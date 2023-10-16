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Продажа новостроек на Северном Кипре

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Жилой квартал "OCEAN"
Жилой квартал "OCEAN"
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€163,524
Сдача в: 2026
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !!!!  Вашему вниманию предлагается  КРУПНОМАСШТАБНЫЙ   ЖИЛОЙ  КОМПЛЕКС " OCEAN" Комплекс расположен  в   регионе Искеле,   600 м от пляжа Лонг Бич. СОСТОИТ ИЗ  ОТ 12 ЭТАЖЕЙ ДО 22 ЭТАЖЕЙ 21 ДОМОВ 1505 КВАРТИР  ОТ 12 ЭТАЖЕЙ ДО 22 ЭТАЖЕЙ ℹ️О комплексе:  Инфраструктура:  ✓Рестораны  ✓Кафе/Бары ✓Спа ✓Фитнес центр ✓Детские площадки  ✓Спортивные площадки ✓30 магазинов. и так далее. В продаже есть :  СТУДИИ - 36-45 КВ.М.  1+1 - 86 КВ.М.   2+1  - 125 КВ.М. КВАРТИРЫ СДАЮСЯ  С РЕМОНТОМ: НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ (ПЛИТКА И/ИЛИ ЛАМИНАТ) ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ ВСТРОЕННАЯ КУХОННАЯ КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ КАМЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК  СПОТ ОСВЕЩЕНИЕ  САНТЕХНИКА НАСТЕННАЯ И НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА В САНУЗЛЕ ПЛАТЕЛЬНЫЙ ШКАФ(Ы) БОЙЛЕР План платежей:  Депозит - 3 000 $ 35 % - ПВ в течении 15 дней - 74 455 $  35% - 77 455$ до получения ключей (лето 2026г. 36 мес.) 30% - 66 390$ рассрочка на 24 мес. (до лета 2028 г.).  
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€138,899
Сдача в: 2024
Застройщик: Tunalı İnşaat
Татлысу находится всего в 40 минутах езды от Гирне, между горами Бешпармак и средиземноморской береговой линией. Благодаря своей нетронутой природной красоте регион Татлысу продолжает очаровывать своих посетителей и жителей. Для спокойной жизни вы попали в нужное место, потому что Татлысу является частью движения Читтаслоу. Существует уникальная береговая линия 22 км, с которой открывается беспрепятственный вид на Средиземное море. Приготовьтесь к спокойной и спокойной жизни вдали от городской суеты. И все же вы всего в 40 минутах езды от городской жизни. Проект с раем, похожим на сады, тренажерным залом и беспрепятственным видом на горы и море, 2 коммунальными бассейнами рассчитан на 365 дней жизни. Carob Hill - это место, где роскошь встречается с природой. Наши стильно спроектированные дома состоят из 3 различных типов: 1 + 1 Апартаменты ( 8 единиц ), 1 + 1 Апартаменты Loft ( 8 единиц ) и 2 + 1 Полузащищенные виллы ( 22 Единицы ). Carob Hill удовлетворит все ваши потребности и предложит вам комфортную жизнь на природе с беспрепятственным видом на море.
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€203,310
Сдача в: 2023
Застройщик: Tunalı İnşaat
Редкая возможность для этой впечатляющей квартиры, расположенной в одном из самых престижных районов Никосии с самым захватывающим видом на город.  Апартаменты построены и поставляются по самым высоким стандартам. В них есть 2-комнатная квартира Modern, которая устанавливает новые стандарты в плоском дизайне и привлекает ваше внимание своим упрощенным стилем. Редко встречающаяся возможность для тех, кто ценит качество и роскошь!
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Жилой комплекс Современная резиденция с садом и бассейнами в 300 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с садом и бассейнами в 300 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€136,703
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает пышным зеленым садом, бассейнами для взрослых и детей, фонтаном, круглосуточным видеонаблюдением. Оплата 30% - первоначальный взнос 70% - рассрочка без процентов на 84 месяца Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 300 метрах от песчаного пляжа.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Айос - Евстатиос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€110,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном, баскетбольной площадкой, зоной отдыха, кафе. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Оплата 40% - первоначальный взнос 60% - рассрочка без процентов до получения ключей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 600 метрах от моря.
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейнами и пляжным клубом в 500 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейнами и пляжным клубом в 500 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Айос - Евстатиос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€157,500
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает открытым бассейном, зоной отдыха и баром, тренажерным залом, пляжным клубом с тремя ресторанами и бассейнами. Окончание строительства - сентябрь 2025 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 45% - рассрочка до получения ключей 20% - в течение года после получения ключей Удобства и оснащение в доме Центральное отопление и охлаждение Полы с подогревом Система «умный дом» Джакузи Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от знаменитого пляжа Лонг-Бич.
Жилой комплекс Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр
Жилой комплекс Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€311,124
Агентство: TRANIO
Резиденция состоит из шести островов и располагает бассейном, спа-центром, тренажерным залом, баром, бизнес-центром, рестораном и кафе, детской игровой комнатой, парком, зонами отдыха. Оплата 35% - первоначальный взнос 65% - рассрочка 36 месяцев Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном, активно развивающемся районе, в 3 минутах ходьбы от моря.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха в живописном районе, Алсанджак, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха в живописном районе, Алсанджак, Северный Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€381,677
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с живописным видом на море и горы. Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, беговой дорожкой, тренажерным залом, детской площадкой, зонами отдыха. Окончание строительства - январь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей, ресторанов, супермаркетов и всей необходимой инфраструктуры.
Жилой комплекс Новая резиденция с оздоровительным комплексом рядом с пляжем, Татлысу, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с оздоровительным комплексом рядом с пляжем, Татлысу, Северный Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€331,943
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытым бассейном, спа-центром, тренажерным залом, массажными кабинетами, салоном красоты, велосипедными дорожками, рестораном, клиниками, теннисным кортом. Окончание строительства - март 2027 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 65% - рассрочка без процентов до окончания строительства Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном, активно развивающемся районе, рядом с кафе и ресторанами, в 5 минутах от моря.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном рядом с пляжем, Ени-Боазычи, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном рядом с пляжем, Ени-Боазычи, Северный Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€225,536
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает большим бассейном, спа-центром, тренажерным залом, детской площадкой, рестораном и баром на крыше. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 65% - рассрочка на 24 месяцев Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от лучших пляжей и всей необходимой инфраструктуры.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа в 350 метрах от моря, Бахчели, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа в 350 метрах от моря, Бахчели, Северный Кипр
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€584,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и виллы. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Квартиры на верхнем этаже имеют террасы на крыше. Резиденция располагает открытым бассейном с песчаным пляжем, крытым бассейном, спа-центром, тренажерным залом, кафе. Окончание строительства - март 2024 года. Оплата 40% - первоначальный взнос 60% - рассрочка без процентов на 48 месяцев Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 350 метрах от моря, в пешей доступности от школ и детских садов.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, пляжным клубом и спа на первой линии у моря, Эсентепе, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, пляжным клубом и спа на первой линии у моря, Эсентепе, Северный Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€254,335
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры и виллы с панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает рестораном, баром и пляжным клубом, бассейнами и лагуной, спа-центром, тренажерным залом и спортивными площадками, теннисным кортом, детскими площадками. Окончание строительства - июнь 2026 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 65% - рассрочка без процентов 3 года Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой береговой линии в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейнами, спа-центром и детским клубом в 600 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейнами, спа-центром и детским клубом в 600 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€184,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами, спа-центром, детским бассейном и детским клубом, тренажерным залом и спортивными площадками, супермаркетом, баром и рестораном, парковкой. Окончание строительства - май 2026 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 45% - рассрочка без процентов до получения ключей 20% - в течение года после получения ключей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, в 600 метрах от моря.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом в 250 метрах от моря, Эсентепе, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом в 250 метрах от моря, Эсентепе, Северный Кипр
Витсада, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€173,431
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает теннисным кортом и площадкой для пляжного волейбола, зоной барбекю, детской площадкой, бассейнами и мини-аквапарком, спа-центром, тренажерным залом, коворкингом и конференц-залом, кинотеатром, рестораном и барами, супермаркетом и аптекой. Оплата 30% - первоначальный взнос 70% - рассрочка без процентов 36 месяцев Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, в 250 метрах от моря.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Айос - Евстатиос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€304,185
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, спа-центром, тренажерным залом, рестораном и баром, спортивными и детскими площадками. Окончание строительства - октябрь 2026 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 65% - рассрочка без процентов на 4 года Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 600 метрах от знаменитого пляжа Лонг-Бич, рядом с ресторанами, супермаркетом, кафе.
Вилла 4-комнатная просторная вилла на Кипре/Ени Бога
Вилла 4-комнатная просторная вилла на Кипре/Ени Бога
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€561,448
Площадь 395 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-625 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря - 700 м -Аэропорт Ларнаки - 60 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 395m2 Dublex Villa СРОКИ: Дата завершения строительства: 12.2024 ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Детская площадка Зеленая зона Гараж Терраса Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! Кипр/ Ени Богазичи (Yeni Boğaziçi) О: На востоке Северного Кипра, у самых красивых кристаллических вод Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€94,028
Площадь 41–127 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Just Prime Homes
Комплекс расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы. Общая площадь проекта - 133.800 м2. Комплекс предлагает различные варианты планировок и типологий недвижимости от небольших студий до отдельностоящих вилл. Общая площадь проекта - 133.800 м2. Расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа. До аэропорта Ларнаки - 1 час 10 минут езды До аэропорта Эрджан - 45 минут езды Стоимость студий – от 81 400 фунтов Стоимость апартаментов – от 136 400 фунтов Стоимость таунхаусов – от 225 225 фунтов Стоимость вилл – 950 000 фунтов
Жилой комплекс Magic View
Жилой комплекс Magic View
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€69,950
Сдача в: 2024
КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ 1+1 И 2+1 В ЭСЕНТЕПЕ ✨ Новый потрясающий комплекс “Magic View” возводится в регионе Эсентепе. Проект располагается в 2 км от деревни Эсентепе и всего в 300 м от моря. Все объекты располагаются так, что из апартаментов открываются шикарные виды на море. Комплекс будет характерен своими сногсшибательными видами на закат. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:  🔅 Тренажёрный зал  🔅 Многоступенчатые бассейны  🔅 СПА  🔅 Сауна  🔅 Бар в бассейне  🔅 Кинотеатр на открытом воздухе  🔅 Место для занятий йогой на открытом воздухе 🏛 Комплекс выполнен в классическом дизайне с использованием высококачественных материалов. Проект включает 16 квартир с одной спальней и 16 квартир с двумя спальнями. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:  📌 Высота потолков 3.1 м  📌 Система кондиционирования VRF  📌 Все материалы международных люксовых марок (керамическая плитка, окна, остекление, рабочая поверхность, изоляция, др.)  👌🏻 Вы можете стать владельцем высококачественного дома, в котором каждый сантиметр безупречно спроектирован для Вас. 💵 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:  Апартаменты 1+1 (60 м2 + сад) – от 69 950£  Апартаменты 2+1 (120 м2 + сад или терраса на крыше) – от 129 950£ 🗓 ГРАФИК ОПЛАТЫ:  5 000£ - Резервационный депозит  35% - При подписании договора  15% - После завершения фундаментов   15% - После завершения каркаса  15% - После завершения оштукатуривания стен  15% - После завершения окон, кухни, плиточных работ  5% - После завершения бассейнов, ландшафта и при получении ключей 🔑 СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:  Сентябрь 2022 г. – Октябрь 2024 г. Звоните прямо сейчас 
Апарт - отель ПРОДОЛЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА “ALSANCAK GARDEN”
Апарт - отель ПРОДОЛЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА “ALSANCAK GARDEN”
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€90,000
ПРОДОЛЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА “ALSANCAK GARDEN” В ГОРАХ АЛСАНЖАКА 💫 Новый современный комплекс апартаментов Alsancak Garden 2 возводится в живописном регионе Алсанжак. Это 13 км от центра г. Кирения. Алсанжак - развитый район с множеством школ, отелей, магазинов, ресторанов, парков, пляжей. 🏘 Проект включает 1 двухэтажный и 2 трёхэтажных блока с 28 двуспаленными апартаментами. 😌 Квартиры на нулевом этаже имеют собственный сад. Квартиры на первом и втором этажах имеют собственные выделенные террасы на крыше. 🌄 Комплекс расположен таким образом, что из каждой кватриры открываются невероятные виды на море и горы. 📐 Апартаменты типа А имеют площадь составляет 85,5 м2 и балкон 8,5-9 м2. Апартаменыт типа В имеют площадь 84,5-95,5 м2 и балконы 5,5-9 м2. ✅ Инфраструктура комплекса включает бассейн для общего пользования и подземные парковочные места для каждой квартиры. 🏗 Строительство комплекса активно ведётся и ввод в эксплуатацию запланирован через 24 месяца. СТОИМОСТЬ АПАРТАМЕНТОВ: Апартаменты 2+1 (84,5-95,5 м2) – 90 000£-135 000£ ГРАФИК ОПЛАТЫ: 35% Первоначальный взнос  65% Рассрочка на 24 месяца
Многоквартирный жилой дом Пентхаус с 3 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Многоквартирный жилой дом Пентхаус с 3 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€304,106
Площадь 154 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-715 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -50 M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 65 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Пентхаус - 131 м2 - 154 м2  СРОКИ: Завершение строительства февраль 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ РЕСТОРАН ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ  САД Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Газиверен
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Газиверен
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€99,903
Площадь 35–104 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-707 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен  - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 35 m2 1+1 - 44 м2 - 77 м2 1+1 Пентхаус - 44 м2 - 55 м2 2+1 - 92 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Обслуживаемый пляж Открытые 5'.плавательные бассейны Хорошо оборудованный современный тренажерный зал Комнаты для занятий йогой и медитацией Wellness & SPA: сауна, парная, хаммам, джакузи и массажная терапия Крытый бассейн с подогревом Крио-сауна Центр функциональной медицины Центр красоты и антивозрастной терапии Современная диагностика и центр обследования Ландшафтные парки и сады Клуб серфинга и водных видов спорта Рестораны Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Газиверене: Апартаменты с видом на море расположены в Газиверене в городе Лефке. Газиверен - один из самых престижных районов Северного Кипра. Этот район предлагает высокую инвестиционную ценность благодаря своей природной текстуре и виду на залив. Газиверен предлагает лучшие цитрусовые на Северном Кипре, высокие деревья хурмы, богатые средиземноморские вкусы, спокойный образ жизни и пляж длиной 36 км. Лефке - это различные учебные заведения, включая университеты, удобное транспортное сообщение и богатые природные уголки. Газиверен расположен недалеко от центров Лефке и Гюзельюрта.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€162,071
Площадь 55–70 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-624 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря - 625 м - До Ближневосточного колледжа - 500 м - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 55 m2 1+2 - 70 - 94m2 2+1 - 70 - 94 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Январь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Детская площадка Зеленая зона Гараж Терраса Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Обзорный тур в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление. Кипр/ Yeni Boğaziçi О компании: На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники первых веков служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€232,049
Площадь 72–165 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-717 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Фамагуста/ Кючук Эренкой - Расстояние до моря -10M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 72 m2 2+1 - GR Dublex 101 м2  2+1 Пентхаус - 142 м2 - 158 м2 3+1 - 165 m2  ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 358 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Домофонная система Двойное пастбище Солнечная система отопления Встроенные шкафы и шкафы на кухне Лифт Множество вариантов кухонных шкафов, керамика для ванных комнат и кухни. Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная вилла на Кипре/Искеле
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная вилла на Кипре/Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€186,596
Площадь 64–395 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-655 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расстояние до Лефкоша - 75 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+1 Garden - 57 м2 - 65 м2 1+1 Пентхаус - 57 м2 - 65 м2 2+1 Сад - 89 м2 - 93 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 - 93 м2 3+1 - 222 м2 - 289 м2 4+1 - 369 м2 - 395 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Декабрь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Сад Автостоянка Детская площадка Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Жилой комплекс : Exquisite Beachfront Villas and Apartments
Жилой комплекс : Exquisite Beachfront Villas and Apartments
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€209,375
Площадь 78–325 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: Niltors Estate
Побалуйте себя безмятежностью на своем Ultimate Beach Retreat Апартаменты на берегу моря и виллы в уникальной средиземноморской архитектуре Откройте для себя пляжный отель своей мечты в этом эксклюзивном комплексе, откуда открывается потрясающий вид на океан, удобства мирового класса и прямой доступ к нетронутым песчаным пляжам. Погрузитесь в роскошную жизнь среди успокаивающих звуков грохочущих волн, наслаждаясь ярким прибрежным образом жизни и непревзойденным спокойствием.   Удобства и удобства: - Терраса на крыше и джакузи во всех пентхаусах - Частный доступ к Золотому песчаному пляжу - Искусственная река и водопад внутри комплекса - Крытый бассейн с подогревом - Открытый бассейн - Ресторан, Кафе, Бар - Сад и Детская площадка - 24/7 Безопасность и техническое обслуживание - 24/7 Фитнес-центр со специалистом-тренером - Спа ( Массаж, Сауна, Джакузи, Турецкий Хамам ) - Ежедневный трансфер на поле для гольфа Korenium - Рядом супермаркет и аптека   Гибкие планы оплаты: 2000 GBP – Бронирование на 2 недели 35% авансовый платеж + 65% рассрочка с января 2024 года по декабрь 2026 года
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лапта
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лапта
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€198,186
Площадь 85 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-666 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 85 м2 - 95 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Ландшафтный дизайн Квартиры с частными садами площадью до 200 кв.м. Пол с подогревом в ванной комнате и на кухне Эксплуатируемая терраса Детская площадка Спортивная зона Зона для занятий йогой Парковка для автомобилей Панорамное остекление Встроенная кухня Прачечная Встроенные шкафы в спальнях Во всех спальнях ламинированный пол Отделка из натурального мрамора, гранита, камня Декоративный подвесной потолок Полностью оборудованные ванные комнаты Деревянная лестница Бассейн с зоной отдыха Детский бассейн Напольная плитка + ламинат Декоративные подвесные потолки со светодиодной подсветкой Деревянная лестница Гидроизоляция террас и крыш Солнечные батареи для нагрева воды Полы с подогревом в ванных комнатах и на кухне Система фильтрации воды Выводы электричества, воды и дренажа с террасы   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Кирении/Лапте  Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является де
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€150,000
Площадь 50–75 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-659 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Искеле Меркез - Расстояние до моря -150 М - Расстояние до Лефкоша - 15 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 m2 2+1 - 76 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Садовая зона Кабельное телевидение Система камер Автостоянка Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€116,068
Площадь 49–295 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2027
Агентство: Properties and partners
ID: CP-702 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -250M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 49 m2  1+1 - 60 м - 72 м2  1+1 Дуплекс - 96 м2  3+1 - 295 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: октябрь 2027 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Спортивный клуб,  Беговая дорожка,  Аквапарк,  Крытый бассейн с подогревом Сауна Паровые комнаты Общие сады для барбекю Магазины и коммерческие объекты Супермаркет Станции электромобилей Детская игровая зона, Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Вилла OLIMPOS VILLAS
Вилла OLIMPOS VILLAS
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€280
Площадь 4 000 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
OLIMPOS VILLAS - Почувствуй бриз Средиземного моря 160 м2 - 3 + 1 Частный сад и терраса Частный бассейн Вид на море 200 метров до пляжа Элитный район
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€171,271
Площадь 48–68 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-693 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 45 m2  2+1 - 68 m2 2+1 Дуплекс - 80 м2 - 101 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: август 2023 г.  ФАКУЛЬТЕТЫ: Гарантия на строительство: 5 лет Круглосуточная охрана Парковка Бассейн 30x14 м Ландшафтный дизайн Проезжая часть Кафе Тренажерный зал Детская площадка Встроенная кухня  Встроенные шкафы  Потолочный плинтус Керамическая плитка на полу - цвет на выбор Керамическая плитка на стенах в ванных комнатах - цвет на выбор Двери с системой бесключевого доступа Окна с двойным остеклением Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении/Лапте  Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра города Гирне, а из Лапты до центра Кирении ходят микроавтобусы. В этом районе, как правило, встречаются двух- и трехэтажные здания. Лапта - один из районов, где активно проживают иностранные инвесторы.
Вилла Отличная 5-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Вилла Отличная 5-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€684,256
Площадь 310 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-649 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан -40 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 310 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ЗОНА БАРБЕКЮ БАССЕЙН ДЛЯ КУПАНИЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки. О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр с точки зрения туризма и деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни отелей. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€187,149
Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-628 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря -350 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 75 m² СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Общий плавательный бассейн Детская игровая площадка Сад на крыше Зоны для барбекю Бар и кафе Вид на море и горы Современные кухонные шкафы Soft Touch Центральное спутниковое телевидение Условия оплаты: Приобретите недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре/Искеле Лонг Бич В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€152,920
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-689 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -1500M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 60 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию  ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Кафе Фитнес-зал Генератор Парковочные места Закрытая территория, круглосуточная охрана Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Вилла 4-комнатная новая вилла на Кипре/Ени Богазичи
Вилла 4-комнатная новая вилла на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€743,196
Площадь 270 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-675 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 270 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Автостоянка  Сад   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом Бунгало с 4 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Многоквартирный жилой дом Бунгало с 4 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€482,417
Площадь 335 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-709 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -700 M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 65 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 Бунгало - 335 м2 - 350 м2  СРОКИ: Завершение строительства август 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ РЕСТОРАН ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ  САД ЙОГА  СПА БАР Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Жилой комплекс НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ И ВИЛЛ В ОТЮКЕН
Жилой комплекс НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ И ВИЛЛ В ОТЮКЕН
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€139,400
🌳 Новый проект в районе Отюкен среди спокойствия и безмятежности природы. Отюкен - малозаселенный район в 3 км от самого популярного региона Long Beach. Приобретая здесь жильё, Вы будете находится рядом с самым оживленным местом на Северном Кипре (Long Beach), но в то же время слегла уединенно.   РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА: 📍 2,5 км от пляжа Long Beach 📍 4,5 км от пляжа Kocareis 📍 10,5 км от рыбацкой деревни Bogaz 📍 10 км от г. Фамагуста 🏘 Проект состоит из 13 полностью обособленных вилл с частным бассейном, джакузи, барбекю, инфраструктурой центрального отопления, большими террасами и 6 квартир на первом этаже, 6 мансардных квартир на втором этаже с большими террасами и террасами на крыше с общим бассейном в районе Отюкен. 💷 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ: Квартиры 2+1 (96-113 м2) – от 139 400£ Квартиры 3+1 (115 м2) – от 154 400£ Вилла 3+1 (205 м2) – от 360 400£ 🗓 ПЛАН ОПЛАТЫ: 40% Первоначальный взнос 30% Беспроцентная рассрочка до ввода в эксплуатацию 30% На вводе в эксплуатацию 🏁 Завершение строительства – июль 2024 г. ‼️ ВНИМАНИЕ! После продажи каждой трети проекта будет применяться повышение цен минимум на 10%. 🕑 Так что поторопитесь приобрести дом мечты по выгодной цене!
Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€848,809
Площадь 210 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-708 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 210 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕСТОРАН JACUZZI БАР SPA ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ  ЙОГА САД Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Бахчелер
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Бахчелер
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€227,947
Площадь 89 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-683 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 81 м2 - 125 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Июнь, 2025   ФАКУЛЬТЕТЫ: бассейн  парковка приёмная   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Бахселере Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.
Вилла Проект "Гавайи" На Северном Кипре
Вилла Проект "Гавайи" На Северном Кипре
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€85,000
Проект Гавайи - это крупнейший на Кипре жилой комплекс на берегу Средиземного моря на северном побережье Кипра. Здесь есть студии, мансардные пентхаусы 1+1, 2+1 и роскошные виллы с 3 спальнями, общим количеством 500 объектов недвижимости.  Расположенный на побережье Татлису, проект включает искусственные реки, озера, и острова, разбросанные по всему участку, с добавлением элементов шикарного ландшафтного дизайна.  Инфраструктура комплекса: Крытый бассейн с подогревом СПА-центр Ресторан Бар Тренажерный зал Баскетбольная площадка  Теннисный корт Проект планируется завершить к концу 2025 года. В проекте Гавайи есть 3 типа недвижимости. Квартиры типа А 1+1 и 2+1, студии типа В и виллы типа С. Комплекс состоит из 22 блоков двухэтажных апартаментов-студий, 8 блоков лофт-пентхаусов 1+1 и 2+1 и 10 роскошных вилл. Стоимость объектов: Квартиры-студии (от 43м2) - от 85 000£ Квартиры 1+1 (60м2) - 135 000£ Квартиры лофт 2+1 (135м2) - 200 000£ Виллы 3+1 (325м2) - от 750 000£ План оплаты: 2000£ - Резервационный депозит 35% - Первоначальный взнос 65% - Оплата помесячно/раз в 2 месяца/поквартально до ввода в эксплуатацию (конец 2025 г.) Проект очень выгоден к приобретению для тех, кто заинтересован в покупке недвижимости в качестве инвестиции или просто для получения дополнительного дохода. Звоните прямо сейчас!
Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/Ени Богазичи
Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€415,402
Площадь 210 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-696 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1000 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 210 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: сентябрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Автостоянка  Сад Зона барбекю Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€195,287
Площадь 77–210 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-719 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 77 м2 - 91 м2 2+1 Пентхаус - 210 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Автостоянка Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Отукен
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Отукен
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€243,861
Площадь 120 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-676   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 90 м2 + сад 25 м2 2+1 - 95 м2 + терраса 75 м2   РАСПИСАНИЕ: начало строительства: июнь 2023 г. Дата завершения: июнь 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Садовая зона Огромное разнообразие вариантов качественной напольной и ванная комната керамическая плитка, ламинат Огромное разнообразие вариантов качественного туалета и фаянс для ванной комнаты, аксессуары Фаянс в ванной комнате и унитаз являются стандартом Hilton - Роскошная встроенная кухня (выбор цвета) - Встроенный шкаф в каждой спальне, прихожая - Окна ПВХ с двойным остеклением - Стеклянные окна на лестнице - Алюминиевые перила - Гидрофорная система и солнечная батарея для нагрева воды система Центральное спутниковое телевидение и Интернет   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра, у самых красивых кристальных вод Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники первых веков служат музеем под открытым небом.
Вилла очаровательная 5-комнатная вилла на Кипре/Лапт
Вилла очаровательная 5-комнатная вилла на Кипре/Лапт
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€672,849
Площадь 220 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-692 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 220 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2024 г.  ФАКУЛЬТЕТЫ: Центральное отопление (только трубы) Солнечная энергия (бак для горячей воды 0.250 л) Центральный резервуар для воды на 45 тонн с подземной установкой Электрические розетки Потолочное освещение Терминалы для подключения телевизора, кондиционера, Интернета Стальная входная дверь Алюминиевые окна с двойным остеклением Внутренняя отделка и оборудование: Керамическая плитка на полу (в том числе на террасе) Керамическая плитка на стенах Камин (только в отдельно стоящих виллах) Встроенная кухонная корпусная мебель Ламинат Столешницы Раковина (материал обсуждается) Встроенные шкафы в спальнях Гардеробная комната Душевая кабина Раковина УНИТАЗ Межкомнатные двери Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении/Лапте  Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра города Гирне, а из Лапты до центра Кирении ходят микроавтобусы. В этом районе, как правило, встречаются двух- и трехэтажные здания. Лапта - один из районов, где активно проживают иностранные инвесторы.
Коттеджный поселок Виллы 3+1 и 4+1
Коттеджный поселок Виллы 3+1 и 4+1
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€395,507
Сдача в: 2024
Агентство: Летто Инвестмент
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€146,681
Площадь 65–210 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-695 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1200M - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 65 m2 2+1 - 95 m2 ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 210 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства:  июль 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Автостоянка  Сад Зона барбекю Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€274,361
Площадь 90 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-629 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле - Расстояние до моря -400 м - Супермаркеты 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 78 - 90m2 1 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Тренажерный зал Парная Магазины Банк Сауна Турецкая баня Условия оплаты:  Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре/Искеле: На востоке Северного Кипра, у самых красивых кристаллических вод Средиземного моря, расположен город Искеле с его нетронутыми природными красотами, культурными и историческими памятниками первых веков, служащими музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах. Обзорный тур в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Эсентепе
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Эсентепе
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€179,482
Площадь 82–100 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 130 км - Аэропорт Эрджан - 140 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 Пентхаус - 82 м2 1+1 Пентхаус + Гареднхаус - 63 м2 - 115 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 - 142 м2   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 299 m2  4+1 - 347 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: КРЫТЫЙ/ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙНЫ ОТКРЫТЫЕ/ВНУТРЕННИЕ АВТОСТОЯНКИ ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ ДЕТСКАЯ ЗОНА КАФЕ-БАР СПА РЕСТОРАН ПАДЕЛЬ ТЕНИС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ПЛЯЖ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОЖКА ЛАГУНА   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Вилла 5-комнатная вилла на Кипре/Ени Богазичи
Вилла 5-комнатная вилла на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€610,885
Площадь 320 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-698 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1300 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 320 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Парковка  Сад Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/Бахчелер
Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/Бахчелер
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€537,376
Площадь 310 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-720 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле/Бахчелер - Расстояние до моря 650 м - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 310 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Комната для хобби Гараж Зона барбекю Мини-кухня на террасе Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Бахселере Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.
Жилой комплекс Новый проект с современной архитектурой
Жилой комплекс Новый проект с современной архитектурой
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€165,000
Новый проект с современной архитектурой рядом с центром Гирне. Находится проект рядом с пляжем с видом на горы и море (Все как я люблю ✌🏻) Это семейный комплекс без 1-2 комнатных квартир, где есть варианты с садом 100м2 так и пентхаусы с террасой на крыше 128м2 😊  🌇Квартира: 3+1 - 1 этаж (117 м2 + балкон открытый 9 м2 + балкон закрытый 10 м2 + сад 100 м2) 💶от 170 000£ (12,1 млн ₽) 🌇Квартира: 3+1 - 2 этаж (117 м2 + балкон закрытый 13,4 м2 + сад 115 м2 + цокольный этаж 4,3 м2) 💶от 200 000£ (14,2 млн ₽) 🌇Квартира: 3+1 апартаменты (118  м2 + балкон открытый 18 м2 + терраса 128 м2) 💶от 165 000£ (11,7 млн ₽) СДАЧА - 2024 год ОПЛАТА:  ▪️Первоначальный взнос - 30% ▪️30% – на получении ключей ▪️40% - на 2 года под 8% годовых Расположение: ▪️Кирения, Читалкёй ▪️Пешая доступность до пляжа 🔹Инфраструктура: Подземный паркинг, Надземный паркинг, бассейн, а так же поблизости вся городская инфраструктура.
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€145,992
Площадь 110 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-721 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса - Расстояние до моря -700 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ОСОБЕННОСТИ: Межкомнатные двери из американских панелей Телевизионная инфраструктура Парковка Карточная лифтовая система БАРБЕКЮ Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Эсентепе
Многоквартирный жилой дом Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Эсентепе
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€791,504
Площадь 324–390 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Лефкоша - 130 км - Аэропорт Эрджан - 60 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 377 м2 - 379 м2 5+1 - 442 м2 - 689 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: ноябрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: БАССЕЙНЫ ДЛЯ КУПАНИЯ ПАРКОВОЧНЫЕ ЗОНЫ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Гирне: Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира с мебелью на Кипре/Фамагу
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира с мебелью на Кипре/Фамагу
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€118,034
Площадь 125 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-757 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -2000M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 - 115m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к заселению   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Сад  Открытая детская игровая площадка   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€86,746
Площадь 70 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-700 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса - Расстояние до моря -700 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 70 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Крытая парковка Зеленая зона перед зданием Лифт на 8 человек Система безопасности с видеокамерой Современный дизайн интерьера Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Татлису
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€255,638
Площадь 87 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-731 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 Пентхаус - 87 м2 2+1 Пентхаус - 106 м2 - 126 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн  Garedn  Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€191,800
Площадь 45–347 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2026
Комплекс «CASA DEL MARE» ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г.(+6 мес.)  расположен: в 5 минутах езды от профессионального 18-луночного международного гольф КЛУБА в 25 минутах езды от Кирении, ведущих университетов, школ, ресторанов,  казино, шоппинг центров, клубов,  исторических достопримечательностей. Проект, разделен на три этапа, состоит из 132 2-х этажных блоков и вилл: представлен студиями- пентхаус, студии стандартные, 1+1 пентхаусы, 1+1 стандартные, Loft 1+1, пентхаус  2+1, лофт 2+1, вилл класса люкс 3+1 и виллы 4+1 Инфраструктура: пляж бич клуб -  Пера; бассейны, фитнес и СПА-центр; бассейн-лагуна в море; корт для паддл-тенниса, детская площадка; зеленые сады, многофункциональные спортивные сооружения; парк для домашних животных.    
Многоквартирный жилой дом 3 Квартира Квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 3 Квартира Квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€243,523
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-725   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -400M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 60 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка    Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Вилла Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени
Вилла Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€659,756
Площадь 180 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-704 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 180 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: бассейн Сад Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Жилой комплекс Platinum
Жилой комплекс Platinum
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€122,272
Сдача в: 2026
Platinum был разработан для обеспечения идеального баланса стиля и комфорта в каждой квартире, предлагая жилые пространства подходящие для любого вкуса, с опциями студии, 1+1, 2+1 и 3+1, а также типами квартир с садом на первом этаже и крышей-дуплексом. Три переплетенных двора придают проекту уникальную атмосферу, создавая привилегированный и спокойный опыт жизни, в то время как великолепный ландшафт проекта, большие общественные бассейны, торговая улица, рестораны, крытый бассейн, СПА, фитнес-центр, пикниковая зона, теннисные и баскетбольные корты обеспечивают обширную социальную жилую зону. Расположенный всего в 600 метрах от побережья Средиземного моря, Platinum предлагает легкий доступ к самым красивым пляжам региона. Platinum имеет стратегическое и превосходное местоположение с точки зрения транспорта на Северном Кипре. Наш проект находится в 50 км от аэропорта Эрджан и всего в 80 км от аэропорта Ларнака, обеспечивая быстрый и удобный доступ для ваших международных путешествий. Один из самых популярных и красивых пляжей региона, Long Beach, находится всего в 10 км от проекта, что делает его отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться морем и солнцем. Platinum расположен в 15 км от туристического района Бафра, обеспечивая легкий доступ к отелям, ресторанам и развлекательным заведениям. Более того, Karpaz Gate Marina, которая находится в 40 км, является идеальным местом для любителей яхтинга и моря. Наш проект находится всего в 3 км от рыбацкой гавани Богаз и в 2 км от общественного пляжа Богаз, предлагая уникальные возможности наслаждаться природой и морем. Местоположение Platinum обеспечивает идеальный баланс для отдыха, жизни и инвестиционных возможностей. Жители Platinum могут наслаждаться миром и комфортом круглый год в одном из самых престижных проектов региона, в то время как инвесторы могут использовать возможность инвестировать в роскошный проект в одном из самых популярных мест Средиземноморья и иметь высокий потенциал с точки зрения инвестиционной отдачи. Дизайн Platinum представляет собой вершину современной жизни. Поселившись в Platinum, воспользуйтесь возможностью стать частью райского уголка на Северном Кипре. Platinum - это не просто жилое пространство, но и инвестиционная возможность вашей мечты. С Platinum мы предлагаем престижный и привилегированный образ жизни, который повышает ваше качество жизни. Вы приглашены на этот особенный проект, который добавит ценность вашей жизни. Инфраструктура:    несколько бассейнов; ресторан; супермаркет; игровые детские площадки; спортивные площадки; хамам,сауна; СПА, салон красоты; ресепшен; зоны отдыха на природе и т.д. Даты сдачи: C1– C8 ; D1 -D4 и B3 - декабрь 2025 г. A9 – A15 -  май 2026 г. A1- A8  и  B1 – B2 - Будут озвучены позже  План оплаты: Депозит 5000 фунтов 35% – первый взнос при подписании договора 45% - в рассрочку до передачи ключей (дек.2025 г., май 2026 г.) 20% - после передачи ключей в рассрочку на 12 мес.    
Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€915,981
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-710 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 195 м2 + терраса 93 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН ПРИВАТНЫЙ САД Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Коттеджный поселок «Ambiance»
Коттеджный поселок «Ambiance»
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€199,500
Сдача в: 2023
Новый жилой комплекс премиум-класса в Татлису Новый проект «Ambiance» сочетает урбанистический стиль и настоящую элегантность, домашний уют и современную обстановку. Комлекс расположится на огромной территории 21 190 м2 в 900 м от моря. Преимуществом комплекса также является большое количество ландшафтных насаждений и зон отдыха. Ифраструктура комплекса:  Современный тренажёрный зал  Бассейн-инфинити с видом на море  Игровая комната  Площадка для йоги  Сауна  Закрытый бассейн  Кафе-бар у бассейна  Ресторан  Мини-супермаркет  Детская площадка  Зоны отдыха  Парковка  Технические характеристики: Автоматическая центральная генераторная система  Камеры видеонаблюдения   Железобетонные подземные центральные резервуары для воды  Пандус для инвалидных колясок  Встроенные шкафы во всех спальнях  Итальянская каменная кухонная столешница  Зона барбекю в бунгало и лофт-апартаментах (на террасах на крыше)  Мультиинверторная система кондиционирования воздуха в апартаментах  Система кондиционирования воздуха VRF в виллах  Джакузи на виллах  Пейзажный бассейн на виллах  Камин в виллах  IP домофон в виллах  Итальянские каменные столешницы в ванных комнатах в виллах  2 парковочных места на виллах  Автоматические садовые ворота с дистанционным управлением на виллах  Стоимость объектов: Апартаменты 2+1 (118 м2) – 184 500£  Апартаменты Лофт 2+1 (120 м2) - 199 500£  Апартаменты Угловой лофт 2+1 (120 м2) – 209 500£  Апартаменты 3+1 (147 м2) – 219 500£  Бунгало (170 м2) - 375 000£    План оплаты: 2000£ - резервационный депозит для апартаментов  4000£ - резервационный депозит для вилл  35% - при подписании договора  30% - до получения ключей (май 2026 г.)  35% - беспроцентная рассрочка на 36 месяцев    При оплате  100% до получения ключей скидки: Апартаменты 2+1 -11 000£  Апартаменты Лофт 2+1 -12 000£  Апартаменты Угловой лофт 2+1 -12 000£  Апартаменты 3+1 -14 500£  Бунгало -25 000£    Сроки строительства: Начало – март 2023 г.  Окончание – май 2026 г.
Вилла Боазтепе
Вилла Боазтепе
Ахериту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€371,881
Сдача в: 2024
Идеальный комплекс для жизни возводится в районе Боазтепе в 25 км от Фамагусты. Отсюда открываются невероятные виды на просторы Средиземного моря, т.к. проект расположен на возвышенности. Это комплекс вилл и апартаментов. Архитектурный дизайн проекта тщательно продуман и не имеет аналогов на Кипре. Проект включает апартаменты 1+1, 2+1, таунхаусы 3+1, виллы 3+1 и 4+1. Инфраструктура комплекса: Бассейн  Зеленые зоны  Детские игровые площадки  Зона для пикника Тип объекта: Виллы 4+1 (240 м2) – от 380 000£ План оплаты: 30% Первоначальный взнос  70% Беспроцентная рассрочка до конца 2024 г.    Завершения страительства: июнь 2024 г.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре
Лоутрос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€92,730
Площадь 34–117 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 34-59m2 1+1 - 69m2 2+1 - 105-124 m2 3+1 - 161m2 2+1 - LOFT 185 3+1 - ЛОФТ 229м2 4+1 - ДУБЛЕКС 251м2 4+1 - ПЕНТХАУС ДУПЛЕКС 603-1206м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (300 М2) ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ТЕННИСНЫЙ КОРТ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС МИНИ-ГОЛЬФ ПЕШЕХОДНАЯ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА прокат велосипедов и квадроциклов ОХОТА НА РЫБУ КАЙТСЕРФИНГ, ПАРУСНЫЙ СПОРТ И ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ РЕСТОРАН КАФЕ/БАР КИНЕМА ТУРКИШ ХАМАМ САУНА ПАРОВАЯ БАНЯ ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН МАССАЖНЫЕ КАБИНЫ УБОРКА ДОМА 7/24 SİTE SECURİTY ОБСЛУЖИВАНИЕ ЯХТ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛЯЖА АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЕЙ Условия оплаты:  Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах. Обзорный тур в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для просмотра вживую
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€165,474
Площадь 50–170 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-723 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -170M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 m2 2+1 Пентхаус - 170 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: БАРБЕКЮ Система безопасности здания Пожарный извещатель Инфраструктура кондиционирования Тепло- и звукоизоляция Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатный пентхаус на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 3-комнатный пентхаус на Кипре/Кирения
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€316,319
Площадь 137 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-711 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Garden Duplex - 143 м2  2+1 Пентхаус - 137 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: октябрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА САД САУНА СПА ПАРНАЯ JACUZZI ФИТНЕС ЙОГА РЕСТОРАН БАР Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€158,830
Площадь 60–286 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 60 m2  2+1 - 99 m2  1+1 Пентхаус - 133 м2  2+1 Пентхаус - 168 м2  3+1 Пентхаус - 230 м2 Бунгало 3+1 - 286 м2  СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ  ЙОГА САД Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Жилой комплекс Caesar BLUE Line Quatros Villas
Жилой комплекс Caesar BLUE Line Quatros Villas
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€298,909
Площадь 100–136 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Застройщик: Afik Group
Нескончаемая череда золотых песков, уединённые бухты и защищённые от ветров заливы, мягко омываемые кристально чистыми водами, наряду с радушным гостеприимством местных жителей, уникальными историческими достопримечательностями и богатой культурой сделают Северный Кипр вашим идеальным вторым местом жительства. Жилой комплекс Caesar BLUE Line – настоящий глоток свежего средиземноморского воздуха. Мы предлагаем вам кусочек рая в сочетании с комфортом курортной жизни. Наши роскошные семейные дома, расположенные на красивом побережье Северного Кипра, специально созданы с учетом практичности. Насладитесь непревзойденным отдыхом в полностью оборудованных виллах с двумя или четырьмя спальнями. Каждая вилла может похвастаться кондиционером, быстрым интернетом, спутниковым телевидением, современным дизайном, просторной гостиной, полностью оборудованной кухней и многими другими удобствами. Наша коллекция меблированных вилл идеально подойдет тем, кто ищет летний отдых у пляжа с ежедневным доступом к морю, или тем, кто хочет сбежать от шума и суеты городской жизни в вечный отпуск. Сдается через 2,5 года после внесения первоначального взноса 30%: * для смежных вилл беспроцентная рассрочка на 72 месяца;                                                                                                                        * для кватро вилл беспроцентная рассрочка на 60 месяцев. Сдается в чистовой отделке: встроенная кухня, шкафы и оборудованный туалет с душем. Возможно приобрести дизайн-пакет. .  
Жилой комплекс ELITE LIFE
Жилой комплекс ELITE LIFE
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€112,405
Площадь 50–100 м²
15 объектов 15
Сдача в: 2024
Застройщик: DINDI GROUP
ELITE LIFE Elite life - уникальный комплекс расположенный в тихом районе Лапты, Северный Кипр. Район известен своей природной красотой с пышной растительностью, горным массивом, потрясающими песчаными пляжами и кристально чистым Средиземным морем. Проект включает в себя восемь 3-х этажных блоков с видом на море и горы.   Комплекс будет оснащен всей необходимой инфраструктурой:  Общий бассейн Генератор  Панорамные окна с двойными стеклопакетами Стеклянное остекление балкона Готовые выходы для установки кондиционера воздуха Накопительный бак для воды Система солнечного обогрева воды  Автомобильная парковка Детская площадка Зона барбекю Озеленение и ландшафтный дизайн Видеонаблюдение Шлакбаум   Все апартаменты идут с готовой отделкорй от застройщика! Просторная гостиная с балконом Кухня со встроенной мебелью высокого качества Спальни со встроенными шкафами  Полностью оборудованная ванная комната Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате В спальнях используется паркетная доска  Качественная сантехника, Встраиваемые шкафы Выводы под кондиционеры Панорамное остекление      Особое внимание стоит уделить расположению комплекса, ведь вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура находится поблизости:  Супермаркет - 1 мин. Аптека - 2 мин. Заправочная станция - 3 мин. Ресторан - 5 мин. Necat British college - 15 мин.  Банкоматы - 7 мин.  Песчаный пляж Camelot с рестораном - 10 мин. Пляж sunas  - 10 мин.  Спа комплекс - 7 мин.  Спортзал - 7 мин.  Почта - 10 мин. Муниципалитет- 10 мин.  Пекарня - 5 мин.    Сдача комплекса- сентябрь 2024 год.  Апартаменты доступные к покупке - 1+1, 2+1,3+1    Комфортная система оплаты: 2000  GBP депозит  50% оплата при подписании контракта  25 % оплата за 6 месяцев до сдачи комплекса (возможна оплата ежемесячно, раз в 2 месяца, ежеквартально)  25% оплата при передаче ключей    Дополнительная информация 15 минут езды до центра Кирении 30 минут езды до Никосии 45 минут езды до аэропорта Эрджан 120 минут езды до аэропорта Ларнака   * Общий бассейн * Генератор  * Просторная гостиная с балконом * Кухня со встроенной мебелью высокого качества * Спальни со встроенными шкафами  * Полностью оборудованная ванная комната * Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате * В спальнях используется паркетная доска  * Панорамные окна с двойными стеклопакетами * Стеклянное остекление балкона * Готовые выходы для установки кондиционера воздуха * Накопительный бак для воды * Система солнечного обогрева воды  * Автомобильная парковка * Детская площадка * Озеленение и ландшафтный дизайн
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Агентство: Cyplux Estate
Апарт - отель Edelweiss
Апарт - отель Edelweiss
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€82,618
Площадь 43–48 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2018
Застройщик: Edelweiss Saryap Insaat LTD
Saryap Insaat LTD - это турецкая строительная компания с более чем 25-ти детним опытом в строительном бизнесе в Турции и Европе, работает на Кирпе с 2016. Наш проект Edelweiss - это премиальное качество строительтсва и сервиса и возможность выгодного инвестирования. А также концепция апарт-комплекса, что подразумевает отдых уровня отеля 5* в наших апартаментах. Виды услуг Продажа квартир studio, 1+1, 2+1 Аренда жилья для отдыха на средиземном море Коммерческие партнёрские программы
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€164,877
Площадь 65–142 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-716 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 65 m2 1+1 Пентхаус - 142 м2 2+1 Пентхаус - 164 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Переговорное устройство Двойное пастбище Солнечная система отопления Встроенные шкафы и шкафы на кухне Лифт Множество вариантов кухонных шкафов, керамика для ванных комнат и кухни. Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€268,000
Площадь 121–273 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1 m2 2 m2 3 m2 4 m2 5+1 - 496 m2 2+1 Дуплекс - 266 м2 4+1 Дуплекс - 327 м2 5+1 Дуплекс - 363-457 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства:  Блок А (гостиница) - май 2025 г. Блок B - август 2025 г. Блок C - август 2026 г. Блок D - август 2026 г.   ОСОБЕННОСТИ: Широкая открытая и закрытая платная автостоянка (вместимость 512 автомобилей) Пешеходные, беговые и велосипедные дорожки Парковка для инвалидов Обеспечение пожарной безопасности при проектировании Контролируемый въезд на территорию с круглосуточной охраной и шлагбаумом Центральный генератор 2 бассейна - взрослый и детский. Аквапарк, служба спасателей. Баскетбольная площадка, теннисный корт, мини-гольф Сауна, парная, массажные кабинеты, хамам, крытый бассейн, тренажерный зал, йога - пилатес Круглосуточная охрана и система камер видеонаблюдения Активные и развлекательные зоны (игровые автоматы / караоке / зал Playstation) Уборка помещений (услуги по сбору мусора) Арендуемые офисные услуги/рабочие зоны (компьютер, факс, Интернет и копирование документов) Инфирма Клуб здоровья Пункт проката велосипедов Безопасные, широкие детские игровые площадки Химчистка, прачечная и гладильная служба Парикмахерская и центр красоты / барбер Ясли и детский клуб (присмотр за детьми) Супермаркет Снэк-бар у бассейна Многофункциональный зал для проведения развлечений, праздников и конференций Ресторан "Day Time" и зал для завтраков Панорамный бар у бассейна Ресторан "Стейк Хаус" Сигарный бар Итальянский ресторан Ресторан "Китайская кухня и суши" Лобби-бар Кальян/кальян-бар Приемная и зона приветствия Система доступа к дверям с использованием карт. Оптоволоконный интернет и телевизионная инфраструктура Системы отопления и кондиционирования воздуха центрального канала Центральная система водонагрева Электрическая вешалка для полотенец подогрев полов в теплых помещениях Террасные бассейны частного пользования измеритель влажности, бесшумный вентилятор в ванной комнате Театр Амфи Велосипедная дорога Пешеходная дорожка Пункт обмена валюты О: Cyp- Long Beach Iskele В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.
Многоквартирный жилой дом Отличная 2-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Многоквартирный жилой дом Отличная 2-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€118,190
Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-650 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -650 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан -40 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+1 - 55 m2 2+1 - 75 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май .2025 ФАКУЛЬТЕТЫ: САД ПАРКОВКА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Бахчелер
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Бахчелер
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€426,104
Площадь 75–105 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-729 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Бахчелер  - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Пентхаус - 75 м2 3+1 - 105 m2 3+1 Пентхаус - 105 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Общий плавательный бассейн Пешеходная доступность до пляжа SPA   тренажерный зал  Пешеходная дорожка вдоль береговой линии Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Бахселере Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€288,315
Площадь 186 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-681 - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Loft - 186 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Ресторан/кафе Тренажерный зал Сауна Открытый бассейн и детский бассейн Крытый плавательный бассейн Бар у бассейна Мини-маркет Детская игровая площадка Игровая зона в помещении   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Вилла Дешевая 3-комнатная вилла на Кипре/Лапта
Вилла Дешевая 3-комнатная вилла на Кипре/Лапта
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€428,177
Площадь 156 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-687 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -150 М - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 128 м2 + терраса на крыше 48 м2 3+1 - 128 м2 + терраса на крыше 48 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Аквапарк  Садовая зона Автостоянка Барбекю на террасе на крыше Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур.  следующий тур! О Кипре/Кирении/Лапте  Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра города Гирне, а из Лапты до центра Кирении ходят микроавтобусы. В этом районе, как правило, встречаются двух- и трехэтажные здания. Лапта - один из районов, где активно проживают иностранные инвесторы.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатный пентхаус на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 3-комнатный пентхаус на Кипре/Фамагуста
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€462,632
Площадь 80–100 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-728 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Фамагуста/ Кючук Эренкой - Расстояние до моря -50 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Пентхаус - 80 м2  3+1 - 100 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Общий плавательный бассейн  зона для занятий йогой Пэдл-теннис Ландшафтные сады Дайвинг Пешеходная доступность до пляжа SPA   тренажерный зал  Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/ Yeni İskele
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/ Yeni İskele
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€134,395
Площадь 64–143 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 52 м2 - 64 м2 2+1 - 78 м2 - 87 м2 3+1 - 143 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Уход за ландшафтом                                           Обслуживание бассейна Уличное освещение Уборка блоков (вывоз мусора - дезинфекция окружающей среды) Канализация Пожарные извещатели Техническое обслуживание лифта Центральная звуковая система Открытая и крытая парковка Открытые плавательные бассейны Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Бахселере Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.
Многоквартирный жилой дом Дешевые 3-комнатные апартаменты на Кипре/Отуке
Многоквартирный жилой дом Дешевые 3-комнатные апартаменты на Кипре/Отуке
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€291,881
Площадь 115–205 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-684   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 55 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 108 м2 - 115 м2   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 205 m2    СРОКИ: Дата завершения строительства: июль 2024 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: бассейн  автостоянка   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Апарт - отель : Luxury Seafront Apartment Residence
Апарт - отель : Luxury Seafront Apartment Residence
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€298,768
Площадь 129–160 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Niltors Estate
5-звездочный отель Concept Residence Состоит из 3 многоквартирных домов и отеля Premium     Идеальное расположение Курорт расположен всего в 400 метрах от песчаного Лонг-Бич, который был признан первым в мире по версии журнала Forbes в 2021 году. Более того, вид на море подразделений, безусловно, будет оставаться непрерывным в течение всей жизни, поскольку земля между этим проектом и пляжем имеет разрешение на строительство до 2 этажей, а не выше. Гарантированный инвестиционный доход Значительный экономический рост Северного Кипра и огромный потенциал этого региона превратили инвестиции в недвижимость, привлекательные для многих инвесторов со всего мира. Близкое расстояние между этим проектом и двумя 5-звездочными гостиничными казино в переднем регионе действительно окажет заметное влияние на повышение цен в этом проекте.   Гостиничный Инвестиционный В настоящее время для потенциальных инвесторов доступны две возможности инвестирования в отели; отель расположен на сайте проекта ( Блок ), а также предстоящий отель на набережной. Инвестиции в оба отеля доступны в качестве акционера. Акционеры отеля будут иметь 10-летний контракт. Они будут получать точный отчет о доходах каждые 6 месяцев и будут получать их проценты на ежегодной основе.   Полностью облегченное проживание Жители этого проекта будут иметь все виды услуг, доступных для комфортной жизни. Удобства для отдыха, представленные на сайте, также делают этот проект отличным местом для отдыха.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€323,144
Площадь 91 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-619  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -280 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Восточно-Средиземноморский университет - 15 км - Центр города - 6 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 91m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Фитнес Тренажерный зал Спа Сауна Турецкая баня Йога Зоны для хоби Ресторан и кафе Бар Прачечная Услуги химчистки система "умный дом resepsiyon парковка охрана 7/24 внутренний бассейн Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Длинный пляж ИскелеВ регионе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одно преимущество района Лонг-Бич Искеле заключается в том, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€180,911
Площадь 69–163 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-615 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -600M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 49 - 61m2 1+1 - 69 - 87m2 2 m2 3 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн (80 м) Детский бассейн Аквапарк Ресторан Кафе Фитнес Сауна Джакузи Зеленая зона Детский сад  Мини-клуб Салон красоты Центр активного отдыха (бильярд, боулинг, игровые автоматы) Шахматная зона Зона для бега, велоспорта Маршруты для инвалидов Рынок Сувенирные магазины Прачечная Аренда автомобиля Ресепшн Уборка номеров Техническое обслуживание и ремонт Экологические светильники на солнечной энергии   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О компании Cyprus/ Long Beach: Кипр - сияющая звезда Средиземноморья, известная своей природной красотой. Его пляжи привлекают многих инвесторов.
Жилой комплекс OCEAN LIFE
Жилой комплекс OCEAN LIFE
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€104,660
Сдача в: 2026
OCEAN LIFE RESIDENCE  УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ▪ Количество блоков: 21 ▪ Количество квартир: 1560 ▪ Количество магазинов: 30 ▪ Расстояние до моря: 600 м. ▪ Площадь земли: 50 000 м2   ПЛАНЫ ОПЛАТЫ 35% первый взнос   35% до получения ключей 30% после получения ключей  (24 месяца – до июня 2028 г.)    Срок готовности: 1-й этап – 36 месяцев (июнь 2026 г.) 2 -й этап - лето 2027г. 3 -й этап - лето 2028г.   ДЕПОЗИТНЫЙ ПЕРИОД ▪ Минимум 2500 $ будет храниться в течение 15 дней. *Примечание: оплата в размере 35% должна быть произведена в конце периода депозита. Площадь: ▪ Тип студии 1 – 35м2 ▪ Тип студии 2 – 45м2 ▪ 1+1 – 86м2  ▪ 2+1 – 127 м2  
Вилла : Exclusive Villa Residenece
Вилла : Exclusive Villa Residenece
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€456,782
Площадь 212 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Niltors Estate
Где роскошь и комфорт встречаются Спокойствие ждет вас в вашей безмятежной вилле Этот уникальный проект состоит из 22 частных вилл с 3/4 спальнями и дополнительным частным бассейном. Ваше видение, ваш выбор - выберите материалы, которые вы любите для своего дома мечты. Ваш дом является отражением того, кто вы есть, и мы хотим помочь вам сделать его действительно уникальным. Вот почему мы предлагаем широкий выбор высококачественных материалов, и мы построим ваш дом в соответствии с вашими предпочтениями.   Дата доставки: февраль 2025 Особенности: Система отопления интеллектуального пола ( Каждая комната контролируется отдельно ) Фирменные блюда: немецкие смесители и сантехника, грит-плитка, холл и отдельная кухня   Авансовый платеж наличными : Строительство будет завершено в течение 12 месяцев + Полностью оборудованные белые товары План оплаты: Плата за бронирование - 5000 фунтов стерлингов 35% авансовый платеж + 65% непроцентных взносов до передачи ключа  
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Темплос/Zeytinlik, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€141,391
Сдача в: 2023
Расположен в поселке Эсентепе,  Кирения. Общая площадь проекта: 85.000м2 Это современный жилой комплекс,  предлагающий апартаменты и смежные виллы. Расположенный всего в 100 метрах от хорошо  оборудованного пляжа, в окружении  захватывающих видов на Средиземное море и  горы. Идеальное место для  спокойной жизни или просто для отдыха.  Климат типичный для  средиземноморья, морской бриз, сосны; летний сезон очень мягкий, как и зима. 26 км езды от Кирении, от центра города 7 км езды до поля для гольфа, самого большого на Кипре 46 км езды до аэропорта Эрджан 32 км езды до гор Бешпармак 55 км езды до Фамагусты, древнего  города 5 км езды  до пляжа Тертл Бэй 56 км езды от Лефкоши, столицы 2.5 км езды от поселка Эсентепе Инфраструктура комплекса:  Тренажерный Зал / Спортивная Площадка Крытый и Открытые Бассейны Детская Площадка Теннисный Корт Велосипедная Дорожка Ресторан Супермаркет Зоны Барбекю Пляжный Бар Мини-Гольф Сауна План платежей: Первый взнос - 30%  Рассрочка безпроцентная - 70% - 36 месяцев  
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€189,000
Площадь 80 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-678 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 80 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытая терраса на крыше парковка лифт видеодомофон    Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€145,336
Площадь 49–285 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-714 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+0 - 49 m2 1+1 Двухуровневый пентхаус - 93 м2 3+1 Бунгало - 285 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Февраль 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕСТОРАН JACUZZI БАР SPA ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ  ЙОГА САД Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом 2комнатная новая квартира на Кипре/Ени Богазич
Многоквартирный жилой дом 2комнатная новая квартира на Кипре/Ени Богазич
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€199,177
Площадь 79–188 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-677 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 66 m2 2+1 - 79 м2 - 93 м2 3+1 - 160 м2 - 188 м2 ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 188 м2 - 240 м2   РАСПИСАНИЕ: Начало строительства: сентябрь 2022 г. Дата завершения: декабрь 2025 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Автостоянка  Сад Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
Жилой комплекс Caesar BLUE QUATRO VILLAS
Жилой комплекс Caesar BLUE QUATRO VILLAS
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€370,306
Площадь 127 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Застройщик: Afik Group
Северный Кипр - это уникальное место с богатой историей, впечатляющими видами и привлекательными инвестиционными возможностями. Расскажите своим клиентам о всех преимуществах этого региона и помогите им сделать правильный выбор в пользу недвижимости Северного Кипра. Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку и информацию для успешной сделки.  Комфортабельные, просторные виллы с учетом потребностей клиента. Сдается через 2,5 года после внесения первоначального взноса 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 72 месяца. Каждая вилла на 4 хозяина. Есть виллы с двумя и тремя спальнями. Сдается в чистовой отделке: встроенная кухня, шкафы и оборудованный туалет с душем.      
Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/ Yeni Bogazici
Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/ Yeni Bogazici
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€650,706
Площадь 320 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-685   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 320 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Автостоянка  Сад   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанка
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанка
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€110,103
Площадь 50–70 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-690 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак - Расстояние до моря -3000M - Расстояние до Лефкоша - 30 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 45 м2 - 50 м2 2+1 - 70 m2 2+1 Дуплекс - 70 м2 СРОКИ: Начало строительства: апрель 2023 г.  Дата завершения:  апрель 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Подземная парковка с 1 выделенным местом на квартиру Генератор На 2 этаже терраса на крыше Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Асланкак Почувствуйте очарование Асланкака, Кипр, - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.
Многоквартирный жилой дом Отличная 1-комнатная квартира на Кипре/Эсентеп
Многоквартирный жилой дом Отличная 1-комнатная квартира на Кипре/Эсентеп
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€97,500
Площадь 60–135 м²
3 объекта 3
Агентство: Properties and partners
ID: CP-654   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 95 км - Аэропорт Эрджан - 140 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+0 - 78 m2 1+1 - 60 m2   2+1 Пентхаус - 135 м2    СРОКИ: Дата завершения строительства: Октябрь 2025 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн баскетбольная площадка Детская площадка Спа Тренажерный зал Система видеонаблюдения на территории комплекса Wi-fi на территории комплекса Обслуживание и уход за территорией комплекса   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/ Эсентепе - деревня, расположенная на востоке провинции Кирения, на стыке гор Бешпармак и Средиземного моря. Эсентепе, одно из самых богатых по природной красоте мест на Кипре, подходит для развития и инвестиций. Эта точка, пользующаяся спросом у многих инвесторов, дорожает с каждым днем. Расположенная на дороге из Кирении в Искеле, Бафру и Карпаз, деревня становится местом остановки многочисленных туристов.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанкак
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанкак
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€116,219
Площадь 49–73 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-688 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак - Расстояние до моря -1700M - Расстояние до Лефкоша - 30 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 49 m2  2+1 - 74 m2 СРОКИ: Начало строительства: июнь 2023 г. Дата завершения: март 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Кафе Фитнес-зал Генератор Парковочные места Закрытая территория, круглосуточная охрана Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Асланкак Оцените очарование Асланкака, Кипр - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.
Вилла СКАЗОЧНЫЕ ВИЛЛЫ В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ
Вилла СКАЗОЧНЫЕ ВИЛЛЫ В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€175,000
СКАЗОЧНЫЕ ВИЛЛЫ В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ Новый необычный комплекс вилл строится в районе Алсанжака. Проект располагается в 1 км на юг от центра Алсанжака в окружении леса. Т.е. вблизи всей необходимой инфраструктуры, и в то же время в окружении природы. До Кирении всего 5 км, куда можно быстро добраться с помощью широкой автомагистрали. РАСПОЛОЖЕНИЕ:  📍 Песчаный пляж – 1 км  📍 Частная школа – 300 м  📍 5-звёздочный отель с казино – 700 м  📍 Рестораны и кафе – 500 м ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:  🔆 Бассейн 250 м2  🔆 Кафе  🔆 Бар  🔆 Ландшафтный дизайн  В комплексе 12 таунхаусов с 2 спальнями и 20 вилл с 3 спальнями.  СПЕЦИФИКАЦИЯ:  ✅ Экологичные материалы от кирпичей до красок  ✅ Окна с двойным остеклением и алюминиевой рамой  ✅ Вымощенные камнем фасады  ✅ Подвесные потолки и встроенные светильники  ✅ Ламинатные, мраморные или керамические полы  ✅ Кухонные шкафы Akrilux  ✅ Встроенные шкафы в спальнях  ✅ Нагрев воды на солнечных панелях  ✅ Центральная отопительная система  ✅ Закрытый гараж  ✅ Инфраструктура под телевидение, интернет, телефон СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ: ТИП А Вилла 3+1 (175 м2) - от 285 000£ ТИП В Вилла 3+1 (175 м2) - от 275 000£ ТИП С Таунхаус 2+1 (115 м2) - от 175 000£ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:  Август 2022 г. – июль 2024 г.
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€164,378
Площадь 43–117 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 43 м2 - 91 м2 1+1 - 106 м2 - 114 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн Крытый бассейн с подогревом Детская игровая комната Спа и велнес Сауна Паровая комната Массажная зона Фитнес-клуб Клубный дом Бизнес-центр Ресторан Сад дзен Тренажерные площадки Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,143
Площадь 125 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-705 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -400M - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 125 m2 Пентхаус 3+1 - 125 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: август 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка  Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€418,802
Сдача в: 2025
Привилегированная жизнь ждет вас в сердце Кирении /Лапта! Проект, который включает в себя 30 2+1 Twin Villas и 2 4+1 Villas, предлагает множество преимуществ благодаря своему расположению в центре города. Приветствуйте привилегированную жизнь в Кирении /Центр Лапты! Проект, который привлекает внимание своим тщательно продуманным ландшафтным дизайном, традиционной желто-каменной архитектурой Кипра, частным пляжем, 2 открытыми бассейнами, 1 крытым бассейном, тренажерным залом, сауной и детской площадкой, позволяет иметь сносный опыт, не отдаляясь от города. знает. 18 отелей, ресторанов, кафе, 3 аптеки, 4 школы, медицинские центры, рынки и многое другое ждут вас в нескольких минутах ходьбы от проекта. Таким образом, вы можете воспользоваться всеми преимуществами пребывания в городе. Лаундж Проект, где встречаются уникальные виды на горы и море, включает в себя крытый и открытый бассейны, а также частный пляж. Попробуйте барбекю с близкими на террасе, насладитесь морским бризом на балконе перед гостиной или почувствуйте солнце на коже в саду.
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€311,026
Площадь 135 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-642 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 - 135m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Крытый плавательный бассейн Детский бассейн Пространство для проведения мероприятий Пилатес, йога и т.д. Раздевалки Лобби Комната отдыха Массажные кабинеты Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом Пентхаус 1+1 с видом на горы
Многоквартирный жилой дом Пентхаус 1+1 с видом на горы
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€118,062
Агентство: Летто Инвестмент
Камеры, индивидуальное парковочное место, уборка и обслуживание дома. Террасса можно перестроить в дополнительную комнату.
Многоквартирный жилой дом 4-звездочный пентхаус на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 4-звездочный пентхаус на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€600,000
Площадь 320 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-658 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -250M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 ПЕНТХАУС - 320 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Садовая зона Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
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