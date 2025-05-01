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Продажа новостроек в Guzelyurt District

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Многоквартирный жилой дом Удивительная 2-комнатная квартира на Кипре/Гюз
Многоквартирный жилой дом Удивительная 2-комнатная квартира на Кипре/Гюз
Морфу, Северный Кипр
от
$64,317
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 40 м²
1 объект недвижимости 1
ID ПРОЕКТА:   CP-806 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Никосия/ Гюзельюрт Расстояние до моря -150 м  Расстояние до Лефкоша - 8 км Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 30 м…
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Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Никита, Северный Кипр
от
$69,084
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
2 объекта недвижимости 2
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Surkon estate
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