 2 комнаты
124.0
264,492
Студия
88.0
106,203
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Северный Кипр
от
$303,111
Варианты отделки С отделкой
Это проект получил престижные награды Property NC Awards! Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 147 м2 с видом на море в престижном жилом комплексе с 5* отелем и казино в 600 метрах от пляжа Лонг бич - Grand Sapphire Resort. Квартира полностью меблирована и укомплектована: сов…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Hawaii Homes
Жилой комплекс Hawaii Homes
Жилой комплекс Hawaii Homes
Жилой комплекс Hawaii Homes
Жилой комплекс Hawaii Homes
Показать все Жилой комплекс Hawaii Homes
Жилой комплекс Hawaii Homes
Аканту, Северный Кипр
от
$127,565
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Дома на Гавайях - один из крупнейших жилых проектов на берегу моря со студиями, 1+1, 2+1 пентхаусами и роскошными виллами с 3 спальнями, имеющими общее количество единиц 500. Расположенный на побережье Татлису, проект имеет искусственные реки, озера и острова, разбросанные по всему участку с…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Habitat
Жилой комплекс Habitat
Жилой комплекс Habitat
Жилой комплекс Habitat
Жилой комплекс Habitat
Показать все Жилой комплекс Habitat
Жилой комплекс Habitat
Аканту, Северный Кипр
от
$156,091
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 49–100 м²
4 объекта недвижимости 4
Площадь комплекса  - 220 000 м2, 35% из которых под застройку. Комплекс расположен между морем на севере и горами на юге. Прекрасный вид! 🌊🏡⛰️ Доступна вся близлежащая инфраструктура: школа, больница, супермаркет, фермерский базар, банки, салон красоты, кофейня,  ба…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.0 – 96.0
155,516 – 210,985
Квартира 2 комнаты
100.0
339,510
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
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Жилой комплекс Querencia
Trikomo, Северный Кипр
от
$194,442
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 28
🌊 Querencia — великолепный проект, который создаст неповторимую атмосферу на Лонг-Бич, всего в 400 метрах от моря. Прямо напротив уникального пляжа откроется комплекс с вдохновляющими видами, продуманными жилыми пространствами и насыщенной инфраструктурой. 🏢 4 блока, один из которых буде…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Oasis
Жилой комплекс Oasis
Жилой комплекс Oasis
Жилой комплекс Oasis
Жилой комплекс Oasis
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Жилой комплекс Oasis
Аканту, Северный Кипр
от
$157,049
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Oasis — курортный жилой комплекс среди гор и моря, Küçükerenköy 🌿🌊 Oasis — современный жилой комплекс, расположенный у подножия зелёных гор в районе Küçükerenköy, с красивыми видами на Средиземное море. Комплекс находится всего примерно в 700 метрах от моря, сочетая тишину природы и бл…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$360,646
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Park Avenue — престиж в самом сердце Кирении Park Avenue — это эксклюзивный проект премиум-класса, расположенный в самом центре города Кирения. Современная архитектура, вдохновлённая легендарной нью-йоркской Park Avenue, сочетается здесь с зелёными зонами, продуманной инфраструктурой и го…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Caesar Beach
Жилой комплекс Caesar Beach
Жилой комплекс Caesar Beach
Жилой комплекс Caesar Beach
Богази, Северный Кипр
от
$378,413
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 100 м²
1 объект недвижимости 1
Caesar Beach — жилой комплекс на первой линии моря с полной курортной инфраструктурой 🌊🏖 Caesar Beach — современный жилой комплекс, расположенный прямо на берегу Средиземного моря, с собственным оборудованным песчаным пляжем. Проект полностью готов и предлагает формат жизни у моря с ку…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
100.0
378,812
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Venice
Жилой комплекс Venice
Жилой комплекс Venice
Жилой комплекс Venice
Жилой комплекс Venice
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Жилой комплекс Venice
Спатарико, Северный Кипр
от
$132,156
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Venice — курортная жизнь с итальянским акцентом 🇮🇹✨ Venice — это уникальный жилой проект, расположенный в самом сердце Long Beach, Искеле, где средиземноморская легкость встречается с романтикой Венеции 💙 Здесь вода — не просто фон, а часть образа жизни: каналы с гондолами, острова с джа…
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Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
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Жилой комплекс Bahamas Homes
Калограя, Северный Кипр
от
$127,565
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Bahamas Homes — курортный жилой комплекс с атмосферой тропического рая у моря 🌴🌊 Bahamas Homes — уникальный жилой проект, расположенный на востоке Кирении (Гирне), в одном из самых зелёных и живописных регионов Северного Кипра. Проект сочетает современную архитектуру, тропический дизай…
Агентство
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Жилой комплекс Park Residence
Жилой комплекс Park Residence
Жилой комплекс Park Residence
Жилой комплекс Park Residence
Жилой комплекс Park Residence
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Жилой комплекс Park Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$90,611
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 60–200 м²
9 объектов недвижимости 9
Новое дыхание побережья Long Beach 🌊 Park Residence — современный жилой комплекс всего в 200 метрах от знаменитого песчаного пляжа Long Beach. Проект создан для тех, кто хочет жить у моря, наслаждаться видом и чувствовать атмосферу настоящего курорта каждый день. 🏖 До пляжа — всего 2 м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0 – 200.0
113,644 – 129,202
Квартира 2 комнаты
86.0 – 90.0
155,583 – 240,816
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
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Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
Trikomo, Северный Кипр
от
$128,512
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 31
Площадь 54–117 м²
8 объектов недвижимости 8
Новый эталон роскошной жизни на берегу Средиземного моря 🌊✨ Grand Sapphire Resort & Residences — это крупнейший и самый масштабный жилой проект Северного Кипра, расположенный на первой линии знаменитого Long Beach в Искеле. 1630 роскошных резиденций, отель мирового уровня и концепция ж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
111.0 – 117.0
270,580 – 297,638
Студия
54.0
150,848 – 154,231
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$129,066
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 36–189 м²
219 объектов недвижимости 219
Самый эксклюзивный проект Северного Кипра Ocean Life предлагает уникальную жизнь и инвестиционные возможности в дополнение к своей природе, климату, историческим красотам, туризму и инфраструктуре образования. Будучи центром внимания инвесторов и всего мира с его восхитительными ценами на жи…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 45.0
128,525 – 211,729
Квартира 2 комнаты
86.0 – 189.0
209,699 – 275,992
Квартира 3 комнаты
125.0
263,815 – 281,403
Агентство
SMAK Partners
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Многоквартирный жилой дом Dormix
Многоквартирный жилой дом Dormix
Многоквартирный жилой дом Dormix
Многоквартирный жилой дом Dormix
Многоквартирный жилой дом Dormix
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Многоквартирный жилой дом Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$130,179
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Dormix — бутик-проект в самом востребованном районе Фамагусты Dormix — это эксклюзивный жилой проект, сочетающий современную архитектуру, продуманные планировки и стратегически идеальное расположение. Проект включает всего 17 резиденций: 16 стильных апартаментов 2+1 (75 м²) …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Жилой комплекс Aloha Beach Resort
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Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Аканту, Северный Кипр
от
$248,138
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Комплекс расположен на 80 гектарах земли в живописном районе Татлису на первой береговой линии. В 800 метрах находится комплекс HAWAII HOMES, а в 6,5 км, с другой стороны, комплекс BAHAMAS HOMES, доступ к которому бесплатный для жителей курорта Алоха-Бич.Концепция проекта заключается в том, …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс The Blue
Жилой комплекс The Blue
Жилой комплекс The Blue
Жилой комплекс The Blue
Жилой комплекс The Blue
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Жилой комплекс The Blue
Аканту, Северный Кипр
от
$170,597
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 88 м²
1 объект недвижимости 1
The Blue — современная роскошь у самого Средиземного моря 🌊 Локация: Tatlısu The Blue — это премиальный жилой комплекс на побережье Северного Кипра, где современная архитектура сочетается с панорамными видами на море и атмосферой уединённого средиземноморского образа жизни. Проект в…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
88.0
171,142
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
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Жилой комплекс D-Point
Trikomo, Северный Кипр
от
$167,695
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
🏙 D-Point — престижный и инновационный проект в самом сердце Лонг-Бич, Искеле — одного из самых динамично развивающихся районов Северного Кипра. Комплекс объединяет в себе жизнь, работу, отдых и шопинг в одном месте. ✨ Концепция All-in-One D-Point предлагает уникальное пространство, где…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Brise de Vallee
Жилой комплекс Brise de Vallee
Жилой комплекс Brise de Vallee
Жилой комплекс Brise de Vallee
Жилой комплекс Brise de Vallee
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Жилой комплекс Brise de Vallee
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$157,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Küçükerenköy / Эсентепе, Северный Кипр 📍 О регионе Küçükerenköy — один из самых уютных и перспективных районов Северного Кипра 🌊⛰ Он идеально расположен между морем и горами, в окружении оливковых рощ и природы.   ✨ Тихая и зеленая атмосфера 🏖 Песчаные пляжи всего в 300 метрах …
Агентство
SMAK Partners
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Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
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Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
Спатарико, Северный Кипр
от
$224,274
НДС
Количество этажей 10
В нескольких шагах от золотых песчаных пляжей INFINITY предлагает идеальную гармонию между мирным уединением и яркой жизнью. Вдали от шума города, но с легким доступом к своему бизнесу и местам отдыха - это то, где ваш дом мечты становится реальностью.Аэропорт Ларнаки 79 кмНикосия 65 кмАйя-Н…
Застройщик
ISATIS Construction Ltd
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Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Trikomo, Северный Кипр
от
$76,841
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Меблированная квартира-студия 57 м² в километре от песчаного пляжа. Благодаря уникальному расположению, Вы будете жить в тихом месте в стороне от городской суеты, но при этом находиться рядом с всей …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Caesar Breeze
Жилой комплекс Caesar Breeze
Жилой комплекс Caesar Breeze
Жилой комплекс Caesar Breeze
Жилой комплекс Caesar Breeze
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Жилой комплекс Caesar Breeze
Аканту, Северный Кипр
от
$156,678
Год сдачи 2025
Caesar Breeze – это современный жилой комплекс, разработанный и спроектированный Afik Group и предлагающий апартаменты, кватро и виллы. Комплекс распологается всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы, Caesar Breeze –…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
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Жилой комплекс Natulux
Калограя, Северный Кипр
от
$287,094
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🌿 Natulux — это сочетание природы и роскоши в их самом чистом виде. Проект расположен в Küçük Erenköy, на уникальном участке у самого обрыва, с панорамным видом 270° на море. Здесь создаётся ощущение, будто вы находитесь не рядом с морем, а прямо в его сердце 🌊 🏡 Эксклюзивные виллы и апа…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Turtle Bay Village
Жилой комплекс Turtle Bay Village
Жилой комплекс Turtle Bay Village
Жилой комплекс Turtle Bay Village
Жилой комплекс Turtle Bay Village
Жилой комплекс Turtle Bay Village
Жилой комплекс Turtle Bay Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$166,947
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 115 м²
3 объекта недвижимости 3
Turtle Bay Village — курортный комплекс на побережье Эсентепе 🌴🌊 Turtle Bay Village — масштабный жилой комплекс на северном побережье Кипра, расположенный в живописном районе Эсентепе, всего примерно в 200 метрах от моря. Комплекс находится рядом с одним из лучших гольф-клубов острова …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
115.0
174,524
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
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Жилой комплекс Aventus
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$157,446
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Локация: Искеле Расстояние до моря: 750 м Земельный участок: 22000 m2 Количество апартаментов: 130 Количество смежных вилл: 12 Описание проекта: Проект камерного типа, в окружении природы, с доступом ко всей необходимой инфраструктуре. Состоит из 7 двухэтажных квартирных блоков и 12 …
Агентство
North Symbol
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Многоквартирный жилой дом Class 10
Многоквартирный жилой дом Class 10
Многоквартирный жилой дом Class 10
Многоквартирный жилой дом Class 10
Многоквартирный жилой дом Class 10
Показать все Многоквартирный жилой дом Class 10
Многоквартирный жилой дом Class 10
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$127,453
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Class 10 — бутик-резиденция в престижном районе Çanakkale, Фамагуста Class 10 — это новый жилой проект формата boutique, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и инвестиционную стабильность. Всего 12 эксклюзивных апартаментов, что гарантирует приватность и спокойную атмосферу прож…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Majestic Luxury Villas
Жилой комплекс Majestic Luxury Villas
Жилой комплекс Majestic Luxury Villas
Жилой комплекс Majestic Luxury Villas
Жилой комплекс Majestic Luxury Villas
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Жилой комплекс Majestic Luxury Villas
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$224,322
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 145 м²
1 объект недвижимости 1
Majestic Luxury Villas — новый уровень роскошной жизни 👑 Добро пожаловать в Majestic Luxury Villas — эксклюзивный проект вилл в Йенибогазичи, Фамагуста, где комфорт, стиль и приватность выходят на совершенно новый уровень ✨ Всего 5 минут до Фамагусты, и при этом — тишина, пространство и …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
145.0
225,934
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
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Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Гастриа, Северный Кипр
от
$162,303
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 22
Caesar Palm Jumeirah будет включать в себя семь высотных зданий, вдохновленных знаменитой пальмой Джумейра в Дубае, всего в 300 метрах от моря. Каждое 22-этажное здание предлагает потрясающий вид на Средиземное море. Жители могут рассчитывать на такие удобства, как общий бассейн в форме ладо…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Green & Blue
Жилой комплекс Green & Blue
Жилой комплекс Green & Blue
Жилой комплекс Green & Blue
Жилой комплекс Green & Blue
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Жилой комплекс Green & Blue
Йиалусса, Северный Кипр
от
$160,517
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Зеленый и синий берет свое название от двух определяющих цветов региона Карпас: глубокого синего Средиземного моря и пышного зеленого его нетронутого природного ландшафта. 🌿. Каждая резиденция вдумчиво расположена, чтобы принять эти элементы, создавая гармоничный баланс между природой и совр…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Olive Court
Жилой комплекс Olive Court
Жилой комплекс Olive Court
Жилой комплекс Olive Court
Жилой комплекс Olive Court
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Жилой комплекс Olive Court
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$234,141
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Olive Court — современный средиземноморский комплекс среди природы 🌿🌿 Olive Court — жилой проект, вдохновлённый современной средиземноморской архитектурой, где особое внимание уделено натуральным материалам, текстурам и гармонии с окружающей природой. Концепция комплекса направлена на …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
150.0
217,817
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Sea Magic Garden
Жилой комплекс Sea Magic Garden
Жилой комплекс Sea Magic Garden
Жилой комплекс Sea Magic Garden
Жилой комплекс Sea Magic Garden
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Жилой комплекс Sea Magic Garden
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$313,004
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
🌊 Sea Magic Garden — уютный жилой комплекс в Эсентепе, Северный Кипр Sea Magic Garden — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых живописных и востребованных районов Северного Кипра — Эсентепе. Здесь гармонично сочетаются природа, море, горы и спокойный средиземноморс…
Агентство
SMAK Partners
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Многоквартирный жилой дом Velocity
Многоквартирный жилой дом Velocity
Многоквартирный жилой дом Velocity
Многоквартирный жилой дом Velocity
Многоквартирный жилой дом Velocity
Многоквартирный жилой дом Velocity
Многоквартирный жилой дом Velocity
Trikomo, Северный Кипр
от
$118,368
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Velocity — современный жилой комплекс в Искеле, всего 350 м от моря 🌊 Представляем вашему вниманию Velocity — новый 5-этажный жилой дом в одном из самых востребованных районов Искеле, рядом с знаменитым пляжем Лонг Бич. Комплекс сочетает отличную локацию, современное строительство и вы…
Агентство
SMAK Partners
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Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Показать все Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Многоквартирный жилой дом Gold Residence
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$115,644
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Gold Residence — современный жилой комплекс у моря в Фамагусте Мы рады представить Gold Residence — новый 6-этажный жилой дом в районе Каракол, всего в 400 метрах от моря. Комплекс сочетает удобное расположение, качественное строительство и инвестиционную привлекательность в одном из с…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
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Жилой комплекс YeniLand
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$322,390
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🌿 Проект YeniLand — расположен в престижном районе Северного Кипра, рядом с городом Гирне и у берегов прекрасного Средиземного моря 🌊 📐 Общая площадь проекта: 6 000 м² 🌳 Из них 4 500 м² занимают зелёные зоны 🌿 🏡 Состав проекта: • 42 жилые виллы • 15 студий • 15 апартаментов с одной…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
Показать все Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$212,967
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Grand Sapphire BLU — новый уровень 7★ жизни у моря в Long Beach 🌊✨ Grand Sapphire BLU — ультрасовременный жилой комплекс премиум-класса на побережье Long Beach (Искеле), задающий новый стандарт 7-звёздочного образа жизни. Проект сочетает масштаб, инновационную архитектуру и уникальную …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$91,075
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Площадь 55–78 м²
8 объектов недвижимости 8
Sea Life Residence — жизнь в самом сердце Long Beach 🌊🏖 Sea Life Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в минутной пешей доступности от одного из лучших песчаных пляжей Северного Кипра — Long Beach. Это редкий формат: жить буквально у моря, в центре всей курортной …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0 – 60.0
87,262 – 120,408
Квартира 2 комнаты
72.0 – 78.0
132,584 – 186,700
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$154,294
Варианты отделки С отделкой
Меблированная студия 45 м2 с террасой в комплексе Cove Garden Village. Интерьер квартиры выполнен в современном стиле с элементами бохо-декора: натуральные оттенки, плетёные элементы, тёплый текстиль и яркие акценты. Пространство грамотно зонировано: есть большая кровать с мягким изгол…
Агентство
Smart Home
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Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$292,627
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Sky Deluxia Life
Жилой комплекс Sky Deluxia Life
Жилой комплекс Sky Deluxia Life
Жилой комплекс Sky Deluxia Life
Жилой комплекс Sky Deluxia Life
Показать все Жилой комплекс Sky Deluxia Life
Жилой комплекс Sky Deluxia Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$184,551
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 18
Площадь 47 м²
1 объект недвижимости 1
Sky Deluxia Life — жизнь в ритме курорта на Long Beach 🌴 Sky Deluxia Life — масштабный современный проект в самом сердце Искеле, в районе Long Beach. Комплекс гармонично интегрирован в живописный прибрежный ландшафт и предлагает формат «4 сезона отдыха» — не просто квартиру, а стиль жизни…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0
104,173
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Показать все Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Riverside Life
Жилой комплекс Riverside Life
Жилой комплекс Riverside Life
Жилой комплекс Riverside Life
Жилой комплекс Riverside Life
Показать все Жилой комплекс Riverside Life
Жилой комплекс Riverside Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$92,108
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 17
Площадь 38–135 м²
16 объектов недвижимости 16
Riverside Life — жизнь рядом с морем и природой 🌴🌊 Riverside Life — современный жилой комплекс, расположенный в популярном районе Long Beach, Искеле, всего в нескольких минутах пешком от знаменитого песчаного пляжа Средиземного моря. Комплекс находится в удобной локации напротив Caesar…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.0 – 62.0
102,820 – 163,701
Квартира 2 комнаты
73.0 – 135.0
177,230 – 289,521
Студия
38.0
93,350 – 105,526
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Показать все Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$85,549
НДС
Варианты отделки С отделкой
Площадь 42–143 м²
8 объектов недвижимости 8
Royal Sun Elite Residence — масштабный жилой комплекс на побережье Long Beach (Искеле), где гармонично сочетаются курортная атмосфера и комфорт городской инфраструктуры. Комплекс занимает территорию 90 акров и включает 1122 объекта недвижимости с различными типами жилья — от студий и апар…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0 – 98.0
97,409 – 132,584
Вилла
143.0
295,609
Студия
42.0
87,262
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Magnolia Residence
Жилой комплекс Magnolia Residence
Жилой комплекс Magnolia Residence
Жилой комплекс Magnolia Residence
Жилой комплекс Magnolia Residence
Показать все Жилой комплекс Magnolia Residence
Жилой комплекс Magnolia Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$213,283
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 106 м²
1 объект недвижимости 1
Magnolia Residence — современный жилой комплекс с технологичным комфортом в Искеле 🌴 Magnolia Residence — инновационный жилой проект в районе Искеле, созданный для тех, кто ценит современный стиль жизни, комфорт и технологии. Название комплекса вдохновлено цветком магнолии — символом с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
106.0
217,817
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс La Palazzo
Жилой комплекс La Palazzo
Жилой комплекс La Palazzo
Жилой комплекс La Palazzo
Жилой комплекс La Palazzo
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Жилой комплекс La Palazzo
Гастриа, Северный Кипр
от
$218,350
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
La Palazzo - это новое лицо для региона Богаз, сочетающее самые высокие стандарты с классическим изысканным видом. Ла Палаццо является самым чистым воплощением роскоши. Будь то просторная 2-комнатная квартира или 4-комнатная отдельно стоящая вилла, мы можем улучшить ваш жизненный опыт.Ла Пал…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
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Жилой комплекс L'Aventure
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$144,888
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🌊 L’AVENTURE - проект, с которым вас ждет новая жизнь! Состоящий из 66 уникальных квартир, L’Aventure соединяет комфорт и элегантность 🌅 С неповторимым панорамным видом на Средиземное море. 📍 Вид на море и горы 🏢 Варианты квартир: студии, 1+1 и 2+1 лофт 📅 Срок сдачи: декабрь 2026 …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Selaron Residence
Жилой комплекс Selaron Residence
Жилой комплекс Selaron Residence
Жилой комплекс Selaron Residence
Жилой комплекс Selaron Residence
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Жилой комплекс Selaron Residence
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$181,380
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Selaron Residence — современная жизнь у моря на Long Beach 🌊🏖 Selaron Residence — это стильный жилой комплекс, расположенный в одном из самых популярных районов Северного Кипра — Long Beach, Фамагуста. Комплекс сочетает современную архитектуру, курортную атмосферу и удобную локацию, со…
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Жилой комплекс Sunrise
Жилой комплекс Sunrise
Жилой комплекс Sunrise
Жилой комплекс Sunrise
Жилой комплекс Sunrise
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Жилой комплекс Sunrise
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$427,856
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 155 м²
1 объект недвижимости 1
Sunrise — современный жилой комплекс вилл, расположенный в одном из самых комфортных и востребованных районов Северного Кипра — Yeni Boğaziçi. Этот район известен своей спокойной атмосферой, близостью к золотым песчаным пляжам Средиземного моря и богатым историческим наследием. Здесь гарм…
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Северный Кипр — это место, где сочетаются теплый средиземноморский климат, богатое культурное наследие и привлекательные условия для инвестиций в недвижимость. 

Преимущества покупки недвижимости от застройщика на Северном Кипре

Приобретение недвижимости от застройщика на Северном Кипре дает ряд преимуществ:

  • Новостройки соответствуют актуальным строительным нормам и предлагают современные архитектурные решения.
  • Многие застройщики Северного Кипра предоставляют рассрочку платежа или выгодные условия кредитования.
  • Покупка строящейся недвижимости на Северном Кипре сопровождается четкими юридическими процедурами, обеспечивающими безопасность сделки.
  • Рынок первичной недвижимости на Северном Кипре демонстрирует стабильный рост, обеспечивая инвестиционную привлекательность объектов.
  • При покупке на этапе строительства есть возможность внести изменения в планировку и дизайн будущего жилья.

Как выбрать застройщика на Северном Кипре

При выборе застройщика рекомендуется изучить отзывы предыдущих клиентов и ознакомиться с его завершенными и текущими проектами. Убедитесь, что застройщик обладает всеми необходимыми документами для ведения строительной деятельности.

При заключении договора стоит внимательно изучить все его пункты, включая сроки сдачи объекта и гарантийные обязательства. При возможности лично посещайте строящиеся объекты, чтобы оценить качество работ.

Цены на жилье в новостройках Северного Кипра

Сегодня недвижимость на Северном Кипре от застройщика представлена в основном студиями, апартаментами 1+1 и 2+1, таунхаусами и виллами различного класса. Средняя стоимость такого жилья в расчете на квадратный метр держится в пределах $1200–2300, а в премиум-сегменте может доходить до $3000–3500 за м².

Стоимость нового жилья на Северном Кипре по районам:

Город / район

 Тип жилья Цена за м²
Искеле Студии $1200–1500
1+1 $1300–1700
2+1 $1400–1900
Таунхаусы $1300–1600
Виллы $1600–2300
Кирения (Гирне) Студии $1500–1900
1+1 $1700–2200
2+1 $1900–2300
Таунхаусы $1600–2200
Виллы $2000–3500
Никосия (Лефкоша) Студии $1100–1400
1+1 $1200–1500
Виллы / дома $1300–1800
Фамагуста (Газимагуса) Студии $1200–1450
1+1 $1300–1650
Виллы $1400–1900

В прибрежных локациях цены выше из-за более высокого спроса. Но разницу можно нивелировать покупкой жилья на ранних стадиях строительства. Экономия по сравнению с готовыми объектами нередко составляет 25–35%.

Популярные города и районы Северного Кипра для приобретения жилья в новостройке

Северный Кипр предлагает разнообразные регионы для приобретения недвижимости. Наиболее популярные из них:

  • Кирения (Гирне). Известна своей живописной гаванью, историческими достопримечательностями и развитой инфраструктурой. Здесь представлены как элитные виллы, так и современные апартаменты.
  • Фамагуста (Газимагуса). Город с богатым историческим наследием и университетским кампусом. Предлагает широкий выбор жилья по доступным ценам.
  • Искеле (Трикомо). Быстроразвивающийся район с прекрасными пляжами. Привлекает инвесторов благодаря перспективным проектам и относительно низким ценам на недвижимость.
  • Лефкоша (Никосия). Столица Северного Кипра, сочетающая в себе деловую активность и культурные достопримечательности. Предлагает разнообразные варианты жилья для тех, кто ценит городской образ жизни.
  • Алсанджак (Каравас). Район, расположенный недалеко от Кирении, известен своими зелеными зонами и спокойной атмосферой. Идеален для семейного проживания.

При выборе недвижимости на Северном Кипре важно учитывать не только стоимость, но и перспективы развития района, инфраструктуру и личные предпочтения. 

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Часто задаваемые вопросы о покупке нового жилья на Северном Кипре

Какие документы требуются для покупки жилья в новостройке Северного Кипра?

Иностранцам, планирующим купить квартиру от застройщика на Северном Кипре, необходим паспорт или id-карта. Потребуется также получить разрешение на покупку объекта.

Есть ли ограничения для иностранных лиц, приобретающих кв. метры от застройщика Северного Кипра?

Иностранцы могут покупать все виды недвижимости в любом количестве. Единственное ограничение: приобретать частные дома разрешается на земельном участке площадью не более 1338 кв. метров.

Как получить Permission to Purchase при покупке недвижимости от застройщика на Северном Кипре?

Permission to Purchase - это разрешение на приобретение жилья. Получить его можно в Совете Министров. Сюда нужно предоставить заявление, копию паспорта, земельную карту и другие документы. Заявки соискателей рассматриваются 4-6 месяцев.

В каких районах чаще всего приобретаются квартиры в новостройках Северного Кипра?

Большим спросом пользуется жилье в Кирении, Искиле и Фамагусте. В этих живописных курортах недвижимость покупается для отдыха и постоянного проживания.

Какие подводные камни есть при покупке новой недвижимости?

Основные риски относятся к юридическим нюансам оформления титула. Покупателю важно проверять наличие земельного титула у застройщика и отсутствие обременений на участке. Также не лишним будет проверить регистрацию проекта в муниципалитете.

Где лучше всего покупать жилье в новостройке?

С точки зрения ликвидности лучшие новостройки Северного Кипра возводят на побережье в районах Искеле и Кирении. Однако объекты в университетских зонах Фамагусты и деловых кварталах Никосии тоже продаются быстро.

Что дает покупка новой недвижимости?

Покупатель получает современное жилье, соответствующее европейским нормам. Если покупку осуществляли на ранних стадиях, то есть возможность выбора отделки и планировки.

Какова средняя стоимость новых квартир и домов?

На данный момент купить квартиру на Северном Кипре от застройщика можно за $55–90 тыс. Цены за апартаменты обычно находятся в пределах $95–150 тыс., а виллы — $160–950+ тыс. Средний ценовой ориентир для рынка — $1200–2300 за м².

Почему регион привлекателен для инвестиций?

Северный Кипр показывает хорошие цифры демографического прироста. Только за счет студентов и релокантов население увеличивается на 3–5% ежегодно. Это генерирует спрос на покупку недвижимости или ее сдачу в аренду с целью получения 6–9% годовых.

Какие юридические аспекты нужно учитывать?

При покупке важно проверить тип земельного титула и наличие договора аренды земли, если участок государственный. Застройщики, работающие с международными клиентами, обычно предоставляют полный пакет документов и сопровождают все этапы сделки.

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